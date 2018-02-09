Пекин планирует нанести удар по валюте США, - А.Башкатова

07:28 09.02.2018 Россия может оказаться между двух огней – нефтедолларом и нефтеюанем



Весной Китай может запустить фьючерсные торги нефтью за юани. Китайская пресса анонсирует внедрение "нефтеюаня", предвкушая, как он пошатнет могущество "нефтедолларов" и поможет Пекину взять ценообразование под свой контроль. На фоне рекордного импорта нефти, достигшего в январе почти 9,6 млн барр. в сутки, это для Китая особенно актуально. Правда, мнения экспертов расходятся: одни считают "нефтеюань" жизнеспособным проектом, другие – мифом и фарсом. При этом одни надеются, что "нефтеюань" поможет или как минимум не навредит российской экономике, другие предупреждают об угрозе новой зависимости для России – теперь от китайской валюты.



В январе Китай поставил новый рекорд по импорту нефти. Он увеличил покупку топлива сразу на 20% в годовом выражении – до 40,64 млн т, что эквивалентно почти 9,6 млн барр. в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на данные таможенной статистики КНР. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2017-го, когда Китай закупал около 9,2 млн барр. в сутки. Как уточняется, достичь рекорда Китаю удалось за счет увеличения закупок сырья независимыми переработчиками.



Кроме того, как ранее отмечало китайское издание "Жэньминь жибао", "в 2017 году Китай, впервые опередив США, стал крупнейшим в мире импортером сырой нефти". В среднем за год суточный объем импорта нефти в КНР составлял 8,4 млн барр., это на 10% больше, чем в 2016-м.



Главным поставщиком нефти в Китай остается Россия: в прошлом году поставки из РФ в КНР составляли почти 1,2 млн барр. в сутки. На втором месте – Саудовская Аравия: чуть более 1 млн барр. в сутки. Далее следуют Ангола и Ирак.



На этом фоне, судя по рассуждениям, которые появляются в китайских СМИ, для Пекина все более болезненным становится вопрос цены. "Свежие данные китайской таможни показывают, что степень зависимости Китая от поставок сырой нефти достигла исторического максимума", – предупреждают авторы портала BWchinese (перевод дается по ИноСМИ). Как поясняют авторы, в отличие от других государств в Китае наблюдается интересный феномен: "Чем выше цены на нефть, тем больше ее покупают, и наоборот. Такая ситуация неразрывно связана с тем, что у Китая нет права определять цены на нефть".



Китай должен получить право устанавливать выгодные ему цены, считают китайские эксперты. И чтобы это сделать, КНР хочет запустить торговлю нефтяными фьючерсами за юани. По версии китайских экспертов, "это заставит власть европейских стран и США в установке цен на нефть поколебаться": "С помощью нового механизма можно будет полностью обойти финансовую систему США, что сделает доллар неэффективным экономическим оружием, ведь, с точки зрения страдающих от нехватки долларов нефтедобывающих стран, система "нефтеюаня" более привлекательна, чем старая система нефтедоллара".



"Термин "нефтедоллар" был придуман советником американского президента Джимми Картера, профессором Джорджтаунского университета Ибрагимом Овейссисом, который, очевидно, хотел создать систему циркуляции энергетических и финансовых ресурсов, где "нефть бы менялась на доллары, а доллары на нефть", – напоминает BWchinese. – Таким образом, нефтедоллары – это составная, незаменимая часть могущества США и господства доллара".



Внедрение "нефтеюаня" анонсировалось давно. В российских и зарубежных СМИ появилась точная дата, когда он должен был "родиться", – 18 января 2018 года: в этот день Шанхайская международная энергетическая биржа должна была начать торги нефтяными фьючерсами за юани. Однако в январе этого не произошло. Старт перенесли на весну. Как сообщало японское издание Nikkei Asian Review со ссылкой на помощника президента East Asia Futures Танга Юна, в 2017-м прошло пять системных тестов на бирже, однако затем в работе торговой платформы произошли небольшие сбои, но ближе к марту торговля нефтью за юани может стартовать.



Китайские аналитики не исключают, что "в будущем разразится крупномасштабный геополитический кризис, и нефть, возможно, станет важным "оружием" в борьбе". Недаром, как считают авторы BWchinese, "Китай усилил давление на Саудовскую Аравию, ведь принятие саудитами юаня как расчетного средства при торговле нефтью может все изменить": Саудовская Аравия – ведущий член Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), она может диктовать условия участникам картеля.



Эксперты из Саудовской Аравии, в свою очередь, обращали внимание на то, что "китайская валюта привязана к мировым ценам на золото в отличие от доллара". И поэтому если Китай внедрит "нефтеюань", это "окажет серьезное влияние на цены на нефть, которые могут повыситься до 70 долл. за баррель с началом реализации контрактов, а также на мировые цены на золото, которые поднимутся до 1850 долл. за унцию". Об этом осенью прошлого года писала ежедневная саудовская газета Al-Eqtisadiya: на тот момент нефть Brent стоила около 55 долл. за баррель, а золото – около 1330 долл. за унцию.



