Атлас, адрас и бекасаб. Что общего у Марлен Дитрих и таджикского золотого шитья

00:15 10.02.2018 Фото предоставлено Нафисой Имрановой



Зимняя коллекция верхней одежды дизайнера Нафисы Имрановой сделана в модном сейчас стиле "oversize". Стиль этот подразумевает, что одежда оказывается на два-три размера больше реального размера клиента, это создает особенный образ, одновременно свободный и изящный. Нафиса Имранова сочетает классический европейский стиль и национальные узоры, и ее коллекцию заметили дизайнеры и покупатели не только в Таджикистане, но и в других странах.



Корреспондент "Ферганы" поговорила с Нафисой Имрановой о современной моде, восточных традициях и таджикских дизайнерах.



- Вам всего 27 лет, но вы уже многого добились. В чем особенности вашего бренда и вообще подхода к моде и стилю?



- Бренд, который я создаю, называется "Zhiwj" ("Живч"). На моем родном шугнанском языке (один из памирских языков восточноиранской группы. – Прим. "Ферганы") это означает "любовь". Любовь – это то, что я ищу везде и всегда, будь то мои отношения с родственниками или мое увлечение рисованием и вышиванием. В этом смысле у меня было счастливое детство. Нас было пятеро детей, родители растили нас в любви. Моя мама одновременно занималась хозяйством, воспитанием детей и бизнесом – и все успевала.



Именно у мамы я научилась не опускать руки и не сдаваться. Мои родители для меня – нравственный ориентир, система координат, по которой я измеряю свои поступки. Несмотря на гражданскую войну, детство у меня было радостное. В школе я не любила естественные науки, зато любила рисовать, петь и танцевать. Родители поняли, что, видимо, у меня есть способности к искусству и в шестом классе меня отдали в Художественный колледж города Хорога.



Правда, судьба все-таки сыграла со мной шутку. В детстве я недолюбливала геометрию, а теперь жалею об этом – сейчас она бы мне очень пригодилась.



- Что вам дал факультет технологии и дизайна, который вы заканчивали?



- В первую очередь, он дал мне замечательных учителей. Народный художник Таджикистана Зухур Нурджанович Хабибуллаев, историк костюмов Рауф Мурадович Мурадов научили меня очень многому. Хотя, конечно, далеко не со всеми преподавателями сразу возникло взаимопонимание. На некоторых я обижалась, мне казалось, что меня недооценивают. Но и это принесло свою пользу. Критика раззадоривала меня, подстегивала, я старалась стать лучше всех. Сейчас я понимаю, что если бы не постоянные придирки тех преподавателей, я, скорее всего, стала бы заурядной портнихой.



В сентябре 2012 года, когда я была уже на 3-м курсе, мы, студенты Технологического, участвовали в проекте "Дизайн Душанбе". Я показала свою коллекцию "Горы Памира": национальные платья и костюмы в авангардном стиле, но с памирскими узорами, выполненными в основных цветах национальной одежды – красном и белом. Жюри в тот раз высоко оценило мою работу, и это стало для меня хорошим стартом.



Уже в студенческие годы у меня появилась идея организовать показ за пределами университета. Но тут уже требовались серьезные деньги, которыми посторонние люди не очень-то хотели рисковать. К счастью, мне помогли мои друзья и близкие: Ахмадали Точиддинов, Тахмина Абдуназарова, Роза Хамраева, Назар Сулаймонов и Иван Самохин. И бренд "Zhiwj" тоже возник при их непосредственном участии. Тот мой показ мы назвали First step ("Первый шаг") – и он, к счастью, прошел на ура. Позже, в январе 2013 года я стала победителем в конкурсе "Топ-50 стильных людей города Душанбе", который проводило радио "Ватан".



- Вы закончили университет, но не остановились на этом, продолжили повышать свою квалификацию, участвовали в модных показах внутри страны и за рубежом...



- Учиться надо все время, по-другому нельзя, потому что мир меняется очень быстро, а мир моды – еще быстрей. Еще студенткой я стала волонтером Международного торгового центра (МТЦ). В 2014 году, когда закончила университет, МТЦ отправил меня в Сингапур, в Академию дизайна – для повышения квалификации и обмена опытом. Нам показывали уже готовые дома моды, цеха и фабрики, обучали, как нужно готовиться к созданию новой коллекции, как правильно использовать знания и вдохновение. Сначала азы, а потом и настоящие секреты мира моды я постигала именно там. Нашим наставником был Томас Тан, знаменитый дизайнер из сингапурской академии. Он и сейчас следит за моими работами и продолжает давать мне профессиональные советы. Конечно, после такого опыта в моем понимании моды произошел прорыв. Мне захотелось создавать вещи в новых для меня направлениях, а также совмещать европейскую классику и Восток. После поездки я сделала классическую коллекцию с национальными мотивами, где использовала атлас, адрас и бекасаб – традиционные ткани, которые наши ремесленники ткут вручную, так что работать с ними – тяжелый труд.



