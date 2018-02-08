Об "арийцах" и "обезьянах". Поклонники нацизма в Кыргызстане: что с ними сделал бы Гитлер?

13:17 09.02.2018 ОБ "АРИЙЦАХ" И "ОБЕЗЬЯНАХ"



Поклонники нацизма в Кыргызстане: что с ними сделал бы Гитлер?



"Валите в Рашку!" - в публикации под таким заголовком мы в предыдущем номере газеты рассказали о скандале вокруг профессора Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры Темира Болотбека, известного своими националистическими высcказываниями в соцсетях. А также о его единомышленниках, восторгающихся легионерами Туркестанского легиона СС, нацистами вообще и даже… Гитлером.



Реакция читателей себя ждать не заставила. Одни возмущены и изумляются тому, что подобные "восторги" в Кыргызстане остаются безнаказанными… Другие просят рассказать подробнее о том, что собой представляла упомянутая в публикации расовая теория, идеологом которой был военный преступник Розенберг - вдохновитель создания того самого Туркестанского легиона. "Напомните людям, особенно молодым, ЗА ЧТО воевали советские солдаты-кыргызстанцы в Великую Отечественную", - предложил нам один из представителей старшего поколения.



Что ж, тема эта, как видно, становится очень актуальной. И сегодня - в канун 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом - постараемся дать ответы на многие вопросы.



КОЕ-ЧТО О ЗАПАДНЫХ ЦЕННОСТЯХ



У кого учился Адольф Гитлер.



Вопреки тому, что нам рассказывают об исторически толерантном Западе, таковым Запад был не всегда. Бывали времена, когда расовые теории там считались вовсе не человеконенавистническими, а вполне себе нормальными - по меркам того времени, разумеется. Заглядывать далеко не будем - начнем… ну, хотя бы с начала ХХ века. Но прежде зададимся вопросом: правы ли те, кто считает (доводилось встречать и такое мнение), будто Гитлер и его окружение считали кыргызов арийцами?



Что ж, посмотрим. Жил в Вене бывший католический монах - барон Йорг Ланц фон Либенфельз. В своем ежемесячном журнале "Ostara" ("Остара"), который он издавал с 1900 года, и в книге "Богозоология" Ланц фон Либенфельз изложил свою теорию о расах. По его мнению, на Земле изначально существовали две расы: арийская (она же героическая) и люди-животные (то есть обезьяны). Арийцы, сообщал читателям Ланц фон Либенфельз, имели божественное происхождение, обладали суперинтеллектом и суперталантом и, подобно ангелам, были белокурыми и голубоглазыми людьми.



Когда Адольф Гитлер в середине 1920-х годов начал свой путь к власти, Ланц фон Либенфельз пытался зарекомендовать себя как одного из идеологических предшественников будущего фюрера. В своем журнале "Остара" он писал: "Следует напомнить, что движения фашизма и свастики являются лишь побочными ответвлениями идей "Остары".



После аннексии гитлеровцами Австрии Ланц фон Либенфельз, судя по всему, надеялся добиться расположения Гитлера, но тот решил по-своему - запретил издавать произведения барона. Однако кое-какие идеи автора "Богозоологии" бесноватый фюрер все же использовал. В 1980 году в США вышла книга "Гитлеровское движение" историка Джеймса Роудса. В ней автор привел таблицу рас, позже ставшую известной как "список Гитлера".



Разумеется, на первом месте в ней стояли нордические племена, то есть "практически чистокровные арийцы". Чтобы не утомлять читателя деталями, сообщим, что замыкающие таблицу славяне, азиаты, черные африканцы и евреи по этой градации приближались к "обезьянам" в разных долях.



Но и без Ланца фон Либенфельза в Европе было полно расистов-теоретиков. Первым, кто придумал расовую теорию, был, кстати, не немец, а известный французский писатель-романист и социолог Жозеф Артюр де Гобино. В 1853-1855 годы он выпустил четырехтомный труд "Опыт о неравенстве человеческих рас". Где он выдвинул тезис о том, что создавать великое способны только люди белой расы. Гобино считал светловолосых и голубоглазых "арийцев" высшей расой и утверждал, что смешение их с небелыми народами ведет к снижению способностей избранной расы.



В 1936 году во Франкфурте-на-Майне вышла книга, ставшая потом у нацистов учебным пособием. Ее автор - Рихард Райн, а само издание называлось длинно - "Раса и культура наших предков. Методическое школьное пособие для занятий и лекций по древней истории". В главе "Современные расы немецкого народа" Райн перечислил 6 рас, составляющих немецкий народ: нордическую, фальскую, динарскую, альпийскую, восточнобалтийскую и средиземноморскую. "Методист" Райн писал: "Эти шесть рас именуются в нашем законодательстве арийскими. Таким образом, арийцами являются те люди в Германии, которые принадлежат к одной из этих рас или несут в себе качества этих рас в смешанном виде".



