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Древнее население Каратегина было определенно европеоидным, - последние находки тадж-археологов
00:32 11.02.2018

По следам древнего населения Каратегина

В прошлом полевом сезоне археологи Института истории, археологии и этнографии АН РТ провели шестнадцать экспедиций.

О том, какие важные открытия были сделаны в некоторых из них, в интервью "АП" рассказал таджикский археолог Нуриддин Сайфуллоев.

Племена эпохи бронзы оказались древнее

Основные работы таджикских археологов велись в трех направлениях. Это изучение археологических памятников и работа по составлению археологической карты и археолого-антропологическое исследование Рогуна.

- В прошлом году археологами было проведено 16 экспедиций, семь из которых были международными, - говорит завотделом археологии Института истории, археологии и этнографии АН РТ Нуриддин Сайфуллоев. - В их числе две экспедиции были таджикско-немецкие, одна совместно с китайскими археологами, одна с французскими археологами, две таджикско-российские экспедиции и одна таджикско-российско-итальянская экспедиция.

По словам археолога, в последние несколько лет таджикско-немецкая экспедиция работает на поселении эпохи бронзы Сариджар (Ховалингский район).

- Обнаруженные погребения предварительно датированы раннеисламским временем, что, впрочем, больше базируется на обобщающем представлении, т.к. раннеисламские погребальные традиции на территории Таджикистана недостаточно исследованы.

В ходе другой археологической экспедиции раскопки на территории кишлака Торбулок (Дангаринский район) проводили сотрудники отдела археологии Института истории, археологии и этнографии АН РТ и Евразийского отделения Германского археологического института (г. Берлин).

Нуриддин Сайфуллоев отмечает, что найденные сосуды имели исключительно сакральный контекст, что говорит о существовании в Торбулоке святилища в эллинистическое время.

- Таким образом, появилась редкая возможность провести археологическое исследование античного бактрийского храма с применением современных геофизических методов.

По словам Нуриддина Сайфуллоева, в прошлом полевом сезоне другая экспедиция, таджикско-французская, работала на городище Тахти Сангин, где исследовала внешние стены городища.

Сайфуллоев рассказал, что осенью совместный российско-таджикский турсунзадевской археологический отряд проводил полевые исследования на территории города Турсунзаде.

- Основная задача полевых исследований заключалась в проведении археологической разведки памятников эпохи поздней бронзы в западной части Гиссарской долины, в административных границах города Турсунзаде, - говорит собеседник. - Одним из памятников, где проводились археологические исследования, является могильник Тандырйул, расположенный в окрестностях кишлака Лахути (джамоат "10-солагии Истиклолият"). Данный памятник был обнаружен в 1974 г. В ходе исследования в Тандырйуле были раскопаны 34 погребения эпохи поздней бронзы. Было также установлено, что на поле, прилегающем с южной стороны к кишлаку, ранее находилось древнеземледельческое поселение (тепа). Материал, обнаруженный здесь при раскопках, типичен для молалинского этапа древнеземледельческой сапаллинской культуры, основная территория которой находилась в нижней и средней части долины Сурхандарьи, примерно в 150 км к юго-западу от Тандырйула.

Таджикско-российско-итальянская экспедиция, как рассказал археолог, продолжила исследования на могильнике Фархор. Все исследованные погребения содержали богатые находки – керамические и каменные сосуды, бусы из полудрагоценных камней, бронзовые изделия. Исследование этого могильника позволило "удревнить" время появлении племен эпохи бронзы почти на одну тысячу лет, перенеся с конца 2-го тысячелетия до н.э. на 3-е тыс. до н.э.

Еще одна экспедиция, Государственного Эрмитажа, продолжала многолетние работы на древнем городище Пенджикент.

Третий караван-сарай на берегах Сурхоба

Другим направлением работы археологов была работа по составлению археологической карты Таджикистана. В этом направлении были проведены четыре экспедиции - в Темурмаликском, Фархорском, Муминабадском и Джалодидина Балхи районах,- говорит Сайфуллоев.

Работы в Темурмаликском районе были начаты с обследования плато Ходжа Сартез, как сообщил собеседник.

- Полученные данные позволяют говорить, что наиболее активно плато заселялось в период эпохи бронзы и раннего железа скотоводами-пастухами, которые оставили свои поселения и могильники. Наиболее интересными оказались исследования в районе села Нуродбахш, на левом берегу безымянного сая. Там был обнаружен крупный могильник эпохи бронзы.

