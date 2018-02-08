В Сирии начинается дележ берегов Евфрата

00:08 10.02.2018 Мост, построенный российскими военными, предполагалось использовать для переброски военной техники; пропускная способность составляла до 8 тыс. машин



Никита Коваленко,

Алексей Нечаев,

Михаил Мошкин



"Американцы пытаются добиться, чтобы "их" территории не отошли проправительственным силам", – так эксперты оценивают разрушение возведенного российскими военными моста в северо-восточной Сирии. В чем было стратегическое значение уничтоженного объекта и действительно ли урон от его потери столь велик?



Возведенный российскими военными мост через Евфрат на востоке Сирии был разрушен резким повышением уровня воды. Причиной стало преднамеренное открытие шлюзов плотины ГЭС, полагают в Минобороны России. В результате 210-метровый понтонный мост частично ушел под воду.



Наши военные обвинили в произошедшем Соединенные Штаты. Ведь ГЭС Эль-Табка, чьи шлюзы были открыты, находится "на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США". Военные предполагают, что это была попытка США воспрепятствовать укреплению законной власти Дамаска на левом берегу Евфрата, сообщает официальный печатный орган Минобороны "Красная звезда".



Мост, возведенный в сентябре 2017 года в стратегически важном районе на северо-востоке Сирии, близ города Дейр-эз-Зор, предполагалось использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки. Пропускная способность сооружения составляла 8 тысяч машин в сутки. Мост выдерживал вес тяжелой бронетехники, такой как танки, БМП и реактивные системы залпового огня.









К слову, отметим, что повышение уровня воды отмечалось задолго до разрушения моста. Из той же публикации в "Красной звезде" следует, что еще 6 января, несмотря на отсутствие в регионе существенных осадков, уровень воды в Евфрате резко поднялся на несколько метров.



"С этим мостом история уже давнишняя. Он ушел под воду недели две назад. На той неделе уже об этом точно было известно. Меня удивляет, что история только сейчас всплыла", – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов.



Как бы то ни было, инцидент на Евфрате, случившись именно сейчас, воспринимается в контексте недавних авиаударов американской коалиции по проправительственным силам. Атака произошла в той же провинции Дейр-эз-Зор. Точнее, в долине Евфрата, в 8 км к востоку от линии соприкосновения войск Башара Асада и поддерживаемых США "Сирийских демократических сил" (СДС).



Напомним, что накануне в Минобороны России возложили ответственность за инцидент на проправительственных ополченцев, не согласовавших свои действия с командованием российской оперативной группы. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что удар коалиции США сыграл на руку России. В случае с нынешним заявлением "по мосту" "Минобороны уравновесило вчерашнее свое заявление, когда оно дистанцировались от атаки проправительственных сил, что вызвало бурную реакцию в мировых СМИ", считает Антон Мардасов. С его точки зрения, ситуация выглядит не так однозначно, а потеря отдельно взятого понтонного моста (который можно наладить за день–два) не столь критична.



Кто и зачем утопил понтон?



"Неясно, ушел ли мост под воду в результате повышения уровня воды или атаки "Исламского государства*", которое действует там до сих пор и ведет бои как с проправительственными силами, так и с СДС, – рассуждает Мардасов. – Возможно, он был разрушен в результате подрыва какой-нибудь лодки. Тем более мост ушел под воду не целиком, а только в середине".



Да и кто может стоять за повышением воды, тоже достоверно не понятно, указал эксперт. "Вообще раньше уровень воды в Сирии повышала Турция. Например, в декабре 2015 года она это делала, чтобы воспрепятствовать операции СДС на западном берегу Евфрата", – напомнил собеседник. По его словам, могло быть это и инициативой СДС, и американцев.



Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров не исключает, что, разрушив мост, американцы "сделали такую подлость умышленно".



