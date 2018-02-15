 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 10.02.2018
13:51  Прикрываясь лепестком роз... Каз-актриса Бибигуль Суюншалина шокировала нагыз-джигиттер красивыми ню-фото
13:49  Умру за родину. Дорого. Российские ЧВК воюют по всему миру
13:46  Сибирские уроки истории России, - писатель Алексей Иванов и его роман "Тобол"
13:41  Предпосылки русско-турецкой войны. Восстание 1875 года и его причины (история), - О.Айрапетов
11:47  Молодые немки объединились против насилия со стороны "гостей Меркель" - банд мигрантов-насильников
11:42  "Таскал за волосы, прижигал сигаретами". Спичрайтер Трампа Соренсен обвинен своими женами в изуверстве
11:18  Израильские ВВС ударили по Сирии и получили отпор - один F-16 сбит!
10:28  "Наверх вы, товарищи, все по местам…". 9 февраля 1904 года крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" приняли неравный бой
10:25  Американская перестройка. От Леонида Ильича Буша к Михаилу Сергеевичу Обаме. Ч. 1, - М.Тюркин
09:18  Афганистан: самая длинная война в истории Америки, - Н.Бобкин
09:09  Минюст США объявил о разоблачении международной кибер-крим-группировки Infraud
09:07  "Турецкий поток" в карман папаше Миллеру. "Газпром" разом увеличил смету расходов на $1 лярд
08:05  В Киеве укр-спецназ неожиданно скрутил зазевавшегося Саакашвили
07:19  О ликвидации химического оружия в Сирии: хаос в ОЗХО и саботаж Запада, - А.Мезяев
07:14  На казахстанском ТВ появится новый - молодежно-экологический канал
01:14  Погиб главарь пакистанского филиала "Талибана" Хан Саид
00:15  Атлас, адрас и бекасаб. Что общего у Марлен Дитрих и таджикского золотого шитья
00:14  Китай зовет Россию спасаться от нефтедолларовой удавки США
00:08  В Сирии начинается дележ берегов Евфрата
Пятница, 09.02.2018
23:41  В Узбекистане туристам разрешили фото- и видеосъемку. Прогресс, однако...
22:12  Грозный "Сепаратист": В ДНР создали самую мощную снайперскую винтовку в мире
20:18  Узбекистан восстанавливает разобранную железную дорогу с Таджикистаном
20:00  Рахмон произвел кадровые изменения в судах, таможне, руководстве ряда городов и районов
19:56  Выборочный отстрел, как новая стратегия США в Афганистане, - П.Чумаков
19:53  Общий сбор по теплотрассам. В Ташкенте впервые официально заметили бомжей
19:50  22 марта запустят прямой поезд из Ташкента на Иссык-Куль
18:42  "Тамара устала...". Министром труда и соцзащиты населения Казахстана назначена Мадина
17:49  Три удара по России в Сирии, - Мустафа Фахс
17:03  Узбекского блогера и научного сотрудника Института рукописей Маликова приговорили к шести годам тюрьмы за критические посты
17:00  Биржевая паника из США перекинулась в Азию
14:20  Как уничтожали Кыргызстан: сельское хозяйство - от рассвета до заката
14:14  Логика Олимпийских игр, которую не понимает никто, - Рейдар Сулли
13:17  Об "арийцах" и "обезьянах". Поклонники нацизма в Кыргызстане: что с ними сделал бы Гитлер?
08:21  Жить стало веселей! Кыр-киндер-премьер Исаков считает, что жизнь в стране налаживается
08:18  Маховик войны в Сирии получил новый импульс, - "НВО"
07:50  Мирзиеев обвинил экс-замглаву УзбСНБ Гулямова в том, что тот "сидел во главе взяточничества"
07:40  ОДКБ формирует полицейское подразделение
07:31  США и Турция сближаются в Сирии на опасную дистанцию, - И.Субботин
07:29  Москва и Вашингтон не поделили сирийские углеводороды, - В.Мухин
07:28  Пекин планирует нанести удар по валюте США, - А.Башкатова
07:23  В Москве ФСБ приняла российско-украинского олигарха Мкртчана
07:18  Как рос-олигарх Дерипаска сексом коррумпировал рос-вице-премьера Приходько
01:27  The Hill: США столкнулись с опасной дилеммой на Ближнем Востоке
00:57  Люто накостыляв бразильянке Кечоейре кыргызстанская боксерша Валя Шевченко стала №1 в мире в рейтинге UFC (видео)
00:42  Что изменится с роспуском Кырпарламента? - Азиза Марат кызы
00:29  Египет: верхи сотрудничают с Израилем, а низы не хотят, - А.Эскин
00:07  В Бишкеке проходит конкурс военно-патриотической песни "Жоокер ыры- 2018"
Четверг, 08.02.2018
23:31  Как надломили Баха. США уже давно доминируют в МОК, - А.Соколов
23:17  Школьники не получили обещанных подарков после президентской елки в Акмолинской области
23:07  28-летний зять Аркадага - Бекдурдыев оказался коллекционером наручных часов на миллион долларов
18:48  Ливия. Трамп медлит, Путин - действует, - New York Times
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Израильские ВВС ударили по Сирии и получили отпор - один F-16 сбит!Израильские ВВС ударили по Сирии и получили отпор - один F-16 сбит!
11:18 10.02.2018

Сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории Сирии. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

"Сегодня на рассвете вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав военную базу в центральном регионе. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов", - заявил собеседник агентства.

В пресс-службе израильской армии сообщили, что на севере страны потерпел крушение военный самолет F-16, передает РИА Новости. При этом там подтвердили, что разбившийся истребитель принимал участие в авианалете на Сирию, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.

"Во время налета (…) зенитные ракеты были выпущены по самолетам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину (…) Они приземлились на израильской территории и доставлены в госпиталь для лечения", - пояснили в пресс-службе. Что именно стало причиной крушения самолета - поражение огнем с земли или техническая неисправность, - военные не уточнили.

Ранее в пресс-службе заявили, что в ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по "иранским целям" на территории соседней страны.

------------------------------

"Когда самолет упал, мы побежали смотреть, не нужна ли помощь": кибуцники из Хардуфа о катастрофе F-16

По свидетельству кибуцников, армия сразу закрыла все дороги, ведущие к месту падения


На рассвете в субботу, 10 февраля, в районе кибуца Хардуф на севере Израиля упал самолет F-16, поврежденный в военном инциденте с Сирией. Самолет принадлежит ВВС Израиля. Летчики успели катапультироваться. К настоящему моменту разрешено к публикации, что один из них тяжело ранен и находится в больнице "Рамбам".

Как рассказал Ynet секретарь кибуца Юваль Эльад, "около 6.00 в районе кибуца послышались сильные взрывы".

"Мы побежали к месту падения посмотреть, не нужна ли помощь, - пояснил Эльад. - Инцидент произошел на границе кибуца. Очень быстро прибыли представители ЦАХАПа. Нас всех удалили с места происшествия. Сначала в кибуце была сильная паника, но теперь люди успокоились.

В настоящее время территория кибуца полностью закрыта, все въезды и выезды перекрыты. По нашему впечатлению, инцидент вскоре будет завершен".

Как сообщали "Вести", в субботу утром, 10 февраля, боевой вертолет ЦАХАЛа Apache успешно сбил в воздушном пространстве Израиля

беспилотный самолет иранского производства, запущенный с территории аэродрома "Тадмор" в Сирии.

Вскоре после этого ВВС ЦАХАЛа атаковали иранские объекты на территории Сирии. Один из четырех самолетов, принимавшей участие в атаке, истребитель F-16 ("Суфа") упал на израильской территории в районе кибуца Хардуф в Изреэльской долине - по имеющимся данным, сирийцы выпустили по нему зенитную ракету.

Оба пилота успели катапультироваться. Они живы и доставлены в больницу "Рамбам" в Хайфе. Один из них сильно пострадал.
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5103484,00.html

Источник - Лента.Ру
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518250680
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  