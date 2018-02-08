|Жить стало веселей! Кыр-киндер-премьер Исаков считает, что жизнь в стране налаживается
08:21 09.02.2018
Премьер-министр Кыргызстана считает, что жизнь налаживается
Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков считает, что жизнь в стране налаживается. Об этом он заявил сегодня на итоговой коллегии мэрии Бишкека.
Глава кабмина отметил, что настроение страны формируется сегодня в ее столице. "Почему? Потому что здесь проживает почти миллион наших граждан. Это очень большая цифра. За эти годы прошла большая урбанизация, многие переехали из регионов в столицу", - сказал Сапар Исаков.
Это говорит о том, что жизнь налаживается. У людей появляются деньги, они покупают недвижимость, землю.
09 февраля 2018, "24.kg", Анастасия БЕНГАРД