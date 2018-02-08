Мирзиеев обвинил экс-замглаву УзбСНБ Гулямова в том, что тот "сидел во главе взяточничества"

07:50 09.02.2018 Мирзиеев обвинил бывшего заместителя главы СНБ Узбекистана, генерала Гулямова в том, что тот "сидел во главе взяточничества"



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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в резкой форме предъявил обвинения Службе национальной безопасности и некоторым ее руководителям. Об этом свидетельствуют данные аудиозаписи, сделанной 19 января во время встречи с активистами Сурхандарьинской области в здании администрации Кизирикского района.



Выступление главы государства, в частности, сказанные им про Службу национальной безопасности до сих пор не представлены вниманию общественности, сообщает Озодлик.



На аудиозаписи Шавкат Мирзиеев достаточно гневно высказался о многолетней деятельности Службы национальной безопасности Узбекистана. Президент заявил, что Служба национальной безопасности Узбекистана потеряла абсолютную власть в стране, в частности, в Сурхандарьинской области.



На аудиозаписи президент Мирзиеев упоминает ныне бывшего первого заместителя председателя СНБ, генерала Шухрата Гулямова.



Глава государства гневно называет Гулямова "нечистью", обвинив его в том, что тот "сидел во главе взяточничества".



53-летний Шухрат Гулямов начал свою карьеру в спецслужбах именно с должности начальника Сурхандарьинского областного управления СНБ и официально закончил ее в этой же области.



Независимые друг от друга высокопоставленные источники в силовых структурах Узбекистана сообщали о том, что в июле 2017 года президент Мирзиеев лишил Гулямова звания генерала и приказал возбудить против него уголовное дело. По их словам, бывший генерал СНБ допрашивается в следственном изоляторе. Источник - ca-news.org

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