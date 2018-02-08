США и Турция сближаются в Сирии на опасную дистанцию, - И.Субботин

07:31 09.02.2018 Анкара планирует провести новую военную операцию наперекор Вашингтону



Турция угрожает начать операцию в сирийском Манбидже, где сконцентрированы курдские формирования. Такие заявления сделал вице-премьер Турции Фикри Ышик, намекнув, что городом с преимущественно арабским населением не должны управлять представители другого этноса. Не исключено, что Манбидж станет одной из тем визита, который скоро должен совершить в Анкару помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.



"Арабы составляют 95% населения Манбиджа, – заявил Ышик. – Передавать контроль над этим районом террористам, действующим под видом так называемых "Демократических сил Сирии" (ДСС, многонациональный альянс, костяк которого составили курды. – "НГ"), недопустим".



Ышик отметил, что американское руководство обещало вывести ДСС из Манбиджа. "Если этого не сделают американцы, Турция будет вынуждена предпринять шаги, вытекающие из требований национальной безопасности. Надеюсь, в Соединенных Штатах возобладает здравый смысл, и они не станут сталкиваться с Турцией в регионе", – заявил вице-премьер. При этом в пресс-службе турецкого президента говорят, что Анкара делает все для того, чтобы восстановить отношения со своим союзником по НАТО – Вашингтоном.



Не исключено, что накал страстей вокруг Манбиджа и продолжающаяся турецкая операция в курдском анклаве Африн (северо-запад Сирии) будут главными темами визита Макмастера в Турцию, который должен состояться на этой неделе. Вслед за ним, как ожидается, Анкару посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Возможно, в Вашингтоне испытывают опасения по поводу Манбиджа: любая попытка турок взять город столкнет их с американскими силами, которые находятся там. Глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявил, что американские войска не планируют покидать этот район. "Это не является чем-то, что подлежит рассмотрению", – приводит слова Вотела CNN. Он в очередной раз подчеркнул: "Наши партнеры по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ. – "НГ") шли на невообразимые жертвы. Тысячи людей из ДСС и иракской армии погибли или пострадали, освобождая города. Так что все мировое сообщество должно быть им благодарно". Вотел подчеркнул: "Пока они (то есть ДСС. – "НГ") борются с ИГ и обеспечивают стабильность в регионе, мы будем им помогать".



У возможной операции Турции в Манбидже есть свои риски. Как отмечают в экспертной среде, шаги по захвату города могут только обострить ситуацию в Сирии. "Подобный шаг сработает на эскалацию, хотя таким решением турки, по сути дела, сковали бы боями курдские и даже арабские отряды, которые могли бы быть переброшены в качестве подкрепления в Африн через правительственную территорию, – заявил "НГ" руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – О таких фактах уже сообщалось. Подтверждено даже правительственными источниками, что режим президента Башара Асада открывает дорогу для прохода помощи из Манбиджа в Африн. Кроме того, это стало бы логичным шагом для Анкары в смысле формирования буфера возле турецкой границы. Турецкой стороной это бы подавалось как шаг против курдских отрядов народной самообороны".



Эксперт указывает на то, что Манбидж находится формально под руководством совета, состоящего из местных арабских племен. "Эрдоган, если начнется наступление, формально будет воевать именно с ними, – полагает Мардасов. – Вопрос в том, какую позицию займут сами арабы. В афринской операции были случаи перехода арабских формирований Свободной сирийской армии (оппозиционная коалиция. – "НГ"), которые воевали за ДСС, на сторону турецких сил. В Манбидже возможен такой же шаг, хотя на первом этапе операция спровоцирует вовлечение арабских формирований в конфликт".



Аналитик напоминает, что в Манбидже до сих пор стоят американские силы. "Для США уход был бы сильной имиджевой потерей, особенно на фоне Африна, – считает Мардасов. – Это будет воспринято курдами как предательство и потеря надежной поддержки. Американцы позиционируют ДСС как структуру, при помощи которой можно бороться не только с ИГ, но и с иранским влиянием, а также принуждать Дамаск к политическим компромиссам".



С исторической точки зрения, турецкое желание взять Манбидж не имеет под собой весомых оснований. "Притязания Анкары обоснованы только с позиции возрождения неоосманизма, хотя по этому поводу в правящей элите Турции тоже есть разные точки зрения, – заявил "НГ" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктор Надеин-Раевский. – Другого обоснования нет. Это территория Сирии, хотя она была в составе Османской империи. Кобани, Африн, Манбидж были частью Османской империи, чему был положен конец после поражения Турции в Первой мировой войне. Другое дело, что куски сирийской территории турки прибрали к рукам в 1939 году. Провели там референдум, создали государство Хаттай – так называется сейчас провинция в Турции, согнали туда 60 тысяч турок из Малой Азии и проголосовали на референдуме за включение его в состав Турции. Да, турецкие власти сейчас говорят, что никоим образом не претендуют на сирийскую территорию, но пока что ситуация достаточно своеобразная".



Напомним, что в конце января турецкий Генеральный штаб объявил о начале военной операции под названием "Оливковая ветвь", которая была направлена против курдских военных формирований, сосредоточенных в районе анклава Африн (северо-запад Сирии). Беспрепятственное начало очередной турецкой военной кампании широко трактовалось как результат договоренностей между Анкарой и Москвой. Немногочисленные российские наблюдатели, как известно, находились на территории этого кантона (территориальная единица в провозглашенном сирийскими курдами государстве на севере), однако впоследствии покинули его. США, в свою очередь, объясняли свое бездействие тем, что Африн не входит в зону их интересов.



Игорь Субботин

08.02.2018 Источник - ng.ru

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