Израильские ВВС ударили по Сирии и получили отпор - один F-16 сбит!

11:18 10.02.2018 Сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории Сирии. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.



"Сегодня на рассвете вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав военную базу в центральном регионе. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов", - заявил собеседник агентства.



В пресс-службе израильской армии сообщили, что на севере страны потерпел крушение военный самолет F-16, передает РИА Новости. При этом там подтвердили, что разбившийся истребитель принимал участие в авианалете на Сирию, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.



"Во время налета (…) зенитные ракеты были выпущены по самолетам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину (…) Они приземлились на израильской территории и доставлены в госпиталь для лечения", - пояснили в пресс-службе. Что именно стало причиной крушения самолета - поражение огнем с земли или техническая неисправность, - военные не уточнили.



Ранее в пресс-службе заявили, что в ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по "иранским целям" на территории соседней страны.



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"Когда самолет упал, мы побежали смотреть, не нужна ли помощь": кибуцники из Хардуфа о катастрофе F-16



По свидетельству кибуцников, армия сразу закрыла все дороги, ведущие к месту падения





На рассвете в субботу, 10 февраля, в районе кибуца Хардуф на севере Израиля упал самолет F-16, поврежденный в военном инциденте с Сирией. Самолет принадлежит ВВС Израиля. Летчики успели катапультироваться. К настоящему моменту разрешено к публикации, что один из них тяжело ранен и находится в больнице "Рамбам".



Как рассказал Ynet секретарь кибуца Юваль Эльад, "около 6.00 в районе кибуца послышались сильные взрывы".



"Мы побежали к месту падения посмотреть, не нужна ли помощь, - пояснил Эльад. - Инцидент произошел на границе кибуца. Очень быстро прибыли представители ЦАХАПа. Нас всех удалили с места происшествия. Сначала в кибуце была сильная паника, но теперь люди успокоились.



В настоящее время территория кибуца полностью закрыта, все въезды и выезды перекрыты. По нашему впечатлению, инцидент вскоре будет завершен".



Как сообщали "Вести", в субботу утром, 10 февраля, боевой вертолет ЦАХАЛа Apache успешно сбил в воздушном пространстве Израиля



беспилотный самолет иранского производства, запущенный с территории аэродрома "Тадмор" в Сирии.



Вскоре после этого ВВС ЦАХАЛа атаковали иранские объекты на территории Сирии. Один из четырех самолетов, принимавшей участие в атаке, истребитель F-16 ("Суфа") упал на израильской территории в районе кибуца Хардуф в Изреэльской долине - по имеющимся данным, сирийцы выпустили по нему зенитную ракету.



Оба пилота успели катапультироваться. Они живы и доставлены в больницу "Рамбам" в Хайфе. Один из них сильно пострадал.

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5103484,00.html Источник - Лента.Ру

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