 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва и Вашингтон не поделили сирийские углеводороды, - В.Мухин
07:29 09.02.2018

США пытаются вернуть себе национализированные заводы и нефтегазовые месторождения

Пентагон выполнил свои угрозы о применении военной силы против сирийского режима (см. "НГ" от 07.02.18). Вчера Дамаск сообщил, что силы возглавляемой США коалиции нанесли несколько ударов по соратникам президента Сирии Башара Асада в провинции Дейр-эз-Зор.

Центральное командование США заявило, что это стало ответом на "неспровоцированную атаку" сирийских проправительственных формирований на штаб Сирийских демократических сил (SDF), где в это время находились американские военные советники и офицеры разведки. Сирийское руководство назвало такие действия актом агрессии.

А центральное телевидение страны показало кадры бомбовых ударов США по силам сирийского народного ополчения. ТВ Сирии акцентировало внимание на том, что ополченцы там противостоят не только террористам "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), но и "курдским вооруженным формированиям к востоку от реки Евфрат", которые ранее Дамаском и Москвой рассматривались как союзнические.

Дамаск сообщает, что американцы нанесли удары "между населенными пунктами Хшам (по другим источникам Хашам. – "НГ") и Ат-Табия к востоку от Евфрата, что привело к гибели и ранению нескольких ополченцев". Эти территории входят в так называемую российско-сирийскую зону ответственности и находятся к западу от согласованной с США "линии предотвращения конфликта на реке Евфрат". Получается, удары США по этой зоне – явная провокация. Тем более что войска США и других стран коалиции находятся в Сирии незаконно, и Дамаск рассматривает их как оккупационные. Впрочем, американские СМИ на эти аспекты не обращают внимания и утверждают, что "Пентагон соблюдает правила игры с Россией в Сирии". Они сообщают, что "коалиция использовала телефонную горячую линию для связи с российскими военными, чтобы уведомить их об оборонительных авиаударах в этом районе".

Вряд ли такие бомбежки можно назвать оборонительными ударами, поскольку, во-первых, они наносились по российско-сирийской зоне от линии разграничения, а во-вторых, по данным тех же американских СМИ, они были такой мощности, что уничтожили "более 100 бойцов сирийских проправительственных формирований". Хотя, по данным Минобороны РФ, "в результате обстрела получили ранения только 25 сирийских ополченцев". О погибших, кстати, вообще не упоминается.

Между тем выясняется, что наступление сирийских ополченцев, по которым США нанесли удар, не было согласовано с Минобороны РФ. По утверждению военного ведомства России, силы, воюющие на стороне Асада "в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба", в провинции Дейр-эз-Зор проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ". В Минобороны также заявили, что "после переговоров российского командования на авиабазе Хмеймим по установленным каналам взаимодействия с представителями штаба сил международной коалиции американская сторона заявила, что нефтеперерабатывающий завод находится под контролем Сирийских демократических сил и военнослужащих США".

В то же время СМИ утверждают, что наступавшие на формирования SDF ополченцы состояли в том числе и из так называемых представителей частных военных компаний (хотя в РФ деятельность ЧВК официально запрещена), недавно прибывших из России. Не секрет, что россияне охраняют нефтегазовые сирийские объекты, которые восстанавливаются фирмами из РФ. Они также обеспечивают безопасность таких объектов и в зонах, контролируемых США. Скажем, совсем недавно СМИ сообщили, что "специалисты российской компании "Стройтрансгаз" приступили к достройке Северного газоперерабатывающего завода (ГПЗ-2), расположенного неподалеку от сирийского города Ракка".

Вчера оппозиционные арабские соцсети утверждали, что сирийская армия будто бы готовилась к нападению на объект Коноко (это тот самый завод "Эль-Исба", о котором упоминало Минобороны РФ) и нефтяное месторождение "Джафар", находящиеся под контролем SDF. Курды завод Коноко, который находится совсем рядом с контролируемым Москвой и Дамаском городом Дейр-эз-Зор, отбили у ИГ еще в сентябре 2017 года. Потом в октябре 2017 года в результате переговоров этот завод при посредничестве РФ якобы был передан под контроль правительства Сирии. А на сам завод были введены формирования военной полиции Вооруженных сил РФ, о чем свидетельствуют многочисленные видео- и фотоматериалы. Фирмы из России и начали восстанавливать Коноко, введя туда свои службы безопасности. Но потом, когда Москва пошла на поводу у Анкары и не включила представителей SDF в состав участников Конгресса национального диалога в Сочи, все как-то очень быстро поменялось. И Коноко стали контролировать курдские вооруженные формирования, без участия РФ. При этом на заводе, по некоторым данным, появились американские представители. И это вполне объяснимо.

Общеизвестно, что одноименное газовое месторождение "Коноко" в Сирии было открыто специалистами из США. Именно на американские капиталы был построен там завод Коноко ("Эль-Исба"), который режим Асада национализировал, отмечает Reuters. Теперь выходит, что американцы просто в Коноко при посредничестве SDF, как говорится, возвращают свое.

Однако не факт, что это получится. Об этом явно дали понять не только в Дамаске, но и в Москве. Вчера Минобороны РФ заявило, что инцидент с обстрелом ополченцев в Дейр-эз-Зоре выгоден США по экономическим мотивам: "Он в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике". По данным сирийских СМИ, несмотря на угрозы США, боевые действия ополченцев и войск Асада против ИГ и отрядов SDF в Дейр-эз-Зор продолжаются.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
09.02.2018

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518150540
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