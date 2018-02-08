Китай зовет Россию спасаться от нефтедолларовой удавки США

00:14 10.02.2018 Пекин открывает торговлю "черным золотом" в юанях



Андрей Полунин



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Андрей Островский

Никита Масленников



Китай все же решился открыть торговлю "черным золотом" за юани. Торги нефтяными фьючерсами в юанях на бирже в Шанхае стартуют 26 марта, и иностранные инвесторы впервые смогут получить доступ к сырьевому рынку страны. Об этом в пятницу, 9 февраля, объявила Китайская комиссия по регулирования рынка ценных бумаг (CSRC).



Напомним: свои планы Пекин озвучил еще в июле 2017 года. В декабре власти КНР назначили старт продаж долгосрочных контрактов на нефть в юанях на дни рождественских праздников на Западе. Потом передвинули старт на середину января, теперь - на март.



Тщательность подготовки объяснима: решение Китая аналитики объясняют давним стремлением страны вытеснить доллар США и сделать юань главной мировой валютой.



Первый шаг в этом направлении уже сделан: в 2016 году МВФ включил нацвалюту КНР в международную корзину расчетов, куда входят доллар США, евро, японская иена и фунт стерлингов. После этого мировые кредиторы признали "важный этап в интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему".



Если иностранные инвесторы примут новые фьючерсы и включат их в число основных ориентиров мирового рынка нефти, то Китай может рассчитывать на существенное возрастание роли юаня в мировой торговле и экономике. Так, директор экономического агентства High Frequency Economics Карл Вайнберг в интервью CNBC отметил, что цены на нефть в юанях будут использоваться во всем мире, если китайцам удастся заставить саудовцев принимать платежи в своей нацвалюте.



Надо понимать: в 2017-м Китай обогнал США и стал крупнейшим импортером нефти в мире - объем закупок составлял около 8,43 млн. баррелей в сутки на фоне высокого спроса и продолжающегося формирования стратегического резерва. И китайцам выгоднее покупать углеводороды в национальной валюте. Для них нефть, под влиянием валютного курса, то дорожает, то дешевеет. Тогда как с точки зрения США, рассчитывающихся за "черное золото" в долларах, проблемы колебания курса не существует.



Словом, игра для Пекина стоит свеч. Но все не так просто. Аналитики считают, что Шанхайская биржа торги нефтяными фьючерсами за юани точно запустит, но не факт, что инвесторы заинтересуются таким инструментом. Эксперты указывают на то, что правительство Китая контролирует курс юаня. Это значит, даже если международные трейдеры согласятся на проведение торгов и расчеты в юанях, считать мировую цену на нефть они продолжат в долларах.



Приводится и другой аргумент. Нефтяные фьючерсы - не первая инициатива Китая в создании биржевой площадки. Довольно давно КНР сформировала биржу для торговли золотом в юанях, но существенной популярностью она не пользуется. С идеей торговать нефтью за юани эта ситуация может повториться.



Как в реальности выглядят перспективы торговли нефтью за юани?



- У Китая есть определенный сильный козырь - он крупнейший импортер сырой нефти в мире, и мог бы претендовать на формирование ее цены в юанях, - отмечает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. - Но на практике на этом пути возникает довольно много препятствий.



Начать с того, что нефть китайцы собираются покупать за юани. Но если речь идет о традиционных котировках, в рамках которых нефть торгуется за доллары, неизбежно возникнет вопрос - а будут ли китайцам нефть продавать?



Пекин, конечно, может прибегнуть к давлению как импортер. Но все понимают: нефтяной рынок, который сложился по ценовым параметрам вокруг доллара, вряд ли будет переключаться на юань даже в этом случае. Просто потому, что такое переключение способно спровоцировать потрясения, и они ничем хорошим, в том числе для Китая, не закончатся.



"СП": - Почему же Пекин все равно хочет запустить торговлю своими нефтяными фьючерсами?