Позже разные люди говорили, что эта коллекция вышла уникальной. Именно с ней меня пригласили участвовать в Днях культуры Таджикистана в Москве, которые организовало наше посольство. Конечно, для меня было очень почетно представлять культуру моей страны на таком мероприятии. После закрытия меня наградили дипломом "Ифтихорчии фарханг" ("Волонтер культуры").



В сентябре 2015 Торговая палата Таджикистана объявила отбор для участия в итальянской выставке. Отбор проводили сами итальянцы, они выбирали то, что, по их мнению, отвечало мировым стандартам. Из 20 дизайнеров, которые презентовали свою продукцию, конкурс прошли всего 6, в их число попала и я. Как известно, Италия – это витрина модной индустрии. Так что для меня было настоящим подарком побывать там, пообщаться с местными дизайнерами, ощутить сам дух европейской моды.



После этой поездки я сделала две коллекции, куда вошли вечерние платья с национальными узорами и зардузи (шитье золотом) на черном бархате ручной работы. Тут я постаралась подчеркнуть особенности восточной женщины: хрупкость и нежность, и в то же время силу и уверенность. Мне удалось сочетать национальные мотивы с моим любимым классическим стилем. Надо сказать, что такое сочетание – это мой козырь, мой отличительный почерк, и я много работаю в этом направлении. В тех коллекциях источником моего вдохновения стали отчасти итальянские женщины, а отчасти – знаменитая Марлен Дитрих и ее стиль 40-ых годов. Сексуальные, нервные, роковые – в этих женщинах причудливым и гармоничным образом сочеталась непреклонная твердость и непередаваемая женственность.



Директор "Odessa Fashion Week" Зарина Семенюк как-то увидела мою коллекцию в интернете. Мои работы ей понравились, и она предложила мне участвовать в показе на Украине. Конечно, я с радостью согласилась. Показ для меня был и интересным, и полезным, там представили свои работы дизайнеры сразу нескольких государств: Украины, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.



В 2017 году по программе "Sabit" я отправилась на месячные курсы повышения квалификации в Америке. Там были дизайнеры из разных стран, в том числе из Средней Азии. Мы побывали в четырех городах, в которых, в основном, и развивается американская мода: в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Программа была очень насыщенной. Мы узнали, как действуют ассоциации дизайнеров, познакомились с американской индустрией моды и ее историей, увидели, как она работает, узнали, кто диктует моду в Америке сейчас, и, наконец, разобрались, что такое правильный бизнес-маркетинг в нашем деле.



Тут надо иметь в виду, что американский рынок требователен и одновременно очень строг. Здесь очень важна юридическая сторона дела: ты обязан подробно вести документацию, иметь все необходимые сертификаты, здесь "на авось" ничего не проходит. Однако тут есть и то, что сильно облегчает жизнь художнику – в частности, агенты, с которыми ты работаешь и которые занимаются рекламой твоего бренда. Ну и, разумеется, мы, дизайнеры, делились друг с другом своим опытом.



Поездка в Америку меня вдохновила. Вернувшись, я создала две новые коллекции. Первая была связана с четырьмя стихиями – землей, водой, ветром и огнем, с тем, как они проявляют себя в жизни современной женщины. Вторую коллекцию – верхней одежды – я продемонстрировала совсем недавно. Для нее мне пришлось очень внимательно изучить узоры четырех наших регионов. Затем я совместила их, переработала и в результате, как мне кажется, появилось что-то совершенно новое и необычное.



- В ваших орнаментах есть знаки, которые встречаются не только в Таджикистане, но также в Киргизии, Казахстане и Узбекистане. Некоторые мотивы мне напомнили старинную памирскую верхнюю одежду, которая называется "гилем" (халат).



- Конечно, культура Востока разнообразна, и стран здесь много. Однако можно говорить и о явной культурной общности. Узоры на моей одежде по преимуществу таджикские, но я не могу сказать, что они только таджикские. Подобные узоры есть и в Индии, и в Узбекистане, и в Киргизии. Это традиционные листики, тюльпаны, или, например, перчики, характерные для индийских мотивов. Просто где-то эти узоры крупнее, где–то мельче, где-то в них добавляют дополнительные элементы. Работая с традицией, видоизменяя ее, получаешь что-то новое, необычное. Когда мы показывали свои модели на Украине, они удивлялись, потому что даже в их национальных одеждах тоже есть такие узоры.



- Как вы думаете, где удобнее заниматься модой, создавать ее? И что для вас ваш бренд?



- Думаю, удобство мы создаем себе сами. Неважно, в какой стране ты живешь, важен путь, который ты выбран, и что ты делаешь на этом пути. Нужно много работать над собой, изучать нюансы своей профессии, развивать и реализовывать свой потенциал, ставить перед собой новые цели и достигать их. Мне кажется, не бывает ничего невозможного, и у каждой проблемы есть свое решение. Просто нужно смотреть на вещи нестандартно и мыслить креативно. Если человек не зарывает талант в землю, если он активен, он будет востребован. Я, например, сначала решила добиться успеха у себя в стране, а уже потом начать осваивать и другие рынки.



