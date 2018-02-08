Биржевая паника из США перекинулась в Азию

17:00 09.02.2018 Вслед за американскими индексами падают японские, китайские и корейские



Торговый день на американских фондовых площадках снова завершился тотальной распродажей акций. Основные американские индексы снизились на 3,75–4,15%. В пятницу паника перекинулась на азиатские площадки: дешевеют акции на японской, китайской, гонконгской, южнокорейской фондовых биржах. Торги на Московской бирже также открылись в "красной зоне". По мнению экспертов, в ближайшие недели распродажи будут продолжаться.



Торговая сессия на американских площадках вчера снова закончилась глобальной распродажей. По итогам торгов 8 февраля индекс Dow Jones обвалился на 1032 пункта (4,15%), до 23 860 пунктов. S&P 500 потерял 100 пунктов (3,75%) и снизился до 2581 пунктов, NASDAQ - на 274,8 пункта (3,9%), до 6777. Лидерами падения стали акции Citigroup, General Electric, Microsoft, Google и Tesla.



Это уже второе с начала февраля значительное снижение американских фондовых индексов. Так, 6 февраля Dow Jones рухнул сразу на 1200 пунктов, что стало историческим антирекордом. S&P 500 тогда впервые за последние шесть лет потерял за день более 113 пунктов, составив на конец торгов 2648,94 пункта.



Вслед за американским рынком паниковали и европейские биржи. Так, британский индекс FTSE 100 к концу торговой сессии снизился на 1,49%, до 7170,69 пункта. Немецкий DAX потерял 2,6%, французский CAC 40 - 2%.



Благодаря чему стабилизировался американский фондовый рынок

Благодаря чему стабилизировался американский фондовый рынок



Начало панике на американских рынках положила публикация данных по безработице. Минтруд сообщил, что в стране появилось 200 тыс. новых рабочих мест, уровень безработицы при этом остался на минимальных значениях, средняя заработная плата выросла в годовом выражении почти на 3%, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. "Эти данные свидетельствуют не столько об улучшении состояния рынка труда в США, сколько о начале перегрева крупнейшей экономики мира, а также создают предпосылки для дальнейшего ужесточения политики федрезерва",- говорит он.



В пятницу в фазу коррекции вступили и азиатские фондовые индексы. Так, японский Nikkei 225 потерял уже 2,9%. Всего же за текущую неделю Nikkei снизился на 9%, что является наихудшим результатом с февраля 2016 года.



Акции Sony дешевеют на 3,4%, Fanuc - на 4,8%, Toyota - на 1,7%, Honda - на 2,4%, Nissan - на 3,7%.



Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 3,7%, китайский Shanghai Composite - на 4,9% (к восьмимесячным минимумам), южнокорейский KOSPI - на 1,7%. "Не только американские инвесторы осознали, что на рынке должна произойти коррекция. Участники фондовых рынков по всему миру предполагают, что нас ждут перегрев экономики США и, как следствие, агрессивное повышение резервной ставки ФРС,- рассуждает аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко,- повышение ставки будет означать укрепление доллара и падение цены нефти, эти два тренда обычно идут в противофазе. Баррель Brent тоже уже потерял 9% цены, считая от максимума 25 января, что подтверждает этот тезис".



Кроме того, отмечает он, все эти события совпали с обвалом на рынке криптовалют. Не исключено, что инвесторы, потерявшие деньги на криптовалютах, потеряли второй раз уже в ходе коррекции в акциях, считает он, поэтому степень паники на американских фондовых площадках несколько выше, чем обычно. Быстрое падение может быть также следствием использования торговых роботов. "Обратите внимание на то, что в такой ситуации, казалось бы, золото должно использоваться как защитный актив. Но этого не происходит - золото, как и все рынки, теряет в цене с 25 января, на данный момент - около 3,2%",- говорит эксперт.



Вслед за основными мировыми фондовыми индексами снижаются индексы Московской биржи.



В пятницу торги открылись в "красной зоне". На 11:05 мск индекс Московской биржи снизился на 1,08% (до 2202,97 пункта), индекс РТС - на 1,41% (до 1193,64 пункта).



По мнению господина Яковенко, в ближайшие торговые дни коррекция будет продолжаться. "Рынок давно был перегрет. Скорее всего, индексы выйдут в боковик после 15-процентного падения. Это продлится две-три недели, после чего может быть новая волна распродаж",- поясняет он. Эхо падения американских индексов в Азии может быть даже сильнее, полагает господин Жарский. По его словам, китайский рынок уже порядком "измотанный" годом ранее, по сути, только и ждет очередного повода для падения, и не исключено, что именно такой сигнал он сейчас и получает.



Мария Сарычева



9.2.18 Источник - kommersant.ru

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