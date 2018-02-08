 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Москве ФСБ приняла российско-украинского олигарха Мкртчана
07:23 09.02.2018

ФСБ предъявила счет донбасскому союзу

За хищение кредита ВЭБа арестован влиятельный российско-украинский бизнесмен

"Ъ" стали известны обстоятельства задержания и уголовного преследования генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) бывшего владельца ФК "Кубань" Олега Мкртчана. Бизнесмена, входившего в список Forbes самых богатых людей Украины, арестовали в Москве за хищение более 1 млрд руб. из кредита, предоставленного ВЭБом предприятиям ИСД. Сам господин Мкртчан заявляет о своей невиновности, утверждая, что офшор, на который, по версии следствия, выводились похищенные средства, ему не принадлежит.

По данным источников "Ъ", события в деле Олега Мкртчана развивались стремительно. В минувшие выходные он прилетел из-за границы в Россию, остановившись в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton на Тверской. Впрочем, уже в понедельник ранним утром номер ему пришлось освободить - за бизнесменом пришли сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ. Чекисты, предъявив постановление следователя Главного следственного управления СКР, осмотрели номер, вещи господина Мкртчана, а затем отвезли его в здание Следственного комитета в Техническом переулке. Отметим, что отелю задержанный не задолжал - номер был оплачен на несколько суток вперед.

Как сообщили источники "Ъ", близкие к расследованию, следователь предъявил Олегу Мкртчану постановление о привлечении его в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, являясь совладельцем и гендиректором ИСД, господин Мкртчан привлек несколько кредитов Внешэкономбанка для развития предприятий, входящих в союз, однако часть денег - более 1 млрд руб.- вывел на подконтрольный ему офшор, потратив впоследствии на свои проекты. Господин Мкртчан свою вину не признал, заявив, что не имеет никакого отношения как к хищению, так и к офшору, через который, по версии следствия, похищались деньги госкорпорации.

Следователь, пообещав задержанному в дальнейшем во всем разобраться, вызвал конвой, который сопроводил обвиняемого Мкртчана в Басманный райсуд. Ходатайство о его аресте рассмотрел судья Артур Карпов.

Адвокаты бизнесмена попросили судью отложить заседание на 72 часа, чтобы дать им время на сбор документов, подтверждающих невиновность господина Мкртчана, однако в переносе слушаний им было отказано.

Обосновывая необходимость помещения бизнесмена в СИЗО, следователь сообщил, что господину Мкртчану инкриминируется совершение тяжкого преступления, за которое предусмотрено до 10 лет заключения. Следователь подчеркнул, что господин Мкртчан обвиняется в хищении "особо крупной суммы", назвав ВЭБ потерпевшей стороной. Однако судья Карпов, изучив поступившее к нему документы, обнаружил, что в них отсутствует заявление госкорпорации, а по делам о мошенничестве это необходимо. Следователь сообщил, что это техническая ошибка, которая вскоре будет исправлена.

Как посчитал представитель ГСУ СКР, оставшись на свободе, господин Мкртчан может скрыться за границу, в том числе на Украину, где имеет активы. В ответ обвиняемый заявил, что после событий 2014 года на Украине он отказался от гражданства этой страны, получив российское. Скрываться от следствия, а тем более на Украине он не собирается. При этом бизнесмен еще раз заявил о своей невиновности.

В качестве альтернативы СИЗО защитники предложили домашний арест, но не нашли понимания у судьи Карпова, который арестовал их клиента на два месяца - до 5 апреля.

Олег Мкртчан считается одной из знаковых фигур в истории Донбасса. В 1995 году он, Сергей Тарута и ряд российских бизнесменов основали ИСД, в который одно время входило несколько десятков предприятий, а основным активом являлся Алчевский металлургический комбинат.

ВЭБ в 2009 году финансировал покупку 50% плюс две акции ИСД российскими инвесторами. Экс-глава ВЭБа Владимир Дмитриев говорил в 2013 году, что кредиты на покупку и оборотное финансирование ИСД составили "около $8 млрд". Как писал ранее Forbes, основной пакет ИСД находится у структур инвесткомпании "Варданян, Бройтман и партнеры" Рубена Варданяна и Михаила Бройтмана, которая держит его в интересах ВЭБа. У Сергея Таруты и Олега Мкртчана было 49% ИСД, при этом акции господина Таруты с 2014 года арестованы кипрским судом по иску ВТБ - он выступал поручителем по крупному кредиту, который не был возвращен банку. В декабре 2017 года владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе.

Господин Мкртчан также владел рядом предприятий на Кубани и несколькими футбольными клубами в разных странах, в том числе краснодарским ФК "Кубань". Акции "Кубани" около двух лет назад бизнесмен передал властям края - на тот момент долги клуба оценивались в 1 млрд руб.

Адвокаты бизнесмена обсуждать дело господина Мкртчана отказались, однако известно, что они собираются обжаловать арест своего клиента. В ВЭБе от комментариев воздержались, звонки в ИСД остались без ответа. В СКР ход расследования и вовсе держат в секрете.

Тем не менее, по данным "Ъ", имя Сергея Таруты в материалах уголовного дела его бизнес-партнера Мкртчана пока не фигурирует.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев
9.2.18

Источник - kommersant.ru
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