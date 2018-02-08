В Узбекистане туристам разрешили фото- и видеосъемку. Прогресс, однако...

23:41 09.02.2018 В Узбекистане туристам разрешили фото- и видеосъемку, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "О мерах по развитию въездного туризма", подписанным 6 февраля.



"Фото- и видеосъемка туристами общественных мест, зданий и сооружений, за исключением объектов, перечень которых утверждается законодательством и на которых установлены соответствующие указатели о запрете всех видов съемок, осуществляется без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении.



Также государственному комитету по развитию туризма в двухмесячный срок с министерством культуры и национальным агентством "Узбеккино" планируется внести проект в Кабинет министров, разрешающий зарубежным творческим группам временно ввозить и использовать на территории Республики Узбекистан беспилотные летательные аппараты, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристском потенциале республики.



Напомним, что ранее в Узбекистане действовала инструкция об ограничении фотосъемок, которая разрешала милиции удалять из фотоаппаратуры заснятые туристами кадры. Источник - kyrtag.kg

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