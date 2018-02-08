"Тамара устала...". Министром труда и соцзащиты населения Казахстана назначена Мадина

18:42 09.02.2018 Мадина Абылкасымова назначена министром труда и соцзащиты населения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Указом Главы государства Абылкасымова Мадина Ерасыловна назначена Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



Позже премьер-министр Казахстана представил нового министра труда и социальной защиты населения РК. Бакытжан Сагинтаев дал поручения новому министру и коллективу министерства по реализации поставленных Главой государства задач в Послании народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", а также на расширенном заседании Правительства, отмечает primeminister.kz.



До назначения на должность министра труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова занимала пост вице-министра национальной экономики.



Абылкасымова в разные годы работала специалистом Агентства по стратегическому планированию, была начальником управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования, директором департамента анализа государственной политики АО "Центр маркетингово-аналитических исследований".



В период с 2006 по 2008 год Мадина Абылкасымова была заместителем заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра, затем была назначена заместителем заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента.



С сентября 2011 по февраль 2013 года занимала должность вице-министра экономического развития и торговли. С 2013 по 2014 год - вице-министр экономики и бюджетного планирования. С августа 2014 года по настоящее время работала в должности вице-министра национальной экономики.



Напомним, в Астане прошло расширенное заседание правительства с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева, в ходе которого Президент подверг критике главу Минтруда, напомнив ей о "конкретных поручениях".



"Я неоднократно на протяжении как минимум пяти лет говорю об этом. Давал конкретные поручения. Однако ими никто предметно не занимается. Министру Дуйсеновой я несколько раз говорил. Что случилось, Тамара, скажи, или ты устала на этой работе?" - обратился Назарбаев. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - tengrinews.kz

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