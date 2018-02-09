"Наверх вы, товарищи, все по местам…". 9 февраля 1904 года крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" приняли неравный бой

10:28 10.02.2018 "Наверх вы, товарищи, все по местам…"



В почитании наших героев, великих предков и современников, душу свою положивших за други своя, мы черпаем духовную силу, учимся достойно жить и умирать.



В первые дни Русско-японской войны, 9 февраля (по н.ст.) 1904 года, в корейской нейтральной бухте Чемульпо состоялся героический бой крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с превосходящей по силе и количеству японской эскадрой.



В Чемульпо наши корабли выполняли задание по охранению русской дипломатической миссии в Сеуле. Япония, вероломно начавшая войну против России, потребовала от русских кораблей покинуть бухту под угрозой их уничтожения.



Возможно, сама по себе Япония никогда бы не решилась на такую дерзость: маленькое островное государство против могучей Российской империи. Но за этим азиатским государством, как и сегодня, стоял западный мир, все англосаксонское племя войны. И это племя не только науськивало японцев на Россию, но и подпитывало оружием и, как говорят сегодня, новыми военными технологиями.



Бронепалубный крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" приняли бой. Они пытались прорваться из корейского порта Чемульпо в Порт-Артур. Японцы с четырнадцати своих кораблей были намерены безжалостно расстрелять два наших боевых судна.



Японский адмирал потребовал спустить Андреевский флаг и сдаться в плен. Русские моряки в ответ подняли боевые флаги и приготовились к сражению. События разворачивались на глазах моряков иностранных судов, стоявших в бухте. Бой потряс всех, кто стал свидетелем подвига русских богатырей.



О мужестве и героизме моряков с крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" написано и сказано много.



После часового боя, получив серьезные неисправимые повреждения, "Варяг" и "Кореец" вернулись в порт. Дабы судна не достались врагу, "Варяг" был затоплен, а канонерская лодка "Кореец" взорвана.



Своим подвигом русские в очередной раз удивили весь мир, показав, что они умеют геройски умирать, храбро защищая честь России и Андреевского флага, что они всегда готовы умереть, но не посрамить честь своего Отечества и славу Русского флота.



В бою пали один офицер – мичман граф Алексей Нирод – и тридцать матросов. Были ранены и взяты на борт иностранными судами, помещены в иностранные госпитали – всего 191 человек. В знак уважения к русским героям японцы позволили морякам вернуться на Родину, где их торжественно встречал и славил весь наш народ. Отечественные и иностранные СМИ описывали героический бой, вызывая восхищение читателей. Большую популярность приобрели песни в память о подвигах экипажей крейсера "Варяг" и лодки "Кореец", став народными. Причем текст песни "Варяг" – это талантливый перевод с немецкого языка стихотворения австрийского автора Рудольфа Грейнца, сочувствовавшего России и героям крейсера и потрясенного их воинским подвигом.



В Санкт-Петербурге героев встретил и наградил сам император Николай II. Кстати говоря, в 1891 году "Кореец" участвовал в сопровождении Николая Александровича в его Восточном путешествии, когда он был еще цесаревичем. Государь обратился к героям Чемульпо: "От души спасибо вам, что поддержали честь Андреевского флага и достоинство Великой Святой Руси…".



Поступок русских моряков считали героическим и японцы. После войны, в 1907 году, японский император наградил своим орденом капитана крейсера Всеволода Федоровича Руднева в знак признания героизма русских моряков.



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По-разному сложилась судьба спасшихся моряков "Варяга" и "Корейца". Некоторые из них, щедро одаренные царем и Отечеством, остались верными присяге, а некоторые приняли участие в революционных бунтах. Им всем предстояли испытания Первой мировой войны и революционного лихолетья.



Погибшие герои "Варяга" остались в сырой азиатской земле в Чемульпо, на иностранном кладбище. Из Сеула, где до Русско-японской войны находилась как дипломатическая, так и православная духовная миссии, японцами на период войны были выдворены все русские – и дипломаты и священники. Могилы оставались в запустении и неухоженными. Вопрос о русских захоронениях героев войны встал после 1906 года, когда в Сеул вернулись официальные представители Российской империи.



Миссионер священник Иоанн Восторгов в ходе своего путешествия по соседним с Россией азиатским странам сообщал о планах переноса останков в Сеул на территорию Русской духовной миссии. "В Чемульпо наши воины погребены на иностранном кладбище… Русских там нет, могилы одиноки. Есть предположение прах бессмертной памяти героев Чемульпо перенести в близлежащий Сеул, когда там выстроят храм православной духовной миссии".



Строительство храма в Сеуле до войны было одобрено русским правительством и Синодом, но в последующие годы это не было осуществлено. Начальник Корейской духовной миссии архимандрит Павел (Ивановский) особенно радел об этом предприятии. Он предложил приемлемое для России место под строительство собора – на русском консульском участке, пустовавшем тогда. Эту инициативу одобрил сам император, а также Генеральный консул России в Корее А.С. Сомов, но, по неизвестным причинам, она так и не реализовалась. Хотя отец Павел (Ивановский) обращался даже к сестре императора великой княгине Ольге Александровне, председательствовавшей в Комитете по увековечиванию памяти русских воинов, павших в войну 1904 – 1905 гг. с идеей возвести в Сеуле православный храм-усыпальницу и перенести туда прах героев Чемульпо. Архимандрит писал в комитет: "Славный подвиг чемульпоских героев 27-го января 1904 года составляет, несомненно, одну из славных страниц русской военной истории.



