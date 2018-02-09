"Скоро они придут и за вами…". Куда маршируют украинские "нацдружины", - Лев Золотко

00:16 11.02.2018 "Скоро они придут и за вами…"



29 января Украина отметила акциями в честь так называемых "героев Крут". В Одессе, Ивано-Франковске, Харькове, Львове, Киеве и других городах прошли массовые факельные шествия, в которых приняли участие несколько тысяч человек. Молодые нацисты маршировали по улицам городов, скандируя "Герои не умирают, умирают враги!", "Слава нации, смерть врагам!", "Героям Майдана – слава!". Порой их речевки были нецензурными, скатывались до фольклора футбольных фанатов. На фоне горящих факелов в центре городов молодчики произнесли слова присяги украинских националистов: это были марши новосозданной в нацистских недрах Украины "Национальной дружины".



В то время, когда большая часть украинской блогосферы сравнивала промаршировавшие по городам колонны "Национальных дружин" с гитлеровской Германией 1933 года, прозвучал и голос в поддержку этих боевых формирований. Озвучила его ультраправая "Карпатская Сечь", представляющая собой зеркальную копию "Национальных дружин", действующих в других регионах страны. ""Национальные дружины" дают надежду на то, что правые Идеи все же охватят гораздо большее количество населения, – написал 31 января в Фейсбуке вождь "Карпатской Сечи" Тарас Деяк. – Развернутая в украинских СМИ информационная война против "дружин" означает, что власть видит в них определенную угрозу, что не может не радовать…"



В тот же день в Киеве партия "Национальный корпус", в лице ее лидера, командира спецбатальона "Азов" ВСУ Андрея Билецкого, сообщила, что привела к присяге около 600 участников "дружин".



Сообщают, что руководителем "нацдружин" стал Сергей Коротких, о котором известно, что он воевал на Донбассе в составе "Азова", а вообще-то в былые годы "служил в школе КГБ".



Учитывая прямую связь "Азова" с главой МВД Украины Аваковым, аналитики сделали резонный вывод, что "нацдружины" являются "птенцами гнезда Авакова", который по-прежнему укрепляет свои позиции на случай возможного захвата власти, ведь мало ли как сложится ситуация в стране.



"Национальный корпус, национальные дружины. Вот все у Авакова "национальное"…", – написал 31 января на своей странице в Фейсбуке директор Центра инновационного консалтинга "КДА" Дмитрий Корнейчук.



Аваков, вроде бы, свою причастность к "нацдружинам" отрицает.



Эксперт Сергей Фурса на своей странице в Фейсбуке допустил, что "Национальные дружины" могут захватить власть в Киеве. "Сотни молодых спортивных людей идут по центральной площади страны. Они одеты в одинаковый камуфляж. У них флаги, на которых легко угадать аллюзии свастики. Они хотят установить свой порядок. Они называют его украинским порядком, – написал С. Фурса. – Вы могли плохо учить историю и не помнить, с чего начинался нацизм в Германии. Вы могли не помнить штурмовые отряды и запрос на порядок, который был в разоренной кризисом Германии. Вы могли не смотреть фильмы и сериалы, где показывают тоталитарное общество, которое всегда начинается с таких картин. Всегда. Вы могли не читать хороших писателей. Которые часто описывают, как мир проходит путь от маршей молодых людей до сжигания книг. И до массовых расстрелов… Но джинна очень тяжело запихнуть обратно в бутылку". Финансист заметил также, что нельзя оставаться равнодушным к таким проявлениям, "потому что тогда мы и не заметим, как будем жить в мире, где книги читать будет нельзя, место женщины будет только за плитой и в кровати, а всех, кто не согласен, будут расстреливать на стадионах…



И можно сколько угодно убеждать себя, что это маргинальная группа. Большевики тоже были маргинальной группой еще в начале 1917 года.



Да и Гитлер не побеждал на выборах, пока эти выборы существовали в свободном режиме. Любая маргинальная группа способна навязать обществу свою идею и взять общество под контроль силой. Тем более такое разобщенное общество, как украинское".



"Это очень опасная вещь. И не исключено, что она может быть квалифицирована как участие в деятельности незаконных военизированных формирований. Участие инициативных граждан в охране общественного порядка регламентируется соответствующим законом от 2000 года. Согласно ему, у таких общественных формирований должен быть статут, утвержденный полицией и органами местного самоуправления. Только после этого они получают удостоверения и могут патрулировать улицы. Причем исключительно с полицией. В противном случае надо разбираться, нет ли в этой деятельности состава преступления", – рассказал эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук в интервью популярному изданию "Гордон", у главы которого, активно поддерживавшего "евромайдан" и государственный переворот на Украине февраля 2014 года, вдруг словно открылись глаза, и он увидел, в какую коричневую чуму превращается хунтовский режим.