"В принципе США защищают территорию СДС, – указывает, в свою очередь, Антон Мардасов. – Американцы пытаются добиться, чтобы "их" территории не отошли проправительственным силам. Повышение уровня воды вполне укладывается в подобные вещи". С другой стороны, эксперт заявил: "А смысл какой? Так или иначе плацдарм на восточном берегу создан. Туда американцы проправительственные силы уже пустили. Но попытки этих сил наступать на газовые месторождения блокировались США, причем Россия фактически дистанцировалась от этого факта".



"Вопрос еще в том, что когда осенью наводился этот понтонный мост с участием российских специалистов, насколько это укладывалось в договоренности с американцами. На переговорах военных России и США Евфрат рассматривался как линия деконфликтации. Поэтому, когда проправительственные силы начали переправляться туда, возникали вопросы", – указал Мардасов.



В чем важность и опасность происходящего в долине Евфрата



"С военно-стратегической точки зрения через данный мост осуществлялась переброска войск с западного берега Евфрата на восточный", – отметил Багдасаров в комментарии газете ВЗГЛЯД. Но не надо забывать, что этот понтонный мост там, по всей видимости, не единственный, в свою очередь указывает Антон Мардасов. Он подчеркнул, что даже та группировка, по которой американцы ударили накануне, как-то свои силы переправляла. "Я так думаю, что там осуществлялась все-таки переброска по каким-то другим мостам. Были сообщения о том, что каким-то образом что-то наводится. Потому что этот мост уже давно не действует", – резюмировал собеседник.



В целом наведение мостов в прямом и переносном смысле крайне важно именно в этом районе. "Там все впритык – и территория Федерации Северной Сирии, которая поддерживается американцами, и территория "проправительственная", которую мы помогаем контролировать, – указал Семен Багдасаров. – Начинается дележ восточного и западного берегов Евфрата, потому что именно в этом районе сосредоточены основные месторождения нефти и газа, воды, электростанции и так далее".



Из примерно полусотни сирийских месторождений углеводородов около 30 расположены в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. По данным ближневосточных источников, СДС контролируют пять из этих месторождений. Кроме того, контроль правительственных сил поможет поставить заслон группировкам СДС пересекать Евфрат и действовать в южном направлении.



Как отмечает ливанский портал Al-Ahed News, очевиден военный потенциал авиабазы Дейр-эз-Зора, более удобной для контроля воздушного пространства центральной и восточной Сирии, нежели расположенная на западе страны база Хмеймим. С другой стороны, сравнительно недалеко расположены иракские базы США.



Семен Багдасаров прогнозирует, что обстановка в данном районе чревата конфликтами. "Я всегда говорил, что это вопрос времени, – считает эксперт. – Если не будет налажен диалог между Россией и США, между Дамаском и оппонентами из Федерации Северной Сирии – то война будет между ними. И если будет обострение – они могут предпринять попытку свержения Асада при поддержке американцев", – предполагает Багдасаров.



Столкновение интересов



"И тогда мы встанем перед очень серьезной дилеммой: а что нам делать, если СДС начнут действовать под прикрытием американской авиации и в контакте с американскими советниками? Нам что, воевать с американцами тогда?" – отмечает Семен Багдасаров.



Эксперт полагает: беспокойство внушает и ситуация в провинциях Идлиб и Алеппо. Здесь "идут прямые столкновения между сирийской армией, грубо говоря – нашей коалицией, и турецкой армией, которая пыталась пройти в те зоны, куда им нечего входить", подчеркивает собеседник. Поэтому сохраняется опасность прямого столкновения и с Турцией, полагает Багдасаров. "Потому здесь не все так хрестоматийно, как кому-то хотелось бы. У каждого свои интересы", – резюмирует эксперт.



Помимо всего прочего, Багдасаров не исключает и вероятность попытки переворота в Дамаске. Многие офицеры и генералы из числа алавитов (религиозная община, к которой принадлежит и "династия" Асадов – прим. ВЗГЛЯД) недовольны тем, что часть территории, по сути, отдали Турции.



* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" Источник - Взгляд

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