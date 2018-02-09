Общий сбор по теплотрассам. В Ташкенте впервые официально заметили бомжей

19:53 09.02.2018 Общий сбор по теплотрассам. Как в Ташкенте впервые официально заметили бомжей



На днях ГУВД Ташкента совместно с министерствами чрезвычайных ситуаций и здравоохранения, а также городской администрацией занялись организацией помощи бездомным. Теперь для людей без определенного места жительства - бомжей - в больницах оборудованы специальные палаты, где им будет оказана необходимая медицинская помощь, их будут кормить и даже дадут теплую одежду. На улице резко похолодало, и места спасения бездомных экстренно организовали в 10 государственных больницах и клиниках Главного управления здравоохранения Ташкента, среди которых кожно-венерологический диспансер в Сергелийском районе, туберкулезная больница в Алмазарском и клиника городской скорой медпомощи на стыке Чиланзарского и Учтепинского районов (бывшая Жуковского).



Операция по поиску бездомных продолжается и в эти дни. За неделю работы созданных специально бригад "милосердной" патрульно-постовой службы ("Эзгулик") и формирований из других ведомств на ташкентских улицах собрали и спасли более 100 человек. В ночь на 29 января, благодаря сообщению неравнодушных жителей Ташкента, сотрудникам МЧС удалось оказать своевременную помощь двум престарелым бездомным бродягам, которые спали прямо на земле (одного нашли у метро "Бунедкор", второго подобрали в проезде Катта Миробод), оба уже были в состоянии сильного переохлаждения. В течение 30 января в больницы привезли 20 бездомных, со 2 по 3 февраля - еще 30 человек.



То, что официальные органы занялись помощью "людям дна", хотя не так давно они брезгливо отворачивались от этой проблемы, обнадеживает. Логично предположить, что данная инициатива была спущена сверху, и возможно, от президента Шавката Мирзиеева, поскольку при правлении Ислама Каримова о таком и помышлять было нельзя. Более того, подписанное Каримовым специальное распоряжение №15/42 (одинокий пенсионер мог быть устроен в дом престарелых при наличии паспорта, прописки и других документов, включая справку об отсутствии опекунов. - Прим. "Ферганы"), навечно похоронило надежду одиноких бездомных людей на человеческое существование в конце жизни. Интересно, что документ этот сегодня не доступен для изучения, из электронной базы данных он удален, но правоохранители о нем, конечно, хорошо помнят. Может быть, теперь возьмутся и за строительство хотя бы одного на всю республику центра реабилитации. Главное - проблему перестали игнорировать.



Фото пресс-службы ГУВД Ташкента



Безвыходная ситуация



Проблема бездомных в Узбекистане уже не раз поднималась в независимой прессе (проправительственные СМИ по этому поводу как в рот воды набрали). К сожалению, она обостряется с приходом каждой новой зимы, когда в иные дни в больницы поступают десятки обмороженных или, наоборот, получивших ожоги на трубах отопления бомжей – мужчин и женщин. На свой страх и риск врачи вынужденно принимали их и оказывали первую помощь, несмотря на негласные распоряжения игнорировать несчастных. Чиновники делали вид, что бомжей не существует. Но задерживаться в теплых больничных палатах бомжам было нельзя, и тех, кто не умирал, выставляли обратно на улицу. Врачей пугали и последствия скандалов: "приличные пациенты" писали жалобы.



"С ноября по март столичные медучреждения в буквальном смысле наводняются бездомными. Практически в любом из них, кроме детских, можно увидеть бесприютных больных, подобранных машинами "скорой помощи" прямо на местах их ночлега - остановках или теплотрассах. Медики разводят руками: с одной стороны, больница – не пансионат и не может содержать таких пациентов месяцами, с другой - не выпишешь ведь больного человека, тем более инвалида с ампутированными конечностями на улицу на верную смерть. Был бы хоть один социальный приют для таких людей – другое дело… Завотделением неврологии горбольницы № 17 на Юнусабаде Инна Георгиевна Ким, хорошо знакомая с ситуацией, не раз была вынуждена обращаться к журналистам (через своих пациентов) для решения проблемы бездомных пациентов, месяцами прикованных к больничным койкам после инфарктов и инсультов. Куда их выписывать, если многие из них парализованы и обездвижены?.." - писал в ноябре 2016 года узбекский независимый ресурс Asiaterra.



"Ситуация порой напоминает военные и послевоенные годы, когда вследствие разрушенных домов и отсутствия документов толпы изувеченных инвалидов слонялись по улицам. Иногда в день к нам поступает по трое-четверо бездомных в критическом состоянии. Но, бывает, кладем человека с обморожением или ожогами, а у него еще и туберкулез в открытой форме. Можете сами посудить о реакции со стороны других больных, оплативших свое пребывание в клинике", - цитировало издание слова другого врача, переживающего за безвыходную ситуацию, - из больницы при бывшем авиаобъединении "ТАПОиЧ".



