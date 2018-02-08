 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекского блогера и научного сотрудника Института рукописей Маликова приговорили к шести годам тюрьмы за критические посты
17:03 09.02.2018

В Узбекистане к шести годам тюрьмы приговорили 28-летнего сотрудника Института рукописей Академии наук Акрома Маликова, который в социальных сетях и на сайте оппозиционного "Народного движения Узбекистана" (НДУ) публиковал посты и статьи с критикой власти. Об этом сообщило агентство "Фергана" со ссылкой на правозащитника Малохат Эшанкулову.

По ее словам, Акрома Маликова признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: "Посягательство на конституционный строй Узбекистана", "Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку" и "Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях".

Акрома Маликова задержали сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) 22 июля 2016 года. Родственникам задержанного велели не поднимать шум, обещая, что его скоро отпустят.

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Его мать сообщила, что нанятых ею адвокатов не допустили к материалам дела, и Маликова в суде защищал государственный адвокат.

"Адвокат и следователи строго-настрого рекомендовали родителям Акрома Маликова не сообщать о его судьбе прессе, особенно западным СМИ. Его мать сказала мне: "Нам сказали не сообщать о нем журналистам, потому что в тюрьме его могут мучить! Прокурор просил 12 лет, но из-за того что мы сидели молча, ему дали 6 лет тюрьмы", - рассказала Малохат Эшанкулова радио "Озодлик".

По ее данным, Акром находится в одной из колоний в Навои и занимается фасовкой извести.

Источник - 24.kg
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