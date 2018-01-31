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Задача Турции в Африне – остаться там надолго, присоединить к себе эти территории, - В.Погосян
00:20 11.02.2018

Необходимо создавать рабочие площадки на Ближнем Востоке, полагает эксперт в области безопасности

Бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян рассказал ИА "Реалист" об итогах сочинского конгресса народов Сирии, вторжении Турции в Африн, а также поделился своим видением ближневосточного урегулирования:

Я думаю, что результата большого от встречи не будет. Напомню, что большая часть протурецкой оппозиции, прилетевшая на конгресс в Сочи, отказалась покинуть аэропорт и сначала потребовала внести их атрибутику на эмблему саммита, где был размещен сирийский флаг. После чего они покинули конгресс на правительственном самолете. Не приехала серьезная часть курдов. Были проблемы с находившимся там спецпредставителем генсека ООН. До нас доходят сведения о том, что в некоторых случаях дело чуть ли не доходило до драк. В частности, во время обсуждения состава конституционной комиссии, которая должна будет в Женеве работать.

Еще один важный момент: не приехал Сирийский комитет по переговорам (СКП). И он не участвовал в избрании комиссии по конституционным реформам. А без их участия нереально что-либо сделать. Значит надо будет заново собирать учредительное собрание, уже приглашать их. Скорее всего, состав будет переформатирован. Сейчас же в комиссию вошли 100 человек от сирийских властей и 50 человек – от оппозиции.

Такие форматы, которые мы представили, мир уже не услышал.У американцев есть собственный алгоритм действий. США ведут одновременно закрытые переговоры с турками и курдами. Таким образом американцы пытаются пролезть через узкий коридор между курдами и турками. Для них важно сохранить традиционные связи с курдскими боевыми крыльями и контакты с Турцией по линии НАТО. Поэтому американцы сейчас будут стараться маневрировать. Однако рано или поздно они будут вынуждены выбирать между Турцией и курдами. Мы знаем, что в Минобороны США есть как сторонники курдов, так и сторонники протурецкой ориентации. Думаю, выбор не за горами. Им придется искать замену в другом регионе для своей военной базы.

Как только определенные силы почувствовали, что война с Сирии близка к завершению, они начали готовиться к новому противостоянию. Это стало ясно после заявления о создании курдской автономии и курдского государства, что послужило для турков толчком к началу военных действий. Мирный процесс в Сирии не восстановится. Я думаю, что война будет расширяться. Существуют и интересы военно-промышленных комплексов. Например, курдам поставляют достаточно серьезное противотанковое оружие. Они даже умудряются сбивать беспилотники. Недавно сбили вертолет. Уничтожают бронетехнику Турции, которая закупается по стандартам НАТО в США, Франции и Великобритании. Те же танки "Абрамс", которые они модернизировали – меняли стволы и башни. Когда Турция будет нести технические потери, она их заново закупит у НАТО. То есть на этом деле тоже кто-то греет руки.

Однако основная цель США – добиться поражения турков в регионе, что на руку и нам в России. Так что американцы будут в любом случае поставлять оружие. Что касается ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России), то террористическая организация не перестала существовать. Не для этого в ИГИЛ вкачивали миллиарды долларов, чтобы его вот так быстро загасить. Группировка ИГИЛ будет трансформирована в нечто другое. И теперь необходимо лишь подождать, чтобы увидеть в каком регионе он выстрелит. Я думаю, что часть сил террористы будут использовать на Ближнем Востоке. В первую очередь, в Сирии, где уже началась новая война.

Сирийская территория – одно большое поле боевых действий. Сегодня мы получили информацию о том, что турки двинули свою бронетехнику в провинцию Алеппо. Есть данные, что они были остановлены Сирийской армией артиллерийским обстрелом. В операции якобы приняли участие и российские ВКС, которые нанесли удары по боевикам, поддерживаемых турецкой армией. Задача Турции – не очистить территорию от курдов, а остаться там надолго, присоединить эти территории к Турции. Они столетиями мечтали об этом. И вот сейчас у них появился исторический шанс это сделать.

