Грозный "Сепаратист": В ДНР создали самую мощную снайперскую винтовку в мире

22:12 09.02.2018 Военно-промышленный комплекс ДНР создал самую крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире.



Об этом сообщает проект WarGonzo, созданный известным военкором Семеном Пеговым.



"Боеприпасы для нее сопоставимы с бк ЗУ-23. Прицельная дальность снайперского комплекса "Сепаратист" 3000 метров. Отдачи почти нет", - говорится в сообщении.



В настоящее время винтовка проходит испытания на фронте.



Как сообщала "Русская Весна", ранее ВПК ДНР представил гибрид мины и "лимонки" - устройство для заброса гранаты на базе шестидесятого миномета.





Источник - Русская весна

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