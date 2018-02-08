Афганистан: самая длинная война в истории Америки, - Н.Бобкин

09:18 10.02.2018 Выступая 6 февраля перед комитетом по иностранным делам Сената, помощник министра обороны по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер заявил, что война в Афганистане в 2018 году обойдется Соединенным Штатам в 45 млрд. долларов. Детальной сметы расходов помощник главы Пентагона представить не смог. Не случайно сенаторы выразили сомнение, что эти бюджетные средства, которые запрашивает администрация Дональда Трампа, помогут прекратить войну в Афганистане, продолжающуюся 17-й год.



К примеру, сенатор Рэнд Пол заявил, что миллиарды "просто сбрасываются в яму", а афганцы до сих пор "не могут защитить себя". "Я думаю… наша национальная безопасность на самом деле становится более опасной по мере того, как мы тратим там все больше и остаемся там все дольше.... [В Афганистане] мы в невозможной ситуации", – сказал Рэнд Пол.



Так или иначе, в Конгрессе США не понимают, как запрашиваемая администрацией сумма расходов соотносится с реализацией "новой стратегии" в отношении Афганистана, объявленной президентом Трампом в августе прошлого года. Комментарии, прозвучавшие в комитете по международным делам Сената, отражают растущее разочарование многолетними итогами американского присутствия в Афганистане.



Сенатор Джефф Меркли задал вопрос, почему "Талибан" "теперь контролирует больше территории, чем это было в 2001 году", когда американцы вторглись в эту страну. Вопрос, действительно, интересный. Почему? Может быть, именно потому, что миллиарды "сбрасываются в яму"?



По мнению Джеффа Меркли, отказ президента Д. Трампа от переговоров с талибами не отвечает интересам прекращения войны. Даже республиканец Боб Коркер, глава сенатского комитета по международным делам, положительно относящийся к администрации, настроен в вопросе об Афганистане скептически, ссылаясь на высокий уровень потерь в афганских силах безопасности, разгул коррупции и зависимость Афганистана от иностранной помощи.



Заместитель госсекретаря Джон Салливан, который также участвовал в сенатских слушаниях, соглашаясь с тем, что это самая длинная война в истории Америки, не отрицал отсутствия вариантов военного решения афганского конфликта, но указал на необходимость дальнейшей защиты американских интересов безопасности в Афганистане. По его словам, США не отказываются от поддержки афганского правительства в борьбе против талибов. При этом Д. Салливан, отвечающий за новую афганскую стратегию Белого дома, не смог дать оценку численности вооруженных противников Кабула в Афганистане. Сколько боевиков "Талибана" ведут сегодня боевые действия против правительственных войск, как оказалось, не знает и помощник министра обороны Р. Шрайвер. Тем не менее эти люди выстраивают в Афганистане "новую стратегию".



Американские официальные лица явно не желают акцентировать внимание законодателей на реальном положении дел. При этом в Белом доме известна оценка ситуации командующим войсками США в Афганистане генералом Джоном Николсоном, признавшим, что "из этого конфликта нет выхода". По словам генерала, после сокращения численности иностранных войск в Афганистане "враг заполнил вакуум".



Сегодня американцы не чувствуют себя в безопасности даже в Кабуле. Волна громких террористических нападений повстанцев потрясла столицу. Кабул настолько опасен, что американским дипломатам и солдатам запрещено пользоваться дорогами: они не могут проехать две мили от аэропорта до штаб-квартиры США, им нужно лететь на вертолете. После всех этих лет, триллионов долларов и 2400 убитых в Афганистане американцев Кабул находится в осаде, а "Талибан" контролирует или оспаривает почти половину страны.



Между тем чиновники из администрации США продолжают ретушировать ситуацию избитыми и обтекаемыми фразами. Так называемая новая афганская стратегия Трампа отнюдь не является чем-то новым.



Сошлемся на точку зрения Роберта Малли, президента и генерального директора Международной кризисной группы. Его мнение заслуживает внимания. В 2015-2016 гг. он служил специальным помощником президента США и координатором Белого дома по политике на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в регионе Персидского залива. Малли считает, что в 2018 году война в Афганистане будет расширяться. Новая стратегия США в Афганистане направлена на эскалацию борьбы с "Талибаном", на отправку дополнительных войск, применение более массированных авиационных ударов, проведение широкомасштабных наступательных операций сухопутными силами афганской армии.



Стратегия Трампа – почти исключительно военная. Это продленный вариант политики администрации Обамы с упором на военное решение афганского конфликта. Нет никаких оснований считать, что воюющие с 2001 года талибы, сохранившие боеспособность даже тогда, когда в Афганистане было 100 тысяч американских войск, дрогнут под натиском еще 3 тысяч американцев, которых США направляют на усиление своей группировки, не превышающей сегодня 14 тысяч военнослужащих.



Замысел проведения широкомасштабных наступательных операций сухопутными силами афганской армии также страдает очевидным изъяном. В Афганистане нет сплошного фронта, вооруженная борьба ведется повстанческими методами с опорой на поддержку местного населения. Американская поддержка может временно поднимать моральный дух афганских солдат, но не в состоянии внести перелом в ход войны. Цель Вашингтона – сохранение военного присутствия США в Афганистане, а не создание условий безопасной жизни в этой стране.



Что касается расширения массированных ударов авиации США, то эта часть американской стратегии, конечно, выполнима. Американцы постоянно наращивают воздушные атаки на "Талибан". 6 февраля, например, стратегические бомбардировщики B-52 нанесли по талибам 24 удара управляемыми бомбами. Пентагон назвал эту воздушную атаку рекордной. Причем удар был нанесен по "украденным у афганской национальной армии транспортным средствам". Кстати, есть подтверждения того, что отряды "Талибана" сегодня вооружены и оснащены намного лучше, чем до начала американского вторжения.



И в заключение пара цифр, относящихся к афганскому бюджету США в 2018 году. Из доложенного в Конгрессе помощником министра обороны следует, что цена годового содержания одного американского солдата на афганской земле достигнет 5-6 миллионов долларов. А суммарная экономическая помощь Кабулу не превысит 780 млн. долларов. При таком распределении средств говорить об отходе США от военного решения афганской проблемы не приходится.



Николай БОБКИН | 08.02.2018 | Источник - fondsk.ru

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