 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.02.2018
23:41  В Узбекистане туристам разрешили фото- и видеосъемку. Прогресс, однако...
22:12  Грозный "Сепаратист": В ДНР создали самую мощную снайперскую винтовку в мире
20:18  Узбекистан восстанавливает разобранную железную дорогу с Таджикистаном
20:00  Рахмон произвел кадровые изменения в судах, таможне, руководстве ряда городов и районов
19:56  Выборочный отстрел, как новая стратегия США в Афганистане, - П.Чумаков
19:53  Общий сбор по теплотрассам. В Ташкенте впервые официально заметили бомжей
19:50  22 марта запустят прямой поезд из Ташкента на Иссык-Куль
18:42  "Тамара устала...". Министром труда и соцзащиты населения Казахстана назначена Мадина
17:49  Три удара по России в Сирии, - Мустафа Фахс
17:03  Узбекского блогера и научного сотрудника Института рукописей Маликова приговорили к шести годам тюрьмы за критические посты
17:00  Биржевая паника из США перекинулась в Азию
14:20  Как уничтожали Кыргызстан: сельское хозяйство - от рассвета до заката
14:14  Логика Олимпийских игр, которую не понимает никто, - Рейдар Сулли
13:17  Об "арийцах" и "обезьянах". Поклонники нацизма в Кыргызстане: что с ними сделал бы Гитлер?
08:21  Жить стало веселей! Кыр-киндер-премьер Исаков считает, что жизнь в стране налаживается
08:18  Маховик войны в Сирии получил новый импульс, - "НВО"
07:50  Мирзиеев обвинил экс-замглаву УзбСНБ Гулямова в том, что тот "сидел во главе взяточничества"
07:40  ОДКБ формирует полицейское подразделение
07:31  США и Турция сближаются в Сирии на опасную дистанцию, - И.Субботин
07:29  Москва и Вашингтон не поделили сирийские углеводороды, - В.Мухин
07:28  Пекин планирует нанести удар по валюте США, - А.Башкатова
07:23  В Москве ФСБ приняла российско-украинского олигарха Мкртчана
07:18  Как рос-олигарх Дерипаска сексом коррумпировал рос-вице-премьера Приходько
01:27  The Hill: США столкнулись с опасной дилеммой на Ближнем Востоке
00:57  Накостыляв бразильянке Кечоейре кыргызстанская боксерша Валя Шевченко стала №1 в мире в рейтинге UFC
00:42  Что изменится с роспуском Кырпарламента? - Азиза Марат кызы
00:29  Египет: верхи сотрудничают с Израилем, а низы не хотят, - А.Эскин
00:07  В Бишкеке проходит конкурс военно-патриотической песни "Жоокер ыры- 2018"
Четверг, 08.02.2018
23:31  Как надломили Баха. США уже давно доминируют в МОК, - А.Соколов
23:17  Школьники не получили обещанных подарков после президентской елки в Акмолинской области
23:07  28-летний зять Аркадага - Бекдурдыев оказался коллекционером наручных часов на миллион долларов
18:48  Ливия. Трамп медлит, Путин - действует, - New York Times
18:38  Премии для бездельников. Как жирует топ-менеджмент КазНацкомпаний
15:43  Назарбаев раздвоился. Елбасы решил создать президента номер два, - В.Половинко
15:32  Узбекистан: почему отставка главного чекиста прошла гладко, - В.Волков
15:16  Транзитом из Женевы. Новым послом России в Казахстане стал Алексей Бородавкин
15:09  Эрдоган пытается выкручивать России руки перед президентскими выборами, - Н.Платошкин
14:35  ВВС США разбомбили 100 солдат армии Асада. Российские ПВО молчат...
13:20  Мирзиеев: Отношения с соседями строит по-новому, - В.Алиев
13:17  ИГИЛ готовится подмять Афганистан под себя, - Н.Мендкович
13:15  "Преданность вере и Отечеству". Прокурор Крыма Наталья Поклонская написала мемуары (анонс презентации 8/02)
11:57  Алматы. Негодяя, обманувшего родных погибшего в Кабуле, задержала полиция
10:53  Елбасы будет всегда возглавлять СовБез страны. КазМинюст одобрил геронтологическую новацию
10:49  "Los Angeles Times" покупает "американский" магнат Синьсян (он же - Сунь-Шон)
10:45  Под-калымил. В Индии арестован молодожен, продавший почку супруги из-за маленького приданого
10:42  Ильхама Алиева выдвинули кандидатом на внеочередных выборах в Азербайджане
10:06  "С гордо поднятыми знаменами...". Экс-министр обороны Украины адмирал Тенюх рассказал, как они сдали Крым
09:57  Россия "успешно проникла" в "избирательные системы некоторых штатов" США, - Джаннет Манфра
09:33  Удушение целлофановым пакетом. Какие пытки чаще применяют в Кыргызстане?
09:14  Ирак зачистит дорогу в Иран. Багдаду пришлось отложить поставки нефти, - "Къ"
09:05  История проституции в Китае
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Афганистан   | 
Выборочный отстрел, как новая стратегия США в Афганистане, - П.Чумаков
19:56 09.02.2018

