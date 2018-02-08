 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Маховик войны в Сирии получил новый импульс, - "НВО"
08:18 09.02.2018

Противоречия между основными участниками конфликта носят неразрешимый характер

При явном прогрессе в деле уничтожения формирований "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) в провинциях Дэйр-эз-Зор и Хама абсолютно не просматривается перспектива скорого окончания войны в Сирии. Нарастает новая фаза противостояния между основными силами, воюющими в стране: Сирийскими демократическими силами (СДС) вкупе с коалицией, возглавляемой США; Дамаском, который поддерживают Москва и Тегеран, и Анкарой с управляемыми ею исламистскими группами, воюющими в провинциях Идлиб и Алеппо. Только за прошлую неделю размещенный (в соответствии с заключенным между Москвой, Тегераном и Анкарой договором о зонах деэскалации) в районе города Аль-Эйс (юго-запад провинции Алеппо) опорный пункт турецкого военного контингента подвергся артиллерийскому обстрелу правительственных сил. Естественно, турки открыли ответный огонь. Чуть позже войска Сирийской арабской армии (САА) пропустили через свои боевые порядки отряды курдского ополчения (YPG), следовавшие из провинции Дэйр-эз-Зор в кантон Африн на усиление своих товарищей по оружию, для борьбы с турецкими войсками и союзной им милицией, известной под наименованием Сирийская свободная армия (ССА).

В провинции Дэйр-эз-Зор, в долине реки Евфрат, подразделения правительственных сил и формирований шиитской милиции силами до 500 штыков при поддержке артиллерии и танков атаковали позиции и штаб СДС, но были остановлены ударами с воздуха авиации коалиции, возглавляемой США. По сообщениям представителя Пентагона, в ходе этого авианалета погибли более 100 бойцов САА и шиитских ополченцев. Если эта атака на силы СДС не является частной инициативой какого-нибудь командира САА среднего звена и была выполнена по приказу из Дамаска, то в ближайшее время стоит ожидать осложнения отношений между СДС и правительством Сирии.

На юго-востоке провинции Идлиб, возле населенного пункта Таль Кальба (район Абу-эд-Духура), формирования исламистских организаций "Хаят Тахрир аш-Шам" и "Исламская партия Туркестана" (ИПТ, ядро которой состоит из выходцев из Синьцзян-Уйгурского АО, КНР) контратаковали позиции соединения "Силы тигра", но были отбыты и откатились к городку Таль Султан, которым овладели накануне. На этот раз действия пехоты джихадистов поддерживались огнем самоходной крупнокалиберной артиллерии. Судя по описанию, этот вид вооружения исламисты не могли захватить в качестве трофея в боях с САА. Успеху подразделений "Сил тигра" в отражении контратаки радикалов способствовали действия авиации ВКС РФ и сирийских ВВС. По сведениям, полученным из Дамаска, по наиболее важным целям удары наносят российские самолеты, сирийская армейская авиация выполняет задачи непосредственной огневой поддержки своих войск. Ливанские СМИ сообщают, что по вышеуказанным силам джихадистов средиземноморская корабельная группа ВМФ РФ нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр". Эта новость официально не подтверждена.

Раннее сообщалось, что командиры формирований "Ахрар аш-Шам", "Нур аль-Дин аль-Зенки", "Факлах аль-Шам" и некоторых фракций ССА договорились создать новый объединенный фронт для совместных действий против Дамаска в провинции Идлиб. Сейчас поступают сведения, что к этой группировке, возможно, присоединится и радикальная военизированная организация "Хаят Тахрир аль-Шам", которая известна как сирийская фракция "Аль-Каиды" (запрещена в России).

По-прежнему не решены проблемы в отношениях Анкары и Вашингтона в связи с намерениями первой атаковать силы YPG в Манбидже, где находятся американские военные. Можно предположить, что после окончательного разгрома ИГ, судя по тенденции, стороны, воюющие в Сирии, рискуют перейти от эпизодического и сдержанного вооруженного противостояния к интенсивному.
9.2.18

Источник - НВО
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