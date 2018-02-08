"Таскал за волосы, прижигал сигаретами". Спичрайтер Трампа Соренсен обвинен своими женами в изуверстве

11:42 10.02.2018 Спичрайтер Белого дома ушел с поста после обвинений в домашнем насилии 10 Февраля 2018 10:34 Спичрайтер Белого дома Дэвид Соренсон объявил об отставке после того, как его бывшая жена обвинила его в домашнем насилии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету The Washington Post. Его бывшая супруга Джессика Корбер, с на которой он был женат 2,5 года, рассказывала ФБР, которое проводило проверку Соренсона, о его поведении. В Белом доме заявили, что Соренсон обвинения отрицает и подал в отставку. Корбер сказала, что выдвинула обвинения против Соренсена, потому что она не хотела, чтобы администрация президента США "имела дело с его деструктивным характером". Бывшая жена рассказала, что когда она была с ним в браке, Соренсон переехал машиной ее ногу, тушил сигарету о ее руку, швырял ее в стену и таскал за волосы. Она отметила, что развелась, потому что боялась за свою жизнь. Во время их брака Соренсон был главным политическим советником губернатора штата Мэн Пола Лепажа. Корбер сказала, что не обращалась в полицию, потому что ее муж был связан с сотрудниками правоохранительных органов.



Женщина предоставила The Washington Post фотографию следа от сигаретного ожога. В свою очередь, Соренсен утверждал, что "никогда в своей жизни не применял насилие по отношению к женщинам. "На самом деле, я был жертвой физического насилия во время нашего брака, не она", - сказал он. Соренсен отметил, что он проконсультировался со своим адвокатом и рассматривает возможность подать иск против своей бывшей жены. По словам Соренсена, Корбетт несколько раз била его. Однажды, когда он попытался уехать от своей бывшей жены на машине, она бросилась на автомобиль, и машина в движении наехала на нее, рассказал Соренсен. Он рассказал о еще одном инциденте, когда Корбетт схватила руль двигающегося по шоссе автомобиля, и ударила своего мужа. В доказательство Соренсент предоставил фото, на которых были запечатлены следы, полученные в результате конфликта с его бывшей женой, в том числе синяки и царапины. Соренсен - не первый сотрудник администрации Белого дома, который объявляет об отставке после обвинений в домашнем насилии. Так в четверг, 8 февраля, стало известно, что секретарь аппарата Белого дома Роберт Портер объявил об уходе со своего поста после того, как его бывшие жены заявили, что он применял к ним насилие. Все обвинения он отвергает. Источник - abctv.kz

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