Далее - еще интереснее: "Человеком арийского происхождения является, таким образом, человек, не имеющий примеси расово чуждой немецкому народу крови. В качестве чуждой здесь рассматривается, прежде всего, кровь евреев и цыган, проживающих в том числе и в Европе, а также азиатских и африканских рас и коренных обитателей Австралии и Америки (индейцев), в то время как, например, англичанин, швед, француз, чех, поляк или итальянец, если он не имеет примесей такой, чуждой также и ему крови, должен рассматриваться в качестве родственника, а значит, и арийца". Был в нацистской Германии и "Паспорт предков" (он же Ahnenpass - своеобразная родословная, подтверждающая "чистоту" крови), который с 1933 года требовался от каждого немца, желавшего занимать государственную должность.



Барон Йорг Ланц фон Либенфельз. Бывший католический монах.

В своем ежемесячном журнале "Ostara" ("Остара") и книге "Богозоология" изложил свою теорию о расах. По его мнению, "изначально существовали две расы на Земле: арийcкая (героическая) и люди-животные (обезьяны)".



Обложка номера журнала "Остара", посвященного "зоологическому происхождению большевизма".



"Паспорт предков" (Ahnenpass).



С 1933 года требовался от каждого немца, желавшего занимать государственную должность.



Нацистская Германия. Учительница показывает ученице плакат под названием "Bilder deutscher rassen" ("Образы немецких рас"). На плакате приведены изображения восточнобалтийской, альпийской и динарской рас. Этот плакат является половиной плаката, который в нацистскую эпоху в качестве обязательного учебного пособия украшал стены всех школ Третьего рейха. В полной версии на нем предcтавлены 6 рас: нордическая, фальcкая, средиземноморcкая, восточнобалтийская, альпийская и динарская.



РИТОРИКА ОБМАНА



Почему Гитлер передумал создавать рейхскомиссариат "Туркестан".



Мы не случайно цитируем здесь западные источники, ведь именно на них очень любят ссылаться кыргызстанские "либералы" и "националисты" как на единственно правдивые.



Обратимся еще к одному такому источнику - книге британского журналиста Роберта Кершоу "1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо Железных".



Он пишет, что нацистская кинохроника "Германское еженедельное обозрение" в июле 1941 года немецким зрителям показывала советских военнопленных только с азиатскими лицами - кыргызов, казахов, узбеков и других. Немецкий диктор комментировал эти кадры так: "Вот всего лишь несколько примеров страшного большевистского недочеловека". Обратим внимание: это говорилось о тех, кого спустя 4 месяца немцы будут набирать в Туркестанский легион.



Понятно теперь, что никто из верхушки нацистской Германии не считал кыргызов арийцами. Поэтому возникает простой вопрос: с чего вдруг местные "либерал-националисты" вдруг решили, что с победой Гитлера кыргызы жили бы припеваючи?



Другое утверждение доморощенных поклонников Гитлера: фюрер, дескать, боролся с Советами то за "независимый Кыргызстан", то за "возрождение Великого Турана". Как известно, немецкий теоретик восточной политики и министр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг разработал план создания на территории побежденного Советского Союза пяти рейхскомиссариатов, среди которых одним из самых масштабных был бы рейхскомиссариат "Туркестан". В него, кроме Казахстана и Средней Азии, планировалось включить Синьцзян, Поволжье и даже, в определенный момент, Северный Кавказ с Азербайджаном.



Что же такое рейхскомиссариат? В энциклопедиях сказано, что это: "Владение Третьего рейха, возглавляемое назначаемым из Берлина имперским комиссаром (генерал-губернатором). Рейхскомиссариаты не являлись непосредственной частью Третьего рейха, и их статус колебался от "поднадзорного свободного" государства (типа британского доминиона) до временного протектората". Если кто-то найдет здесь признаки независимого Кыргызстана или Великого Турана, мы ему зададим вопрос: что же тогда считать КОЛОНИЕЙ, если вот ЭТО называют "независимостью" или "величием"?!



В 1941 году был сформирован даже управленческий аппарат рейхскомиссариата "Туркестан". Но потом Гитлер от его создания отказался. Почему? Версии существуют разные: от той, что Гитлеру эта идея показалась дорогостоящей, до той, что Гитлер планировал все население Средней Азии и Казахстана либо уничтожить совсем, либо вывезти в Россию, на Украину или еще дальше - в Германию. Но, даже если бы ничего этого и не случилось, кыргызы, казахи, узбеки, таджики и туркмены после этого совсем исчезли бы - как нации.



Наши деды это понимали четко! В 1943 году - 75 лет назад, когда фельдмаршал Паулюс в Сталинграде еще не капитулировал, - советский писатель и публицист Илья Эренбург писал: "Немцы, видимо, забывают, что Сибирь дерется за Украину, что с Кавказа гонят немцев не только кавказцы, но и уральцы, что на Дону сражаются узбеки и киргизы. Или, может быть, Гитлер думал, что узбеки и киргизы будут сражаться за торжество германской расы?"