По словам археолога, местные жители при планировке участков для строительства домов вскрыли три погребения, в которых находилось 8 и 12 керамических гончарных сосудов земледельческого и бешкентско-вахшского типа. Вероятно, тут же находилось и поселение. В эпоху развитого Средневековья – в саманидский период - был построен большой город на высоком левом берегу реки Сурхоб – между современными селениями Джейрали и Гурулди, расстояние между ними около 3 км.

Сайфуллоев отметил, что другой, Фархорский, отряд работал в тесном сотрудничестве с Фархорским музеем.

- Плодородная долина реки Сурхоб была плотно заселена с древности, - говорит археолог. - Кроме хорошо известных античных городищ I–V вв. и средневековых городищ VI–VIII вв., таких как Саксанохур, Шахртепа, Шуртепа, Пушкок и др., при обследовании правого берега Сурхоб были найдены различные памятники, это и несколько петроглифов на небольших валунах, средневековые могильники, поселения греко-бактрийского и кушанского времени. К наиболее интересным относятся два памятника, это очень крупное городище у селения Майдапата. В рельефе хорошо видны каменные фундаменты домов, на поверхности много фрагментов керамических сосудов, в том числе и глазурованных.

Археолог говорит, что город существовал в X–XII вв. Примерно в двух километрах ниже по течению Сурхоба ранее находилась или крепость, или большой караван-сарай, имеющий форму четкого квадрата, обнесенного с двух сторон стеной и рвом, с двух других – это речной обрыв и овраг. Это уже третий караван-сарай, найденный на берегах Сурхоба. Вероятно, здесь проходила довольно оживленная торговая дорога, шедшая из Афганистана в северные районы Бактрии - Тохаристана по Сурхобу - Таирсу с выходом к знаменитому Каменному мосту, на месте которого сейчас возвышается Нурекская ГЭС.

- Возле средневекового городища Шахртепа был найден некрополь, - продолжил Сайфуллоев.- Интересен тип обнаруженных здесь погребений. Они представляли собой ямы, обложенные внутри сырцовым кирпичом, с купольным перекрытием. Все это имело вид саркофага. В качестве даров в изголовье был поставлен небольшой кувшинчик, в ногах - большой.

Установлено древнее население Каратегина

Третьим направление работы была комплексная Рогунская археолого-антропологическая экспедиция.

- В составе группы работали ученые РАН и археологи Института истории АН РТ, - говорит Сайфуллоев. – Экспедиция состоялась по предложению дирекции зоны затопления Рогунской ГЭС.

По словам археолога, в прошлом году по инициативе дирекции зоны затопления Рогунской ГЭС были начаты археолого-антропологические исследования по определению состава проживавшего здесь населения, проводимые параллельно с работами по переносу останков погребенных со старых кладбищ и перезахоронению в других местах, вне зоны водохранилища.

- По итогам первого этапа антропологических работ в зоне затопления Рогунской ГЭС, - говорит Сайфуллоев, - были получены ценные научные данные, которые позволяют охарактеризовать население, жившее в долине реки Вахш в XVIII–XX вв. Более углубленное изучение этих данных позволит судить об особенностях их питания, распространенности заболеваний и, в частности, инфекций. Изученная краниологическая серия может быть охарактеризована как достаточно своеобразная на фоне других синхронных популяций Средней Азии. В ней представлены по меньшей мере два антропологических варианта: один крайне грацильный (тонкокостный), с относительно более длинной головой, высоким и узким лицом и высокими, круглыми орбитами; второй более массивный (большая толщина костей свода черепа), с меньшей длиной головы, с несколько более низким лицом, но столь же высокими орбитами. Данные антропологических исследований можно рассматривать как подтверждение вывода об участии в этногенезе "рогунских" таджиков, равно как и памирских народностей, каких-то древних ираноязычных племен, например саков. Таким образом, серия может быть охарактеризована как безусловно европеоидная.

Нуриддин Сайфуллоев в конце беседы коротко рассказал еще о двух международных экспедициях.

- Таджикско-китайской экспедицией были проведены разведывательные работы по поиску памятников кушанского времени в районе Дж.Балхи и Шаартузском районе. А другая экспедиция, таджикско-российская, исследовала стоянку среднего палеолита (150-60 тыс. лет назад) Хонако (Ховалингский район), где были взяты образцы грунта для корректировки датировки стоянки.

Специалисты уверены, что их последние находки и проведенные исследования дадут богатый материал для дальнейшего изучения древней истории края, а значит, будут богаты на научные сенсации.
10 февраля 18

Акмал МАННОНОВ, Asia-Plus

Источник - Asia-Plus
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