Политолог Ростислав Ищенко в статье "Единство Украины: железом и кровью" пишет: "Они прошли. Никто не возмутился. Полиция не охраняла их шествие. Изначально знали, что никто на них нападать не будет. Никто не выступит против. Не потому, что в Киеве или на Украине все поддерживают нацистскую идею. Потому, что страшно. Любому нормальному человеку было бы страшно. Толпы маргиналов решают кто достоин жизни, а кому пора умереть. Бывает, что и страшной смертью. Не всем "везет", как Бузине".



Аналитик напоминает, что на базе некогда малочисленного "Патриота Украины" мелкого харьковского фюрера Билецкого выросли полк "Азов" (нацистская армия), "Национальный корпус" (нацистская партия), "Гражданский корпус" (комплект нацистских "общественных организаций).



Создание "Национальной дружины", которая будет исполнять функции нацистской полиции, лишь довершает общую картину. "Народ и элиты сами сделали выбор в пользу Запада. На деле выбор прозападной ориентации и разрыва связей с Россией, сделанный еще при Кравчуке и подтвержденный, после недолгих колебаний, Кучмой, больше никогда под сомнение не ставился. Последовательно осуществляя этот выбор, а также заботясь исключительно о создании собственных состояний, украинская элита в ускоряющемся темпе уничтожала национальную экономику. Народ беднел, некогда квалифицированные кадры маргинализировались. Но именно городской маргиналитет всегда и являлся главным поставщиком кадров для нацистских партий. Поскольку же в последние четыре года экономика Украины практически умерла, то и количество потенциальных штурмовиков стало расти".



Р. Ищенко напоминает, что лекарство, предлагавшееся Москвой, – тесную экономическую интеграцию, предполагавшую российское финансирование (через кредитование и совместные проекты) возрождения украинской промышленности, Киев отверг. Но без промышленности нет экономики, даже "аграрная сверхдержава" из Украины не вышла (производство экспортируемых зерновых только в 2017 году упало на 15–20%, а ООН занесла Украину в список стран, неспособных прожить без импорта продовольствия). Без экономики нет рабочих мест, а без рабочих мест маргинализация общества, его атомизация и озлобленность постоянно нарастают, создавая питательный бульон для роста рекрутской базы нацизма.



Эксперта удивляет, что украинская элита не боится нацистских игрищ. Когда-то она натравила едва оперившихся нацистов на Януковича, и их пришлось пустить во власть, этой властью поделиться. Потом их идеологию пришлось принять в качестве официальной. Это привело к гражданской войне, к потере многими украинскими олигархами значительной части своих состояний. Но и это ничему украинскую элиту не научило. В результате, после переворота полностью восстановить работоспособность власти так и не удалось, что привело к началу разрушения власти даже в тех регионах, которые непосредственно не затронуты гражданской войной. Управляемость страной оказалось потеряна.



Сейчас же происходит постепенная замена официальных государственных структур параллельными партийными нацистскими структурами. В частности, Билецкий пока выигрывает состязание за право стать всеукраинским нацистским фюрером, "белым вождем".



"Нацисты, конечно, помогут олигархату свергнуть Порошенко, – убежден Р. Ищенко. – Но за это их доля во власти увеличится. Собственно они и станут властью, а олигархат, сегодня еще обладающий решающим голосом, получит лишь голос совещательный. По сути, власть явочным порядком уже передается нацистам для того, чтобы они блокировали любые попытки Порошенко защититься с помощью силовых структур. … Украинский олигархат в самозабвении междоусобной борьбы долго растил злобного звереныша, которого конкуренты науськивали друг на друга. Звереныш вырос и стал зверюгой. Ему теперь по зубам не только отдельные (пусть даже самые богатые и влиятельные) олигархи. Он вполне готов сожрать украинскую элиту целиком и занять ее место. Он уже не хочет, чтобы с ним делились. Он желает забрать все. И он заберет. Нацисты захватят власть и в последнем пароксизме насилия попытаются сохранить единство Украины железом и кровью. Тогда сегодняшние кровавые ручейки превратятся в реки, и мы опять услышим, что в этом виновата Россия, поскольку не запретила украинским олигархам выкармливать нацистского зверя".



Но российские войска, замечает политолог, если и появляются, то только там, где руководство (как в Сирии) адекватно стоящим перед ним задачам, не боится брать ответственность на себя, не стесняется исполнять свой конституционный долг по защите страны от внешней агрессии и внутренних мятежников и, главное, обращается к России с просьбой о военной помощи. А поскольку на Украине не действует ни одно из перечисленных условий, мы увидим еще не одну присягу нацистов-"общественников", а потом, в один прекрасный день, те, кто не успеет убежать, увидят их в своих домах в Конча Заспе, как увидели их в Межигорье. Вот только олигархов немного, и закончатся они быстро. А дальше "общественники" займутся обществом.



