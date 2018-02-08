Турки потеряли боевой вертолет в небе Африна

15:51 10.02.2018 Генштаб Турции назвал причины крушения военного вертолета в Африне











Генштаб Турции заявил, что причиной крушения вертолета Т129 АТАК в сирийском Африне стала техническая неисправность. Об этом сообщает CNN Turk.



В результате крушения погибли двое турецких военных –– пилот и оператор вооружений. Инцидент произошел 10 февраля в 13:00 по местному времени (совпадает с мск).



"Вертолет сломался [...> Генштаб начал расследование вместе с техническим комитетом", - говорится в сообщении ведомства.



При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что вертолет был сбит.



"Сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции "Оливковая ветвь". Они заплатят за это сполна", - цитирует турецкого лидера Hurriyet.



Анкара начала военную операцию "Оливковая ветвь" против террористов и курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в сирийском Африне 20 января.



Ее жертвами уже стали несколько сотен человек.



10 февраля погибли трое турецких военнослужащих, еще пятеро были ранены. Также были уничтожены 15 курдских активистов.



При этом Эрдоган заявил, что не намерен ограничиваться операцией только в Африне.



"Турция пресечет грязные игры, очистив всю сирийско-турецкую границу от террористов", –– пообещал президент. Источник - iz.ru

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