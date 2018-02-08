 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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22 марта запустят прямой поезд из Ташкента на Иссык-Куль
19:50 09.02.2018

Поезд из столицы Узбекистана в киргизский город Балыкчи (на северо-западном побережье Иссык-Куля) возобновит движение с 22 марта, сообщает пресс-служба предприятия "Кыргыз темир жолу" (Киргизская железная дорога). Добраться на нем из одного города в другой можно будет раз в неделю. Поезд будет выезжать из Ташкента в четверг, в субботу – отправляться в обратный путь из Балыкчи. В его составе – вагон-ресторан, семь купейных вагонов и три плацкартных. В пути он будет находиться 27 часов.

Также известно, что рассматривается возможность возобновления железнодорожного рейса из Узбекистана в киргизские Ош и Джалал-Абад.

Поезда из Ташкента перестали ездить на Иссык-Куль после революции в Киргизии в апреле 2010 года. Затем власти договорились о возобновлении рейса в 2015-2016 годах. Тогда стоимость билета в одну сторону составляла 4,5 тысячи сомов ($65). Однако договоренности не удалось соблюсти, и в 2017 году поезд не совершил ни одного рейса. Позже по инициативе Киргизии в декабре 2017 года стороны сумели заключить новое соглашение.

В конце января 2018 Узбекистан и Киргизия также договорились о запуске автобусного сообщения по маршрутам "Ташкент-Бишкек", "Андижан-Ош" и "Фергана-Ош".

Напомним, договор о киргизско-узбекской границе был подписан 5 сентября 2017 года, через год после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Тогда в Бишкек к президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву (он покинул этот пост спустя три месяца) приехал Шавкат Мирзиеев. Соглашение касалось делимитации и демаркации 80% границы. Эксперты назвали это признаком потепления двусторонних отношений.

Источник - fergananews.com
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