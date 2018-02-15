 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 10.02.2018
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Пятница, 09.02.2018
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Четверг, 08.02.2018
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Прикрываясь лепестком роз... Каз-актриса Бибигуль Суюншалина шокировала нагыз-джигиттер красивыми ню-фотоПрикрываясь лепестком роз... Каз-актриса Бибигуль Суюншалина шокировала нагыз-джигиттер красивыми ню-фото
13:51 10.02.2018

Время сушить Сувари

Казахстанской актрисе Бибигуль Суюншалиной, видимо, не дает покоя слава голливудской дивы Мины Сувари. На днях отечественная артистка повторила знаменитую эротическую сцену из фильма "Красота по-американски".

Казнет с жаром обсуждает фото Бибигуль Суюншалиной в костюме Евы, утопающей в тысячах лепестков роз. Интернет-пользователи гадают, не является ли этот будоражащий воображение снимок постером к новому фильму или видеоклипу с участием Бибигуль.

"Бомба!", "Красота по-казахски!" – восхищаются артисткой фанаты. А поклонницы робко интересуются: "А у вас еще лепестки остались? Мы тоже хотим!."

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518259860
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