Фото пресс-службы ГУВД Ташкента



Вот и получается, что искать спасения бедолагам негде: приютов для "выпавших из жизни", ни государственных, ни частных, в стране нет, а в пансионаты для инвалидов и дома престарелых их не принимают, поскольку у них, как правило, отсутствуют документы.



Вспомним, как при Каримове перед торжественными государственными мероприятиями бомжей массово вылавливали и вывозили за черту Ташкента – чтобы "не позорили" столицу. Во время же частых милицейских рейдов им обеспечивалась временная "прописка" в стенах спецприемника (так называемого "Реабилитационного центра"), расположенного на куйлюкском массиве "Панельный". По рассказам, пребывание там мало отличается от тюремного. Если верить очевидцам, там широко применяется "трудотерапия", и нередко за теми, кто покрепче, приезжали даже из Казахстана - работники за еду нужны многим…



Группа помощи бездомным - была и нет



Ровно год назад ташкентская жительница Марина Кондратова вместе с единомышленникамии создала в Фейсбуке группу "Поможем бездомным, Узбекистан!", цель которой заключалась в оказании реальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На радость и удивление, живо откликнулось множество сердобольных людей, участников в группе набралось около тысячи. Активисты, собрав подписи желающих, обратились даже к президенту Шавкату Мирзиееву и другим должностным лицам республики с просьбой помочь своим согражданам, по тем или иным причинам оказавшимся без крыши над головой и средств к существованию. В тексте развернутого заявления подробно описывались все мытарства несчастных (на примерах конкретных пострадавших и истории личного знакомства с некоторыми из них) и перечислялись шаги, которые следует предпринять на государственном уровне для обеспечения им более-менее достойной человеческой жизни. В их числе – постоянное место для проживания, восстановление утерянных документов и способствование социальной реабилитации, чтобы люди не чувствовали себя бесполезным балластом в обществе. Ведь почти за три десятка лет существования независимой страны в ней так и не было создано ни одного социального учреждения для бездомных, из-за чего в холодное время года они сотнями умирают от переохлаждения и опасных инфекционных болезней.



"Просим Вас принять меры и дать поручение соответствующим органам разработать пакет действующих законодательных актов... Создать "региональные центры временного пребывания", где лица, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, могут получить первую необходимую помощь", – говорилось в обращении группы активистов.



Юрист и аудитор по профессии, Кондратова ненавязчиво обращала внимание ответственных лиц, в том числе и городских управленцев, и на такие существенные моменты, как опасность нахождения больных людей (среди бездомных скитальцев немало тех, у кого открытая форма туберкулеза) по соседству со здоровыми, особенно с детьми. В заявлении подчеркивалось, что количество граждан, вынужденных бродяжничать, постоянно возрастает, а это может угрожать повышением уровня преступности в городе.



В типовом ответе от 15.03.2017 г. из аппарата городского хокима, подписанном заведующим секретариатом И.Алимовым, говорилось, что "законом Республики Узбекистан "Об органах внутренних дел" предусмотрен вопрос о необходимости организации центров временного проживания для лиц без определенного места жительства". А пока таких центров нет, чиновник рекомендовал воспользоваться созданной в Ташкенте круглосуточной службой помощи "Телефон доверия" (239-05-80), "в которой работают опытные специалисты-психологи". Согласитесь, трудно представить несчастного бродягу, который захотел бы и смог воспользоваться предложенной услугой (для начала надо иметь телефон и знать, куда звонить).



Ответ хокимията Ташкента на обращение Марины Кондратовой



В группе на фейсбуке началась активная работа, было видно, как потянулись к добру сами "выпавшие из жизни" люди, которых становилось с каждым днем все больше среди опекаемых. Логично предположить, что такое положение дел не могло не раздражать чиновников, которые предпочитали замалчивать проблему "попрошаек".



По рассказам участников группы, в последнее время в комментариях можно было заметить недовольные высказывания недоброжелательных пользователей (типа, "у нас бомжей нет!"; "прекратите заниматься ерундой" и т. д.), а весной и вовсе на группу, видимо, была совершена атака жалобщиков, и ее закрыли. Стало ясно: инициативная группа кому-то стала как кость в горле.



Несмотря на такую короткую историю волонтерской группы, свойственная восточным людям традиция творить добро продолжается и по сей день. И мы думаем, что именно движение добровольцев подтолкнуло власть к тому, что она обратила внимание на проблему помощи бездомным. Из открытого доступа исчезло позорное постановление Каримова, больницы начали открыто помогать помогать обездоленным, глядишь, и центр реабилитации скоро построят…



09.02.2018 Источник - fergananews.com

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