В Киеве укр-спецназ неожиданно скрутил зазевавшегося Саакашвили

08:05 10.02.2018 Бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" задержали бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил его соратник Давид Сакварелидзе.



"Sos! К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул.Набережно-Крещатицкая, 1) Порошенко прислал Альфу, чтобы забрать Михаила Саакашвили!!! Все едем туда!), - написал он в своем Facebook.



Также о задержании сообщил и нардеп Игорь Луценко, о чем написал на своей страничке в Facebook. Однако, через 40 минут после публикации запись была удалена. "Известия" Источник - Независимая газета

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