Казалось бы, в рамках новой стратегии США по Афганистану президент Дональд Трамп обещал усилить борьбу с терроризмом, увеличив численность американских войск и расширив их полномочия в плане противостояния с Движением "Талибан" и другими террористическим группировкам.

На деле же складывается впечатление, что коалиционное командование НАТО потеряло всякий интерес к борьбе с моджахедами различных мастей и находится в состоянии глубокой спячки. Солдаты заперлись за бетонными заграждениями военных баз и не рискуют показаться в публичных местах.

В результате полного бездействия афганских властей и миротворческих сил НАТО, которые под всевозможными предлогами затягивают с принятием эффективных контртеррористических мер, существенно оживились и начали добиваться определенных успехов бандгруппы движения "Талибан" и ИГИЛ в северных провинциях Афганистана.

За примерами далеко ходить не надо. Когда в августе текущего года в Фарьябе и Джаузджане началась паника после успешных наступательных операций талибов, помощь местным властям так и не поступила. Более того, кабульская администрация всячески препятствовала задействованию местных ополченцев "Арабки", а коалиционное командование НАТО не разрешило вылет боевых вертолетов и воспрепятствовало переброске подразделений афганского спецназа в районы боевых действий.

Самое примечательное заключается в том, что у американцев есть все технические и военные возможности остановить боевиков, даже без привлечения армейских подразделений. По данным западной прессы, только ударными беспилотниками в Афганистане, Ираке и на Ближнем Востоке за последние годы точечными ударами было уничтожено более 5 тысяч полевых командиров террористических формирований.

Вполне ожидаемо, что в такой ситуации одиозные главари Движения "Талибан", которые сегодня свободно передвигаются по стране, могли бы без особого труда стать мишенью атак американских дронов. Это происходит, но как-то выборочно.

С начала текущего года точечными авиаударами беспилотников ВС США были ликвидированы теневые губернаторы провинций Кундуз мулла Абдул Салом и его заместитель Асадулла Мазлумер, а также глава параллельной

исполнительной власти провинции Баглан от талибов моулави Лаъла. Кроме того, была предпринята попытка ликвидации кори Аминулло Тайеба, теневого губернатора провинции Тахар. Чем же эти высокопоставленные функционеры талибовского движения не угодили американцам? В народе прямо говорят: только тем, что противодействовали боевикам ИГИЛ и, якобы, поддерживали связи с российскими спецслужбами.

Такая методика сильно напоминает стратегию американцев по отстрелу волчих стай в национальных парках. В свое время они убедились, что определенное количество волков должно присутствовать в дикой природе, чтобы поддерживать тонус травоядных, гоняя по лесам молодых и здоровых, пожирая старых и больных. При этом волчьи стаи, которые добросовестно исполняют роль "санитаров леса", охраняются и даже подкармливаются. Ну, а те особи, кто покушаются на домашний скот, принадлежащий американским фермерам - беспощадно отстреливаются.

Складывается впечатление, что в Афганистане оккупанты из США делят моджахедов и боевиков на "умеренных" и "неумеренных". Первыми можно управлять, периодически натравливая их, то на представителей власти, то на оппозиционеров, а то и просто на недовольных американским вмешательством в дела суверенных государств, а вторых - плохих, неумеренных террористов, не признающих руководящую и направляющую роль вашингтонского обкома, а потому подлежащих отстрелу с воздуха, постепенно ликвидировать.

Вот только афганскому народу от этого не легче. Ведь и умеренные, и неумеренные моджахеды, в конечном счете, живут за счет ограбления народа. Причем делают это с "благословления" и негласной поддержки иностранных спецслужб, втянувших Афганистан в многолетнюю кровавую авантюру.

Павел Чумаков

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518195360
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  