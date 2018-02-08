 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Логика Олимпийских игр, которую не понимает никто, - Рейдар Сулли
14:14 09.02.2018

На олимпийской лыжне Пхенчхана Мартин Йонсруд Сундбю в лютый холод гадает, с кем же ему придется бороться в воскресенье на его первой олимпийской дистанции на Олимпийских играх, 30 км в скиатлоне. Один из многих, кому отказано в праве участвовать в гонке - тот, кто победил его в соответствующей дисциплине на Чемпионате мира прошлого года, Сергей Устюгов. Он отстранен от участия в Олимпийских играх, причем сам не знает, почему.

То есть причину он знает, но она столь же нелогична, как и тот факт, что он может участвовать в соревнованиях на Кубок мира - как до Олимпийских игр, так и после них.

Причина заключается в том, что Россия лишена права участвовать в Олимпийских играх. Разрешено участвовать лишь немногим приглашенным спортсменам. Но на вопрос, почему не пригласили Устюгова, а также 169 других русских, который получили сигнал "на старт", он ответа не получил. Что он сделал не так, если не считать того факта, что он русский?

Поэтому вполне понятно, что он и его товарищи по команде борются за возможность участвовать в Олимпийских играх - вплоть до самого начала гонок. Потому что прелюдия к Олимпийским играм показала, что установленных критериев больше не существует. По политическим причинам будут участвовать спортсмены, не прошедшие квалификацию. Северная Корея заявила своих участников после того, как вышли все сроки, эти участники никогда не сдавали пробы на допинг. Иногда спортивные правила становятся слишком узкими.

Если бы МОК всерьез думал дисквалифицировать Россию, он бы не пригласил никого. Это было бы единственным логичным результатом тех решений, которые МОК попытался принять. И это бы Сергей Устюгов тоже понял. Сейчас в ход пошли списки А и Б, и никто не знает критериев, по которым кто-то может оказаться там или там.

Потому что сейчас МОК и международные федерации шагают не в ногу. Почему русским, лишенным права выступать на Олимпиаде, можно участвовать в Чемпионате мира? Это касается не только лыжных гонок, но и конькобежного спорта и биатлона, и это далеко не все. У нас есть группа, в которой Александр Легков, то есть вся та компания, у которой отобрали олимпийские медали, завоеванные в 2014 году, чтобы потом им их вернуть.

Потому что орган, который МОК признал верховным судом в спорте, CAS (Международный спортивный арбитражный суд), этих спортсменов оправдал. МОК раздумывает, не обратиться ли дальше, в швейцарский Верховный суд. А сколько судебных дел может быть возбуждено после Олимпийских игр?

Чуть больше чем через месяц в Холменколлене смогут стартовать все. Потому что Международная федерация лыжного спорта все санкции отменила.

Думают ли Мартин Йонсруд Сундбю и его товарищи по команде об этом, проносясь по незнакомой олимпийской лыжне? Тот самый Мартин, которому, по мнению руководителя российской сборной Елены Вяльбе, следовало бы участвовать в Паралимпиаде, поскольку у него проблемы с астмой.

Но, несмотря ни на что: в субботу станут известны имена первых олимпийских чемпионов 2018 года. Добро пожаловать на Олимпиаду, пять колец которой совершенно перепутались.

Рейдар Сулли (Reidar Sollie)
Dagsavisen, Норвегия

Источник - Иносми
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518174840
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