- В перспективе тенденция к регионализации рынков, особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, будет только набирать силу. И к китайской инициативе следует относиться как к серьезному тесту: насколько к такой трансформации торговли нефтью готова мировая экономика?



Экономический центр тяжести в глобальном хозяйстве объективно перемещается в Большую Азию. И в связи с этим возникает немало вопросов, насколько нынешние эталонные сорта нефти, тот же Brent, адекватны для этого рынка.



На деле, Большая Азия ищет собственный маркерный сорт нефти, вокруг которого она могла бы выстраивать торговлю - на основе тех сортов нефти, которые продают в регион экспортеры. Но как это будет реализовано, и в какие сроки - вопрос до сих пор открытый.



Поэтому, я считаю, если площадку в Шанхае и запустят 26 мая - то только в качестве теста. И решающий вопрос, который определяет судьбу этой площадки, заключается в неопределенности курса юаня и доллара.



"СП": - В чем суть этой интриги?



- Грубо говоря, ключевой вопрос заключается в том, какой валюте придется радикально слабеть: доллару или юаню? Пока власти обеих стран - денежные и политические - не готовы к резкому ослаблению своих национальных валют.



Для США это могло быть интересным с точки зрения дополнительного стимулирования экономики, но не слишком здорово для фондовых рынков, которые сегодня начинают проседать. Китаю тоже было бы неплохо опустить юань, но тогда возникнет эффект домино: обострение долговых проблем, рост оттока капитала. Справиться с этими процессами Пекину будет очень непросто.



Именно эта валютная неопределенность, я считаю, будет сдерживать тех, кто готов был бы продавать нефть за юани.



- Китай на мировом рынке нефти на равных конкурирует с Америкой, - отмечает заместитель Директора Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский. - Но главный вопрос в том, найдутся ли страны, готовые нефть за юани продавать.



Лидирующие позиции по поставкам в Китай "черного золота" сегодня занимают Россия, Ангола и Объединенные Арабские Эмираты. Если эти три страны готовы согласятся на такие поставки, с торгами фьючерсами на Шанхайской бирже все получится. Если нет - торги еще раз отложат.



"СП": - Каковы шансы, что эта "тройка" стран сыграет Пекину на руку?



- Ангола, я считаю, торговать нефтью за юани точно будет. Но на счет ОАЭ и России уверенности гораздо меньше.



В России, к примеру, бизнес - в том числе крупнейшие нефтедобывающие компании - по-прежнему ориентирован на Запад, а не на Восток. Хотя по большому счету, исходя из внешнеполитической ситуации, нам было бы правильно поддержать Китай.



В конце января военный атташе Китая в России генерал-майор Куй Яньвэй призвал Москву совместно противостоять давлению со стороны Вашингтона. Яньвэй напомнил, что Китай и Россия рассматриваются как угрозы для США в новой стратегии Пентагона.



По сути, военный атташе Китая предложил России стратегический военный союз. В этой ситуации, если бы Россия готова была пойти на такой шаг, было бы логично согласиться торговать нефтью за юани.



"СП": - Если бы Россия согласилась, это помогло бы раскрутить китайские нефтяные фьючерсы?



- Думаю, в этом случае список продавцов нефти за юани действительно бы расширился. Мало того. Сегодня не вполне ясно, каковы реальные потребности Поднебесной в нефти. У страны имеется сейчас огромные запасы "черного золота", и вполне может статься, что, наладив торговлю за юани, Пекин сможет отказаться от поставок нефти в долларах.



Между тем, проблема сбыта нефти сейчас стоит довольно остро, например, для стран ОПЕК. Повторюсь, страны Африки, где позиции Китая сильны - Ангола, Габон, Нигерия - вообще без колебаний согласятся продавать нефть за юани. А чтобы добиться согласия остальных, Пекин, я считаю, будет подключать политические рычаги. Источник - СвободнаяПресса

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