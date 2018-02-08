Выборочный отстрел, как новая стратегия США в Афганистане, - П.Чумаков

19:56 09.02.2018 Казалось бы, в рамках новой стратегии США по Афганистану президент Дональд Трамп обещал усилить борьбу с терроризмом, увеличив численность американских войск и расширив их полномочия в плане противостояния с Движением "Талибан" и другими террористическим группировкам.



На деле же складывается впечатление, что коалиционное командование НАТО потеряло всякий интерес к борьбе с моджахедами различных мастей и находится в состоянии глубокой спячки. Солдаты заперлись за бетонными заграждениями военных баз и не рискуют показаться в публичных местах.



В результате полного бездействия афганских властей и миротворческих сил НАТО, которые под всевозможными предлогами затягивают с принятием эффективных контртеррористических мер, существенно оживились и начали добиваться определенных успехов бандгруппы движения "Талибан" и ИГИЛ в северных провинциях Афганистана.



За примерами далеко ходить не надо. Когда в августе текущего года в Фарьябе и Джаузджане началась паника после успешных наступательных операций талибов, помощь местным властям так и не поступила. Более того, кабульская администрация всячески препятствовала задействованию местных ополченцев "Арабки", а коалиционное командование НАТО не разрешило вылет боевых вертолетов и воспрепятствовало переброске подразделений афганского спецназа в районы боевых действий.



Самое примечательное заключается в том, что у американцев есть все технические и военные возможности остановить боевиков, даже без привлечения армейских подразделений. По данным западной прессы, только ударными беспилотниками в Афганистане, Ираке и на Ближнем Востоке за последние годы точечными ударами было уничтожено более 5 тысяч полевых командиров террористических формирований.



Вполне ожидаемо, что в такой ситуации одиозные главари Движения "Талибан", которые сегодня свободно передвигаются по стране, могли бы без особого труда стать мишенью атак американских дронов. Это происходит, но как-то выборочно.



С начала текущего года точечными авиаударами беспилотников ВС США были ликвидированы теневые губернаторы провинций Кундуз мулла Абдул Салом и его заместитель Асадулла Мазлумер, а также глава параллельной



исполнительной власти провинции Баглан от талибов моулави Лаъла. Кроме того, была предпринята попытка ликвидации кори Аминулло Тайеба, теневого губернатора провинции Тахар. Чем же эти высокопоставленные функционеры талибовского движения не угодили американцам? В народе прямо говорят: только тем, что противодействовали боевикам ИГИЛ и, якобы, поддерживали связи с российскими спецслужбами.



Такая методика сильно напоминает стратегию американцев по отстрелу волчих стай в национальных парках. В свое время они убедились, что определенное количество волков должно присутствовать в дикой природе, чтобы поддерживать тонус травоядных, гоняя по лесам молодых и здоровых, пожирая старых и больных. При этом волчьи стаи, которые добросовестно исполняют роль "санитаров леса", охраняются и даже подкармливаются. Ну, а те особи, кто покушаются на домашний скот, принадлежащий американским фермерам - беспощадно отстреливаются.



Складывается впечатление, что в Афганистане оккупанты из США делят моджахедов и боевиков на "умеренных" и "неумеренных". Первыми можно управлять, периодически натравливая их, то на представителей власти, то на оппозиционеров, а то и просто на недовольных американским вмешательством в дела суверенных государств, а вторых - плохих, неумеренных террористов, не признающих руководящую и направляющую роль вашингтонского обкома, а потому подлежащих отстрелу с воздуха, постепенно ликвидировать.



Вот только афганскому народу от этого не легче. Ведь и умеренные, и неумеренные моджахеды, в конечном счете, живут за счет ограбления народа. Причем делают это с "благословления" и негласной поддержки иностранных спецслужб, втянувших Афганистан в многолетнюю кровавую авантюру.



Павел Чумаков Источник - ЦентрАзия

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