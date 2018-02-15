Прикрываясь лепестком роз... Каз-актриса Бибигуль Суюншалина шокировала нагыз-джигиттер красивыми ню-фото

13:51 10.02.2018 Время сушить Сувари



Казахстанской актрисе Бибигуль Суюншалиной, видимо, не дает покоя слава голливудской дивы Мины Сувари. На днях отечественная артистка повторила знаменитую эротическую сцену из фильма "Красота по-американски".



Казнет с жаром обсуждает фото Бибигуль Суюншалиной в костюме Евы, утопающей в тысячах лепестков роз. Интернет-пользователи гадают, не является ли этот будоражащий воображение снимок постером к новому фильму или видеоклипу с участием Бибигуль.



"Бомба!", "Красота по-казахски!" – восхищаются артисткой фанаты. А поклонницы робко интересуются: "А у вас еще лепестки остались? Мы тоже хотим!." Источник - Экспресс-К

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