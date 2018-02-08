|Грозный "Сепаратист": В ДНР создали самую мощную снайперскую винтовку в мире
22:12 09.02.2018
Военно-промышленный комплекс ДНР создал самую крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире.
Об этом сообщает проект WarGonzo, созданный известным военкором Семеном Пеговым.
"Боеприпасы для нее сопоставимы с бк ЗУ-23. Прицельная дальность снайперского комплекса "Сепаратист" 3000 метров. Отдачи почти нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время винтовка проходит испытания на фронте.
Как сообщала "Русская Весна", ранее ВПК ДНР представил гибрид мины и "лимонки" - устройство для заброса гранаты на базе шестидесятого миномета.