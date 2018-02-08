 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Молодые немки объединились против насилия со стороны "гостей Меркель" - банд мигрантов-насильников
11:47 10.02.2018

Страх в 120 децибел

Молодые женщины ФРГ объединились против насилия со стороны "гостей Меркель"

Молодые женщины Германии провели во вторник флешмоб, который назвали "120 децибел". На своей интернет-странице они призвали власти ФРГ и других стран Евросоюза защитить их от насилия со стороны мигрантов - "гостей Меркель".

На фото - лица молодых женщин, не побоявшихся рассказать о жертвах насильственных домогательств, вплоть до убийств, которые совершили мигранты, нелегально въехавшие в Германию. И о минусах миграционной политики Меркель. Фото: Россия 1 На фото - лица молодых женщин, не побоявшихся рассказать о жертвах насильственных домогательств, вплоть до убийств, которые совершили мигранты, нелегально въехавшие в Германию. И о минусах миграционной политики Меркель. Фото: Россия 1
На фото - лица молодых женщин, не побоявшихся рассказать о жертвах насильственных домогательств, вплоть до убийств, которые совершили мигранты, нелегально въехавшие в Германию. И о минусах миграционной политики Меркель. Фото: Россия 1

Так, стоит напомнить, раньше называли приехавших в страну беженцев всех мастей, после того, как фрау канцлер пригласила их в Германию для получения убежища. Но теперь, по словам участников флешмоба, "гости" угрожают им расправой прямо на улицах европейских городов, а полиция бездействует, опасаясь обвинений в нетолерантности или, что еще хуже, расизме, со стороны насильников.

"120 децибел - это громкость обычного карманного сигнального устройства, который сегодня носят при себе многие женщины. 120 децибел - это название нашего протеста против импортированного насилия. Делай, как мы, и расскажи под хэштегом #120db о твоем опыте, накопленном при встрече с чужаками, насилием и издевательствами", - этот призыв был опубликован на веб-сайте акции движения молодых женщин против совершающих преступления беженцев, которые чувствуют себя новыми хозяевами Германии.

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Активистки открыто заявляют о своем неприятии "того, что происходит в ФРГ после неконтролируемого открытия границ в 2015 году". При этом они напоминают о нескольких жертвах насильников, прибывших в Германию и Швецию из чуждых христианству культур. "Мариа, Миа или Эбба - все они стали жертвами насильственных домогательств, вплоть до убийств, которые совершили мигранты, нелегально въехавшие в Германию, - пишут женщины на своем веб-сайте. - Они выдают себя за несовершеннолетних, чтобы избежать депортации. Они ищут себе немецких подруг и действуют по закону шариата, если отношения распадаются", - пишут активистки движения, вспоминив также о студентке Марии из Фрейбурга, изнасилованной и убитой беженцем из Афганистана, скрывшим свой истинный возраст. Часто мужчины-беженцы прибывают в ФРГ без документов и стараются обмануть иммиграционные учреждения представляясь подростками оставшимися без родителей. Из-за этого политики Германии обсуждали возможность введения для беженцев обязательного медицинского освидетельствования для определения биологического возраста. Однако пока эти законодательные изменения не были приняты. Власти считают применение медицинских методов для выявления возраста мигрантов слишком затратным делом.

Упоминая движение женщин в Швеции против "массовых насилий в общественных местах", молодые немки призывают своих сверстниц к сплоченности и организованной защите против преступлений. Германские активистки открыто заявляют на своем веб-сайте, что они борются против системы, "которая не защищает своих женщин и свои границы", то есть против немецких властей. Женщины, кроме прочего, отмечают, что эта система "не депортирует преступников и применяет цензуру против всяческой критики".

"Государство не хочет нас защищать. Но мы не рабыни. Мы возьмем нашу судьбу в свои руки

В опубликованном на странице видео молодые немки призывают к открытому противостоянию "системе, которая скорее позволит убивать своих женщин, чем признает свои ошибки". Немецкие активистки надеются, что за ними последуют все женщины Европы, чтобы выразить "искренний протест против настоящей угрозы Старому Свету".

Прежде всего они обращаются к немецким властям, обвиняя их в глубоко ошибочной политике миграции, вследствие которой они "скоро станут добычей молодых мужчин из архаичных, враждебно настроенных по отношению к женщинам обществ". Активистки называют себя "дочерями Европы" и обещают, что будут постоянно напоминать властям о каждой жертве их ошибочных действий. "Мы не животные, не рабыни, не военная добыча, не необходимые потери. ...Теперь начинается протест. Это государство не хочет нас защищать. Мы возьмем нашу судьбу в свои руки", - провозглашают немецкие женщины, не желающие беспомощно смотреть на происходящее в Германии.
Текст: Аделаида Гришина (Берлин)

Российская газета - Федеральный выпуск №7486 (23)

Источник - rg.ru
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