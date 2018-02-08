На казахстанском ТВ появится новый - молодежно-экологический канал

07:14 10.02.2018 Президент экологического альянса "Байтак болашак" Азаматхан Амиртай на республиканской научной конференции по вопросам возобновляемых источников энергии сообщил, что с апреля 2018 года в Казахстане начнет вещание новый телеканал. Его передачи будут посвящены теме экологии. Об этом сообщает МИА "Казинформ".



А.Амиртай: "Мы посчитали целесообразным открыть телеканал на экологическую тематику. Контент телеканала, в основном, будет предназначаться для молодежи. Объясню, почему это так. Молодежь и подростки всегда интересуются экологией и проявляют активность. Мы думаем, что нужно их мотивировать на эти цели".



Все вопросы по открытию TV-канала уже решены. В апреле казахстанцы уже смогут увидеть его передачи. Источник - МИА "Казинформ"

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