Жить стало веселей! Кыр-киндер-премьер Исаков считает, что жизнь в стране налаживается

08:21 09.02.2018 Премьер-министр Кыргызстана считает, что жизнь налаживается



Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков считает, что жизнь в стране налаживается. Об этом он заявил сегодня на итоговой коллегии мэрии Бишкека.



Глава кабмина отметил, что настроение страны формируется сегодня в ее столице. "Почему? Потому что здесь проживает почти миллион наших граждан. Это очень большая цифра. За эти годы прошла большая урбанизация, многие переехали из регионов в столицу", - сказал Сапар Исаков.



Это говорит о том, что жизнь налаживается. У людей появляются деньги, они покупают недвижимость, землю.



09 февраля 2018, "24.kg", Анастасия БЕНГАРД Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518153660

Новости Казахстана