Курды – сорокамиллионная нация. Неужели современный мир должен равнодушно смотреть на то, как их уничтожают. Кстати, в Африне почти нет мусульман. Там живут курды, езиды, есть армяне, зазы, какая-то часть греков и другие народы. Куда опять приходят турки? Эти люди в свое время убежали от Османской империи, нашли убежище в Сирии. И Турция опять приходит их уничтожать.

На мой взгляд, Россия сегодня совершает колоссальную ошибку, так глубоко заигрывая с Турцией. Мы должны хорошо помнить историю. 13 раз Россия побеждала Турцию на поле боя и 13 раз мы проигрывали на переговорах.

Турция не сможет отвернуться от США. Взаимодействуя с РФ, Турция выторговывает для себя у американцев все большие преференции. И в ближайшее время мы увидим новый разворот Турции от России.

Еще одна важная информация: британский ракетный крейсер вошел в Черное море. И сопровождает его турецкий фрегат. Это большая провокация. Разве это не демонстрация реальной позиции Турции? Мне также известна работа Турции в тюркоязычных странах, когда их настраивают против России. Поэтому обольщаться в отношениях с Турцией не стоит. Если сопоставить все факты, мы увидим, что это наша колоссальная ошибка. Более того, я лично знаю людей в турецком парламенте, которые настроены антироссийски. Для них Россия – предмет торга в отношениях с американцами.

Наши источники на Ближнем Востоке сообщают, что 31 января ВС Турции и подконтрольные им группировки пытались вторгнуться вглубь провинции Алеппо, но были остановлены артиллерийским огнем Сирийской армии и ударами ВКС России. Более 20 единиц техники уничтожено. Есть достаточно серьезные потери в живой силе. По оценке курдов, в Африне остались тела тысячи погибших боевиков так называемой "Сирийской свободной армии". Их настольно много, что не успевают хоронить. Курдское ополчение ведет полномасштабную партизанскую войну.

То есть, если какие-то позиции они утром или днем оставляют, то ночью они их возвращают. Как отмечают наши источники, взаимодействие турецкой армии со всевозможными бандитскими формированиями пребывает в хаосе и походит на плохо спланированную военную операцию. В результате "пушечное мясо" из туркоманов и других племен несут значительные потери.

Более того, мы располагаем данными о том, что Германия оказывает военную помощь курдам. Были поставлены противотанковые вооружения и работают инструкторы. В ближайшее время в Вашингтоне будет открыт официальный офис одного из курдских движений. Это достаточно серьезные вещи. То есть даже американцы сегодня не заинтересованы в бесконтрольном продвижении турецких вооруженных сил. В связи с действиями ВКС России 30 января и 31 января, есть надежда на то, что здравый смысл возобладает. Это радует.

Курды воодушевлены. Я призываю внимательнее отнестись и к другим народам, населяющим Ближний Восток. Нам необходимо создавать площадки не у себя дома или в Женеве, которая вообще никакого результата не имеет. Возможно, нам необходимо создавать рабочие площадки на Ближнем Востоке.

Мы сейчас готовим в Бейруте постоянно действующую площадку, которая будет называться Бейрутская конференция. Туда войдут все народы и нации Ближнего Востока, а также различные конфессии. Согласие ряда высокопоставленных лиц в регионе мы уже получили. Будут и европейцы, и восточные народы – греки, армяне, ассирийцы, луры, зазы и другие. Пока инициатива находится в наших руках. Мы являемся приглашающей стороной. Главное сейчас – сохранить статус приглашающих. Мы сделали все, чтобы американцы тоже приняли в ней участие.

Надеемся найти в России понимание и поддержку. И такую конференцию мы планируем провести в июне. В марте у нас будет встреча рабочей группы. Там будут представлены и религиозные конфессии. Основная задача – поддержать христиан. Хочу отметить, что христиане Ближнего Востока хотят видеть в регионе активную роль России.

Владимир Погосян – бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности, специально для ИА "Реалист"
Москва, 31.01.2018,

Источник - realtribune.ru
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