Память об этих героях не только должна быть незабвенна для русских людей, но она живет и сохраняется на месте событий в Корее, где тысячи очевидцев со слезами рассказывают о том, как под звуки гимна с криками "ура!" команды "Варяга" и "Корейца" вступили в неравный бой с японской эскадрой и своей геройской смертью навсегда прославили Андреевский флаг…



Поэтому… по возвращении русских людей в Корею было возбуждено ими ходатайство об увековечении памяти героев… и о перенесении их праха из Чемульпо с иностранного кладбища на русский участок дипломатической миссии в Сеуле, с тем, чтобы над братской могилой воинов, устроить первый в Корее православный храм…" (Цит. по: Архим. Феодосий (Перевалов) Российская духовная миссия в Корее (1900 – 1925 гг.)).



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Эта история затянулась вплоть до 1911 года. По просьбам общественности и обращению российского правительства в 1911 году состоялось перенесение праха героев во Владивосток.



При вскрытии захоронений на иностранном кладбище Чемульпо было обнаружено лишь 12 гробов, от тел остальных героев в условиях тяжелого боя, в котором японцы использовали фугасные бомбы, вероятно, ничего не осталось. Слова песни о легендарном "Варяге" "Не скажут ни камень, ни крест, где легли..." – оказались правдой. Имеется лишь список из имен погибших.



Японское правительство всячески подчеркивало свое уважение к русским героям войны – в Порт-Артуре был сооружен мемориал в память погибших. Кроме того, японцы помогали нашим дипломатам разыскивать все известные и безымянные русские захоронения и переносить прах на крупные японские кладбища. Все это сопровождалось торжественными дипломатическими церемониями и церковными службами.



При перенесении праха героев "Варяга" японцы предоставили железнодорожный вагон в сопровождении своего почетного караула до границы Кореи и России. На всем пути следования корейцы осыпали платформу живыми цветами.



17 декабря 1911 года траурный кортеж в сопровождении почетного караула из моряков Сибирского флотского экипажа прибыл во Владивосток, где состоялось торжественное перезахоронение в братской могиле на Морском кладбище. При опускании в землю первого, шестого и двенадцатого гробов ружейный взвод делал по одному залпу.



В сентябре 1912 года, над могилой был сооружен памятник – обелиск из серого гранита с Георгиевским крестом. На четырех его гранях выбиты имена погибших. На фасаде обелиска надпись: "Нижним чинам крейсера "Варяг", погибшим в бою с японской эскадрой при Чемульпо 27 января 1904 года". Позже еще трое участников Русско-японской войны умерли во Владивостоке, и были похоронены рядом.



По предложению бывшего начальника Корейской духовной миссии, ставшего к 1911 году викарным епископом Никольск-Уссурийским Павла (Ивановского), над главным входом во Владивостокский Радости-Скорбященский храм (ныне кафедральный Свято-Никольский собор Владивостока) была размещена надпись: "Памяти убиенных русских воинов 1904 – 1905 гг".



Вот имена моряков, прах которых был перенесен во Владивосток:



Артиллерийский содержатель Василий Мальцев

Сигнальщик Гавриил Миронов

Комендор Дмитрий Шарапов

Комендор Григорий Поснов

Матрос Михаил Журавлев

Машинист 1-й статьи Иван Гребенщиков

Комендор Даниил Кочубей

Комендор Степан Капралов

Матрос 2-й статьи Иван Родионов

Комендор Мартемьян Островский

Марсовый Федор Хохлов

Матрос 1-й статьи Илья Ковалев

Матрос 2-й статьи Кирилл Зрелов.



Остальные герои "Варяга" остались без могил:



Мичман граф Алексей Нирод

Писарь 1-й статьи Василий Оськин

Квартирмейстер Иван Костин

Матрос 2-й статьи Михаил Кабанов

Матрос 2-й статьи Федор Эдревиц

Штаб-горнист Николай Нагл

Барабанщик Донад Кореев

Подручный комендор Матвей Дерябин.

Матрос 2-й статьи Карл Спруге

Марсовый Архип Шевелев

Комендор Андрей Трофимов

Комендор Петр Мухачев

Комендор Роман Балабанов

Матрос 1-й статьи Климентий Кузнецов

Матрос 1-й статьи Кирилл Иванов

Матрос 1-й статьи Ефим Горбунов

Матрос 1-й статьи Михаил Араменко

Матрос 2-й статьи Дмитрий Артасов.



В память о легендарном крейсере и подвиге моряков именем "Варяга" назван современный боевой корабль – ракетный гвардейский крейсер "Варяг", флагман Тихоокеанского флота, и малый противолодочный корабль "Кореец".



Сегодня Корейское государство организовало мемориал на месте гибели Варяга в Инчхоне (бывшем Чемульпо) и устроило здесь площадь Санкт-Петербурга. Русские, приезжающие в Корею, чтят это место, а также могилу дипломата С.В. Чиркина в Сеуле, отвечавшего от российской стороны за перенос останков героев "Варяга" во Владивосток. В музее Инчхона хранится Андреевский флаг с героического крейсера "Варяг". В период с 2010 по 2014 годы флаг как русская святыня приносился в Россию. Но между нашим государством и Южной Кореей до сих пор не достигнуто соглашение об окончательном возвращении этой, столь значимой для русских, святыни на Родину – в Россию.



Герои "Варяга" защитили честь всей России и ее воинства. Память о них жива, их подвиг никогда не будет забыт, вдохновляя наших доблестных воинов на новые подвиги во славу Отечества.



Романов Игорь Анатольевич, Романова Владислава Николаевна, Центр церковно-государственных отношений "Берег Рус"



Специально для "Столетия"



Игорь Романов, Владислава Романова



09.02.2018 Источник - stoletie.ru

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