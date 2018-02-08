 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан восстанавливает разобранную железную дорогу с Таджикистаном
20:18 09.02.2018

Узбекистан приступил к восстановлению железнодорожной ветки Галаба-Амузанг, посредством которой узбекские железные дороги соединяются с югом Таджикистана. Часть этих путей до границы с Таджикистаном была демонтирована узбекскими железнодорожниками в начале 2012 года.

"Узбекская сторона приступила к восстановлению железнодорожных путей, ведущих по направлению Хатлонской области Таджикистана. Эти работы планируется завершить в ближайшее время", - сообщили "АП" в правительственных кругах.

Ожидается, что поезда по этой дороге начнут курсировать уже до первой декады марта: на этот период намечен государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан.

В будущем, по словам источника, планируется также открыть железнодорожные пассажирские рейсы межу столицами двух стран.

Напомним, юг Таджикистана лишился железнодорожного сообщения через перегон Галаба-Амузанг в ноябре 2011 года. Тогда на данном участке произошло разрушение несущих опор железнодорожного моста, в связи с чем движение всех пассажирских и грузовых поездов было прекращено.

В начале 2012 года узбекские железнодорожники разобрали часть железнодорожных путей вплоть до границы с Таджикистаном.

Автодорога Душанбе – Курган-Тюбе в ожидании депутатского "добра"

В своем ответе в апреле 2012 года на письмо премьер-министра Таджикистана Акила Акилова узбекский премьер Шавкат Мирзиеев отметил, что "вынужденная остановка на короткое время транзита грузов на железнодорожной ветке Галаба-Амузанг была связана с известными Вам трагическими событиями, имевшими место в ноябре 2011 года".

"Необходимо также иметь ввиду, что полная изношенность железнодорожного полотна, построенного более чем 50 лет назад, и часто повторяющиеся аварии не позволяют использовать его пропускную способность более чем на 10% и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию", - говорилось в письме Мирзиеева.

Таджикистан после этого для соединения железнодорожных путей Хатлонской области с внешним миром приступил к строительству дороги Душанбе - Курган-тюбе – Куляб. Данная дорога, строительство которой обошлось Таджикистану почти в 500 миллионов сомони, была сдана в эксплуатацию в августе 2016 года.

Пайрав Чоршанбиев

Источник - news.tj
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