Поэтому очевидно, что закон о запрете не только нацистской пропаганды, но и всех шовинистических поползновений в Кыргызстане необходим. Глядишь, после пары-тройки показательных судебных приговоров любви к Гитлеру и нацистам у некоторых кыргызстанцев поубавится.



Антон ИГОЛЬНИКОВ



Альфред Розенберг. Его книга "Миф 20 века" в Третьем рейхе по популярности превосходила "Майн кампф" Гитлера. В этой книге Розенберг объяснял массовому германскому читателю, почему тот относится к высшей расе. Благодаря победе Красной армии Розенберг попал сначала в камеру тюрьмы Нюрнберга (на фото), а следом - на виселицу.



В этом списке указано количество евреев в СССР и Европе. Документ - из материалов конференции в Ванзее (Германия), в которой участвовали представители 15 министерств и ведомств Третьего рейха. Она состоялась 20 июля 1942 года и была самой, пожалуй, короткой в мировой истории - длилась всего лишь полтора часа. Именно на этой конференции было принято так называемое окончательное решение еврейского вопроса. Что означало полное уничтожение этого народа. По мнению же кыргызстанских неонацистов, Гитлер всего лишь "переборщил с евреями".



Груда тел узников в концлагере Дахау. Эти люди, согласно нацистской расовой теории, были недочеловеками. Такую судьбу нацисты готовили всем, кого считали таковыми.



Образчик "творчества" в соцсетях местных поклонников Адольфа Гитлера. Они явно забывают, что нацистская идеология признана преступной на Нюрнбергском процессе. Поэтому те, кто ее пропагандирует, тоже являются преступниками.

Куда смотрит ГКНБ Кыргызстана?!



РАСОВАЯ ТЕОРИЯ В ДЕЙСТВИИ



Нацистские концентрационные лагеря делились на 5 типов: трудовые, усиленного труда, транзитные, для военнопленных и лагеря смерти. Последние проектировались и строились не как места заключения, а как "фабрики смерти". Где и осуществлялась на практике расовая теория нацистов. Предполагалось, что в этих лагерях обреченные на смерть люди должны были проводить буквально несколько часов. В таких лагерях гитлеровцы уничтожали по нескольку тысяч человек в сутки.



Самые известные лагеря смерти:



# Бухенвальд - замучены 56 тысяч заключенных 18 национальностей;



# Освенцим (Аушвиц-Биркенау) - погибло более 4 миллионов заключенных, среди которых - более 1,2 миллиона евреев, 140 тысяч поляков, 20 тысяч цыган, 10 тысяч советских военнопленных и десятки тысяч узников других национальностей;



# Дахау (Dachau) - первый концлагерь в фашистской Германии, созданный еще в 1933 году на окраине города Дахау (около Мюнхена). Имел около 130 филиалов и внешних рабочих команд, расположенных в Южной Германии. Узниками Дахау были более 250 тысяч человек из 24 стран. Замучено или убито около 70 тысяч человек (среди них - около 12 тысяч советских граждан);



# Майданек - немецко-фашистский концлагерь на территории Польши, созданный в пригороде города Люблина в 1941 году. По данным Нюрнбергского процесса, в 1941-1944 годах в Майданеке фашисты уничтожили около 1,5 миллиона человек разных национальностей;



# Треблинка - под этим названием было два концлагеря около одноименной станции в Варшавском воеводстве Польши. В Треблинке I (трудовой лагерь) погибло около 10 тысяч человек. В Треблинке II (лагерь смерти) уничтожено около 800 тысяч человек (преимущественно евреев). В августе 1943 года в Треблинке II фашистами подавлено восстание узников, после которого лагерь был ликвидирован. Лагерь Треблинка I был ликвидирован в июле 1944 года при приближении советских войск;



# Равенсбрюк - концлагерь около города Фюрстенберга в Германии, основанный в 1938 году как исключительно женский. Позднее поблизости был создан небольшой лагерь для мужчин и еще один - для девочек. В 1939-1945 годах через Равенсбрюк прошли 132 тысячи женщин и неcколько сотен детей из 23 стран Европы. 93 тысячи человек были уничтожены;



# Маутхаузен - концлагерь в Австрии, открытый в июле 1938 года в четырех километрах от одноименного города. В 1940 году был объединен с концлагерем Гузен и стал известен как Маутхаузен-Гузен. Имел около 50 филиалов, разбросанных по всей территории бывшей Австрии. За время существования лагеря (до мая 1945 года) в нем находилось около 335 тысяч человек из 15 стран. Только по сохранившимся записям, в лагере уничтожено более 122 тысяч человек, в том числе - более 32 тысяч советских граждан. Источник - Дело №, Бишкек

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