ОДКБ формирует полицейское подразделение

07:40 09.02.2018 и не исключает возможности участия в миссиях ООН



Заместитель генсека Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков в четверг рассказал о подготовке блока к возможному участию в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Правовой основы для этого пока нет - для ее создания постоянный совет ОДКБ 30 января согласовал "дорожную карту". Формирующееся "миротворческое подразделение полицейской направленности" должно будет находиться "в постоянной готовности". При этом, по словам Валерия Семерикова, четкого понимания того, где возможно применение такой группировки, пока нет.



"В 2017 году мы по просьбе ООН приступили к формированию миротворческого подразделения полицейской направленности в постоянной готовности",- объявил сегодня на пресс-конференции заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков. По его словам, на настоящий момент "проведена вся подготовительная работа" и в этом году лишь "осталось принять нормативный документ, который узаконил бы создание такого подразделения". Важность создания полицейского подразделения господин Семериков пояснил тем, что в последнее время ООН "делает акцент" именно на подобные контингенты.



На уточняющий вопрос "Ъ", готовится ли полицейское подразделение для действий в конкретном регионе, например Донбассе или Сирии, заместитель генсека ОДКБ ответил уклончиво.



"К нам в секретариат обратилась Организация объединенных наций в лице департамента операций и заместителя генерального секретаря (Жан-Пьера Лакруа, отвечающего за операции по поддержанию мира.- "Ъ"), и сказала, что было бы целесообразно создать востребованный сейчас в различных миссиях полицейский контингент",- передал господин Семериков суть обращения.



Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков



Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ



Валерий Семериков уточнил, что сейчас об использовании этого контингента в той или иной миссии "речи не идет". Кроме того - для этого нет правовых оснований. ""Дорожная карта" (согласованная постоянным советом ОДКБ 30 января.- прим. "Ъ") - это не какие-то подходы к участию наших миротворцев в той или иной миссии, в том или ином регионе,- пояснил господин Семериков.- Она лишь регламентировала алгоритм нашей работы с ООН для создания условий, чтобы наш миротворческий потенциал можно было использовать".



Таким образом, чтобы об участии миротворцев от ОДКБ в миссиях ООН можно было говорить более конкретно, еще должны быть подготовлены "три-четыре соглашения".



"Когда я был в штаб-квартире ООН, мы конечно задали вопрос: а где вы видите наш потенциал, чтобы мы могли его использовать? И знаете, я не получил ответа",- рассказал господин Семериков. При этом он в очередной раз обратил внимание на то, что ОДКБ "не исключает участия в миссиях ООН не только полицейского, но и воинского контингента".



Почему силы ОДКБ пока не планируют задействовать в горячих точках

Почему силы ОДКБ пока не планируют задействовать в горячих точках



Ранее господин Семериков говорил "Ъ", что если "на уровне Совбеза ООН и глав государств" будет принято решение об участии миротворческих подразделений в Донбассе, "миротворческие силы ОДКБ готовы выполнять задачи по поддержанию мира в полном объеме наравне с другими контингентами". Вооруженные силы двух стран ОДКБ - Армении и Казахстана - уже имеют опыт участия в миротворческих миссиях ООН в Афганистане и Ираке, однако это происходило под эгидой США.



Кирилл Кривошеев

08.02.2018, Источник - kommersant.ru

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