И еще один штрих к портрету украинской ситуации от Р. Ищенко, в другой публикации эксперта: "Вряд ли мы серьезно ошибемся, если оценим в 7-10% долю активных нацистов в поколении нынешних 20-30-летних. А в следующем будет больше. И это люди со сломанной психикой. В отличие от нацистов германских, их война началась как гражданская и закончиться она может только с исчезновением украинского государства. Можно сшить после гражданской войны общество, расколовшееся на социальной основе. Но невозможно сделать это с обществом, расколовшимся на основе национальной или конфессиональной.



На Украине состоялся и национальный, и конфессиональный раскол. Украинские нацисты обречены воевать со своим народом и сами с собой до тех пор, пока сами же не уничтожат последний призрак Украины.



Германские нацисты, чья агрессия была направлена вовне, а ресурсы государства расходовались рационально, продержались 12 лет. Очевидно, что у украинских нацистов времени значительно меньше. Но что потом делать с двумя морально искалеченными (пусть даже процентов на 10-20) поколениями?"



* * *



О том, что ждет всю Украину в ближайшем будущем в связи с появлением "нацдружин", красноречиво говорит факт "кровавой сессии", которая произошла 29 января в Черкассах, когда неизвестные в масках ворвались в сессионный зал, избивали депутатов, заставляя голосовать за бюджет на 2018 год и сомнительный состав исполнительного комитета. В начале сессии в зал вошла группа молодчиков в серо-черных камуфляжах с надписями "Национальная дружина" и черных формах со значками Национального корпуса "Азов". Все они были замотаны шарфами или в балаклавах с капюшонами и с явными признаками того, что у них есть оружие. Они зашли с сумками, которые предназначены для скрытого ношения оружия, стали между рядами, на трибуну забрался их лидер Дмитрий Кухарчук и бывший заместитель мэра Анатолия Бондаренко, но по-прежнему его правая рука – Геннадий Шевченко – вместе с некоторыми АТОшниками заблокировали трибуну. При этом Кухарчук выкрикнул на весь зал: "Депутатов не выпускать!".



Депутат Черкасского городского совета, глава фракции Партии вольных демократов Александр Згиблов рассказал, как это было: "Меня ударили в спину. Потом на меня набросился с кулаками бывший заместитель Анатолия Бондаренко – Геннадий Шевченко. Я еле от него отвернулся. Звучали угрозы прямого физического уничтожения Василию Соломахе, Артуру Акопяну. Василию Соломахе кричали, что мы тебя и твоих детей закопаем. Руслану Зоре разбили нос. Вот такая проходила сессия. То есть депутатов заблокировали. Мы даже, извините, не могли выйти в туалет. … Ни я, ни наша фракция за бюджет не голосовала. Мы голосовали против. … Бюджет был принят, потому что, на мой взгляд, депутаты находились под страшным моральным и физическим давлением. Просто люди были напуганы. … По факту открыто уголовное производство за эти хулиганские действия – блокирование депутатов в сессионном зале".



А. Банчук считает, что действие "дружин" в Черкассах "может быть квалифицировано как препятствование деятельности государственного органа". "Отреагировать на эти действия должны полиция и прокуратура. Вообще, создание боевых отрядов при партиях очень опасно. Такое было у большевиков. Демократическая страна не может себе такого позволить. По сути, мы возвращаемся к моменту зарождения фашизма в Италии. Также мы помним, к чему привело создание боевых отрядов в Германии. Они воспользовались тогда слабостью государства", – напомнил эксперт.



Украинский политик Василий Волга, комментируя события в Черкассах, написал: "Да вот так, дорогие мои! Начали просыпаться?



А вы думали, что "смерть москалям" – это просто так? Вы думали, что Бандера – это просто игрушки? Вы думали, что казни правоохранителей на Майдане – это только лишь ради развлечения садистов? Вы думали, что "нация превыше всего" – это игрушки, самоутверждение, национальное возрождение?



Нет, мои дорогие. Это для того, чтобы и вас превратить в рабов, превратить в гумус, превратить в навоз ради "титульной нации". "Национальные Дружины", которые сегодня применили силу к депутатам городского совета Черкасс – это ваших рук произведение, это вы, дорогое мои, это ваш Майдан, это следствие. И именно вы дали этому ход. Как мы из этого будем выбираться? Не знаю. Теперь надо, чтобы вы все покаялись. Чтобы вы принесли свое покаяние Украине, чтобы вы с еще большей энергией противостояли тому, что вы натворили. Иначе, скоро они придут и за вами".

Лев Золотко



09.02.2018 Источник - stoletie.ru

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