Погиб главарь пакистанского филиала "Талибана" Хан Саид

01:14 10.02.2018 Пакистанская разведка подтвердила уничтожение командира "Талибана" *



* "Талибан" - организация, деятельность которой запрещена в РФ



ИСЛАМАБАД, 9 февраля 2018, 22:05 - REGNUM Четверо военных Пакистана и трое представителей боевиков подтвердили уничтожение в афганской провинции Пактика командира пакистанского "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 9 февраля передает агентство Reuters.



По информации источников Reuters в разведке Пакистана и среди боевиков, одним из погибших в результате удара беспилотника в провинции Пактика 8 февраля действительно был Хан Саид - командир пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 февраля военные США отчитались о двух ударах БПЛА в районе границ Пакистана и Афганистана, в результате которых были уничтожены 11 боевиков.



В провинции Пактика беспилотник США уничтожил автомобиль с четырьмя исламистами - по всей видимости, одним из них и являлся Хан Саид.



Кроме того, среди семи боевиков, уничтоженных ударом беспилотника в деревне Горвак в пакистанской провинции Северный Вазиристан мог быть полевой командир пакистанского "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кудрат Улла. Источник - REGNUM

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