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"Турецкий поток" в карман папаше Миллеру. "Газпром" разом увеличил смету расходов на $1 лярд
09:07 10.02.2018

"Турецкий поток" прокладывают в никуда

"Газпром" увеличил оценку стоимости трубопровода на миллиард долларов

У газопровода "Турецкий поток" по-прежнему довольно туманные перспективы. Нет ясности с поставками газа по второй нитке. К тому же постоянно увеличивается бюджет строительства. Вчера он была увеличен с 6 до 7 млрд долл. Причем эти деньги "Газпром" заплатит из собственных средств. Про сухопутную часть второй нитки в "Газпроме" только обещают, что строится она будет по всем нормам Еврокомиссии (ЕК). "Конкретики по проекту мало, и переговоры идут с разными странами", – объясняют эксперты. Даже им пока не ясно, куда, кому и по каким условиям будет транспортироваться российский газ.

"Мы говорили, что стоимость его строительства может составить 6 млрд долл. Сейчас мы оцениваем примерно в 7 млрд долл.", – рассказал вчера зампредправления "Газпрома" Андрей Круглов.

И на начальном этапе "Газпрому" придется самостоятельно финансировать проект. "Мы не исключаем возможность проектного финансирования, но хочу сказать, что, исходя из существующей реальности, в которой мы живем и работаем, скорее всего "Турецкий поток" будет изначально профинансирован из бюджета "Газпрома" и в дальнейшем профинансирован в виде выпуска проектных облигаций, как это произошло с "Северным потоком – 1", – добавил он.

Напомним, морской газопровод "Турецкий поток" должен состоять по крайней мере из двух ниток. Каждая нитка может обеспечивать транспортировку природного газа в объеме до 15,75 млрд куб. м (всего – 31,5 млрд куб. м). Протяженность морского участка составляет примерно 930 км. Газопровод пролегает по дну Черного моря от российского города Анапа до турецкого населенного пункта Кыйыкей. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка, ее предполагается ввести в марте 2018 года. Вторая – пройдет в направлении границы Турции с Евросоюзом для снабжения голубым топливом жителей стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Сама идея строительства "Турецкого потока" преподносилось в качестве альтернативы так и не реализованному "Южному потоку". Так, еще в конце 2014 года президент Владимир Путин объявил об отказе РФ от строительства "Южного потока". Впрочем, перспективы "Турецкого потока" также пока выглядят неопределенно.

Вопросы, в частности, остаются по второй нитке газопровода. Ранее сообщалось, что суммарно по обеим ниткам уже проложено свыше 760 км труб. При этом только в январе "Газпром" получил разрешение от Турции на строительство морской части второй нитки. В частности, глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что российский газовый холдинг получил "все необходимые разрешения" со стороны правительства Турции для укладки второй нитки газопровода в Исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. "Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года", – приводила пресс-служба компании заявления Миллера (см. "НГ" от 22.01.18).

Примерно тогда же глава российского МИДа Сергей Лавров замечал, что "пока строится только первая нитка непосредственно для потребителей в Турции". "Вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии ЕК относительно того, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с "Южным потоком" в отношении Болгарии, которая, кстати, сейчас опять готова рассмотреть возможность принять к себе вторую нитку "Турецкого потока". Мы будем готовы на любой вариант при 100-процентных гарантиях Еврокомиссии, что он не будет сорван", – сообщал он.

И пока не слишком ясно, получил в итоге "Газпром" эти гарантии или нет. Так, зампредправления "Газпрома" Александр Медведев вчера обещал, что "реализация сухопутной части "Турецкого потока" второй нитки будет проходить в полном соответствии с нормами ЕК и будет выполняться газотранспортными операторами европейских государств". Однако в компании отказались комментировать маршрут строительства сухопутного продолжения второй нитки газопровода. "Что касается перспектив и направления поставок, так же, как упоминалось в ходе доклада, по первой нитке газ будет поставляться в Турцию, а по второй – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Более детально мы этот вопрос на текущий момент комментировать не будем", – приводит РИА Новости слова начальника управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилла Полоуса.

Ранее сообщалось, что "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию. По мнению экспертов, вторая нитка может быть проведена через Болгарию и Сербию. Частично этот факт подтверждает стремление "Газпрома" увеличить свою долю в уставном капитале компании South Stream Serbia AG, уверен ведущий эксперт Фонда энергетического развития Игорь Юшков. Пока что газовый холдинг владеет 51% акций компании, еще 49% принадлежит сербской "Сербиягаз". Впрочем, не все так очевидно.

Как считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, перспективы "Турецкого потока" весьма неплохи. В частности, об этом говорят заказы на газ. "Насколько мне известно, Венгрия и "Газпром" уже проводили переговоры и договорились предварительно, что Будапешт после 2019 года будет покупать через "Турецкий поток" 8 млрд куб м газа ежегодно. Сербия "забронировала" 1,5 млрд куб м в год в течение 10 лет. Австрия уже покупает около 6 млрд кубометров, и намерена и дальше покупать. Получается, даже эти три страны способны выбрать около 90% мощности второй нитки", - рассуждает эксперт.

По мнению аналитика Sberbank Investment Research Валерия Нестерова, отказ "Газпрома" комментировать маршрут сухопутного участка газопровода как раз говорит о том, что конкретики по проекту немного. "Переговоры по-прежнему идут с разными странами. При этом есть ощущение, что "Газпром" пока не слишком хочет привлекать внимание к этому аспекту", – говорит эксперт. Аналитик не сомневается, что компания в итоге достроит морские участки обеих ниток, как и обещает Миллер. "Другой вопрос: что компания будет делать, когда они подойдут к турецкому берегу?" – задается вопросом Нестеров. Пока же, по мысли эксперта, перспективы "Турецкого потока" выглядят более чем туманно. "К тому же запуск проекта, по идее, совпадает со временем массового выхода на европейский рынок поставок сжиженного природного газа", – подчеркивает он.

Согласование с Евросоюзом еще предстоит, и, видимо, оно будет не простым, продолжает эксперт-аналитик компании "Финам" Алексей Калачев. "Я думаю, Евросоюзу легче бы было согласиться с подключением ко второй ветке "Турецкого потока", если бы "Газпром" гарантировал сохранение приемлемых объемов украинского транзита", - не исключает он.

Заметим, инвестиции "Газпрома" в этот проект только в 2017 году составили почти 93 млрд руб. В 2018-м эта сумма может увеличиться в два раза – до 182 млрд руб., не исключали в газовой компании.

Европейцы, в свою очередь, довольно скептически относятся к увеличению доли российского газа на европейском рынке, предпочитая расширять каналы поставок голубого топлива. К примеру, Польша обещает не продлевать контракт с "Газпромом" после 2022 года, сообщает агентство Bloomberg. При этом пока поставки из РФ составляют две трети от всего объема голубого топлива в стране. После 2022 года Варшава надеется заместить российский газ норвежским и поставками сжиженного природного газа (СПГ), сообщает СМИ.

Пока же российский "Газпром" продолжает наращивать свою долю на европейском рынке. "Поставки росли быстрее рынка, доля на рынке Европы в результате увеличилась до рекордных 34,7%, – замечал Медведев. К слову, по итогам 2016 года этот показатель составлял 33,1%. И некоторые зарубежные аналитики прогнозируют дальнейший рост этой доли – до 41% к 2035 году.

Ольга Соловьева
08.02.2018

Источник - Независимая газета
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