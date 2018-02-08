Три удара по России в Сирии, - Мустафа Фахс

17:49 09.02.2018 Три удара по России в Сирии



Мустафа Фахс (Mustafa Fahs)

Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия



Менее чем за месяц Москва подверглась трем ударам в Сирии. Первый был военным, когда российские базы в Хмеймиме и Тартусе атаковали беспилотные летательные аппараты. Российские СМИ подтвердили, что на авиабазу "Хмеймим" было совершено нападение, в результате которого были уничтожены семь истребителей. Стоит отметить, что нападение произошло через несколько недель после того, как авиабазу посетил президент России Владимир Путин и объявил о победе своих войск в сирийской войне. Таким образом, атаки на российские военные базы можно рассматривать в качестве послания Кремлю, указывающее на поспешность объявления о военной победе, в то время как сирийская вооруженная оппозиция - если у нее имеются на то возможности - способна нанести ущерб военному престижу России, совершив атаку на ее главные базы.



Что касается второго удара, то он был исключительно политическим, и заключался в том, что великие державы вместе с влиятельными региональными государствами отказались признать легитимность сочинского конгресса, который бойкотировал Высший комитет по переговорам. Это привело к тому, что конгресс превратился в конференцию между сторонниками и противниками режима, которых собрала вместе поддержка российского вмешательства и принятие политического урегулирования, предполагающего сохранение Асада у власти. Москва столкнулась с политическими проблемами со стороны международного сообщества еще до прибытия делегаций участников конгресса в Сочи, когда Соединенные Штаты, Франция, Великобритания и ряд стран Ближнего Востока (Саудовская Аравия и Иордания - прим. ред.) объявили о своем проекте политического решения в Сирии, который предполагает пересмотр переговорного процесса в Женеве и международных договоренностей.



Эти пять стран выдвинули в качестве условия начала переходного этапа и проведения выборов уход президента Асада и передачу им своих полномочий сирийскому правительству и парламенту. Россия отвергла данный проект, руководствуясь соображениями о своих интересах в регионе, которые требуют, чтобы зоны деэскалации в Сирии оставались под контролем президента. Для Москвы принятие идеи о сохранении Асада без полномочий было бы равносильно принятию правительства и парламента, позиция которых не гарантирует защиту российских позиций в Сирии и влияние Москвы на ее будущее. Таким образом, российская дипломатия посчитала, что предложение пяти стран представляет собой упреждающую попытку лишить сочинскую конференцию ее содержания.



Третий удар по России связан со стратегическими соображениями, которыми руководствуются российские власти. Если в Сирии повторятся события с использованием зенитно-ракетных комплексов, то это вызовет споры в российском обществе и усилит озабоченность руководства по поводу участия в сирийском конфликте, особенно в том случае, если по результатам расследования будет доказано, что ракета ПЗРК, которая сбила российский самолет Су-25, - это "Стингер" американского производства. Если это будет доказано, то возникнет множество вопросов относительно того, как эти ракеты могли оказаться в руках оппозиции. Москва будет вынуждена изменить свою военную тактику, к примеру, отдав приказ о том, чтобы российские самолеты летали только на больших высотах и оставались тем самым вне поля досягаемости упомянутых ракет. В свою очередь это окажет негативное влияние на маневренность российской авиации и ее способность наносить точные удары по целям, что обеспечит вооруженной оппозиции хорошее оборонительное положение и позволит ей противостоять российским атакам в воздухе и иранским - на земле в провинции Идлиб. В настоящее время Москва обеспокоена тем, что сторона, которая предоставила боевикам такие ракеты или разрешила их использовать, может считать, что после поражения террористов в Сирии больше нет причин опасаться, что ракеты "Стингер" окажутся у "Исламского государства" или "Аль-Каиды" (запрещены в РФ - прим. ред.), а также что Россия начала оказывать воздушную поддержку стороне, которую многие страны считают террористической угрозой не менее опасной, чем "Исламское государство".



В 2012 году бывший министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд Аль-Фейсал в своем выступлении по итогам конференции "Группы друзей Сирии", проходивший в Тунисе с участием представителей более чем 100 стран мира, четко обозначил свою позицию по этмоу вопросу. Он выразил протест в связи с тем, что западные государства отказались предоставить Сирийской свободной армии современное оружие, которое помогло бы ей противостоять Асаду и его российским и иранским союзникам. Ведь их военные действия разрушили страну и позволили сирийскому президенту продолжить геноцид сирийского народа прямо на глазах Запада. Тогда основанием для отказа предоставить сирийской оппозиции ракеты "земля-воздух" послужили опасения, что они могут попасть в руки экстремистов. Данный отказ означал превосходство сил Асада в воздухе и продолжение разрушения сирийских городов при содействии со стороны России и Ирана. Однако инцидент с российским самолетом Су-25 стал поворотным моментом и заставил россиян вспомнить афганский опыт, когда афганцам удалось изменить баланс сил в свою пользу и победить советскую армию, которая оккупировала страну в течение семи лет.



Это произошло после того, как администрация президента США Рональда Рейгана решила предоставить афганским моджахедам ракеты "Стингер", благодаря которым они заставили советские войска покинуть Афганистан.



Ближайшие дни будут полны сюрпризами: мы увидим, как Россия ответит на использование ракет "Стингер", а Вашингтон - на применение Асадом хлора, и как это коснется соглашений о деэскалации и сферах влияния между конфликтующими силами на окраинах Африна и за его пределами. Источник - Иносми

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