Что же касается моего бренда, то в этом году ему исполняется пять лет. Бренд, это, конечно, ярлык, отличительный знак, по которому узнают тебя и твою одежду, но это еще и источник вдохновения. Мне мой бренд помогал создавать дизайнер Сафарбек Сабзалиев. Первый логотип он мне сделал еще в 2012-ом, в этом году мы с ним его обновили. Так или иначе, люди, когда видят наш логотип "Zhiwj", понимают, с чем это связано. И даже, может быть, не зная меня лично, они чувствуют, что мой бренд – это Памир, это любовь и красота в самом широком смысле. Это создание гармонии в человеке при помощи одежды.



- Удовлетворяет ли вас ситуация с дизайнерским искусством у нас в стране? С чем приходится сталкиваться?



- Дизайнерское искусство у нас пока слабое. Мы еще многому должны учиться. У нас есть какое-то количество коллекций для показов, но очень мало для повседневного ношения. Например, пальто из моей коллекции не только демонстрировались - они были подготовлены для продажи, и люди их купили. То есть это не "вещь в себе", эти пальто можно и нужно носить. Поэтому я думаю, что нужно сочетать модные показы и продажу коллекций. Как бы мода ни "крутилась", какие бы направления ни выбирала, у нас должен быть свой повседневный стиль, своя одежда.



В Америке нам говорили, что сейчас моду диктует улица, в моде street stile (уличный стиль). Журналы и блогеры уже не бегают только за fashion-фото. Они отправляют своих агентов на улицу и подсматривают, во что эта самая улица одевается. Да, улица бросает вызов подиуму, она пропагандирует свободу во всем. Это, конечно, нужно показывать и использовать, но не только это. Я думаю, что нам, живущим на Востоке, нужно беречь наше своеобразие. Это не значит, что надо ущемлять свободу выражения человека, но нужно не забывать о наших вековых традициях. И тут проходить очень тонкая грань, которую соблюдать нелегко, но необходимо.



К сожалению, у нас пока почти нет профессионально обученных моделей, нет школы для них, обучать их приходится на ходу. Иной раз модель наложит на себя тонну краски, за которой не то что индивидуальность ее не видна – вообще лица не разглядишь! Конечно, надо ретушировать недостатки внешности, но зачем делать девочке-модели мраморное лицо? Надо, чтобы был виден ее характер. К сожалению, у нас пока это не очень получается.



У нас ведь как обычно? Если Восток, то сразу ресницы до бровей, скулы и километровые косы. Но специфика Востока, его уникальность не в этом. Недаром говорят, что Восток – дело тонкое. Чтобы правильно делать свое дело, дизайнеры должны знать историю нашей культуры. Как минимум, хотя бы недавнего советского прошлого. Ведь оно доступно даже по фотографиям наших родителей. Там все просто, со вкусом, и нет вот этой вычурной тяжелой роскоши, которую мы сейчас стараемся демонстрировать. Мне, например, нравится Наргис Бандишоева, знаменитая наша певица, к сожалению, умершая очень рано. Посмотрите только на ее хрупкость, ее нежность, ее развевающиеся одежды! Мне кажется, что сейчас в нашей стране она вполне могла бы быть образцом, тем, что называется "иконой стиля".



Наверное, кто-то заметит, что легко говорить о воздушности и изяществе – а как же традиционная многослойность нашей одежды? Да, конечно, это было. Более того, в этом была необходимость: именно многослойность защищала нас от агрессивной окружающей среды, она сберегала температуру тела человека и зимой, и летом. Однако это вовсе не значит, что всего было слишком много и вперемешку. То же самое зардузи (шитье золотом) раньше не наносилось на всю одежду, как сейчас, – были лишь тончайшие нити и стежки, красивый узор.



- В чем состоит ваша личная философия? Что вы принимаете, а что нет?



- Я не люблю жить по чужим правилам, которые пытаются мне навязать. Мне претит все время следовать надуманным условностям. Мне интересно плыть против течения, отстаивать свои принципы, но в то же время жить в мире и гармонии со всем, что меня окружает. Конечно, мне это удается не всегда, но я стараюсь этому следовать.



Для развития моей одежды и моего бренда мне нужно прямое общение с людьми. Это поддерживает и вдохновляет. Например, я вывесила в Инстаграме фотографии моей последней коллекции. Одна девушка, увидев их, написала, что если раньше у нас шили одни вечерние платья, теперь наконец-то появился таджикский дизайнер, создающий фасоны, которые можно не только на подиуме показывать, но и носить в повседневной жизни. И речь идет уже не только о платьях, но и о верхней одежде.



Конечно, такие отзывы дают стимул, порождают вдохновение. Более того, это уже прямое руководство к действию. У всех бывают тяжелые моменты, когда вдруг кажется, что у тебя ничего не получается, что надо со всем этим заканчивать. И вот в такие моменты очень ободряют подобные письма. Хочется думать, что это Бог через людей посылает тебе свое благословение. И ты понимаешь, что нельзя отчаиваться, нужно подняться и двигаться вперед. И ты встаешь - и опять шагаешь по своему пути.



Ульфат Масум Источник - Фергана

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