Кстати, осенью 2017-го Китай подтвердил свое намерение более тесно взаимодействовать с Саудовской Аравией. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом аль-Саудом, Китай и Саудовская Аравия – стратегические партнеры: "Доверие и взаимовыгодное сотрудничество двух стран непрерывно развиваются. Вне зависимости от изменения ситуации в регионе и мире решительность Китая по углублению стратегического сотрудничества с Саудовской Аравией не изменится".



Опрошенные "НГ" эксперты разошлись в оценках перспектив китайского конкурента для нефтедоллара. Многие считают, что в лучшем случае торговля нефтью за юани возможна только в виде эксперимента между отдельными государствами.



Так, по мнению доцента Академии при президенте (РАНХиГС) Сергея Хестанова, в обозримом будущем – в течение трех–пяти лет – не стоит ожидать появления "нефтеюаня". Тем более крупнейший торговый партнер Китая – США, и у него нет мотивации что-либо противопоставлять доллару. "Если некоторое количество нефти и будет приобретаться за юани, то в порядке эксперимента", – предполагает экономист.



"У КНР нет шансов склонить союзников США на Ближнем Востоке перейти в юани. Да и нет такого понятия, как закупки арабской или российской нефти, сырье скупают глобальные нефтетрейдеры и уже потом поставляют его по назначению", – поясняет ведущий аналитик компании AMarkets Артем Деев.



"Влияние США на основных производителей ОПЕК по-прежнему огромно. Так что массового распространения в обозримом будущем "нефтеюаня" ждать не приходится", – соглашается главный инвестиционный стратег БКС Брокер Максим Шеин. "Дело в том, что помимо желания китайцев необходимо также желание других сторон (покупателей, продавцов) использовать юань, – продолжает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. – Не стоит надеяться, что Штаты легко сдадутся". "Нефтеюань" – это уже фарс, который не способен воодушевить мировую финансовую систему на подвиги", – говорит профессор Российского экономического университета Константин Ордов.



Хотя часть экспертов считают новацию Пекина жизнеспособной. "Полагаем, что эта идея реалистична, и уже намечаются практические меры по ее реализации, – говорит замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. – Более 100 стран торгуют с Китаем, используя в расчетах юань". Правда, это пока не нефтяные торги. "Кроме того, санкционная политика США, особенно по отношению к крупным поставщикам нефти (России, Ирану, Венесуэле), может вынудить экспортеров увеличивать поставки в КНР с расчетами в юанях", – не исключает Мильчакова.



"Идея создания альтернативных валют для расчетов по контрактам на поставку энергоносителей уже не первый раз обсуждается и имеет реальные перспективы быть воплощенной, – продолжает аналитик компании "Финам" Алексей Коренев. – Однако следует понимать, что речь в данном случае не идет о полноценной замене доллара".



Но если "нефтеюань" все же заживет своей жизнью и составит конкуренцию нефтедоллару, тогда возникает вопрос: как именно это скажется на российской экономике? Экспертные мнения снова разделились.



"Никаких бенефиций, кроме удовлетворения комплекса финансовой неполноценности, Россия не получит, – полагает Константин Ордов. – Россия может лишь стать разменной пешкой в игре США и Китая".



"Такие изменения приведут к возрастанию роли юаня во внешней торговле РФ, к увеличению доли юаней в резервах и, как следствие, к усилению зависимости российской экономики от китайской", – предупреждает Владимир Тихомиров.



"Если это произойдет, то появится зависимость не только от доллара, но и от юаня. Экспортные кредиты будут дорожать, а импортеры в большей степени будут диктовать условия договоров. Конвертируемость юаня ограниченная, и, хотя на Московской бирже юань – третья по обороту валюта, у экспортеров будут сложности с продажей большого количества юаней. Ориентировочно потенциал расчетов в национальных валютах пока не превышает 500 млн долл.", – поясняет аналитик компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.



В то же время некоторые аналитики надеются на положительный эффект. "Для России это было бы выгодно, так как взаимные расчеты двух наших стран в юанях стали бы для остальных экспортеров и импортеров нефти более убедительным примером, чем сотрудничество Саудовской Аравии с КНР", – говорит Наталья Мильчакова.



Наконец, есть мнение, что "нефтеюань" не окажет на Россию вообще никакого влияния. Как говорит Сергей Хестанов, даже если "мифический нефтеюань" появится, ни к каким существенным последствиям для России это не приведет.



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



09.02.2018 Источник - ng.ru

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