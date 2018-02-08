Как рос-олигарх Дерипаска сексом коррумпировал рос-вице-премьера Приходько

07:18 09.02.2018 Навальный выложил в Сеть скандальное секс-расследование



МОСКВА, 8 февраля, РИА ФедералПресс. Оппозиционер Алексей Навальный выложил в сеть новое расследование. В нем говорится о странных связях между девушкой из секс-эскорта Настей Рыбкой, олигархом Олегом Дерипаской и зампредом правительства Сергеем Приходько.



Расследование началось после того, как штаб Навального в Москве подвергся штурму девушек в латексных костюмах полицейских, вооруженных дубинками, плетками и наручниками.



Мы полазили по соцсетям и поняли, что с девушками сильно не все в порядке. - сообщает Навальный. В частности те же девушки голыми пикетировали американское посольство в поддержку Харви Вайнштейна.



Одна из девушек по имени Настя Рыбка сняла видео, на котором сообщила. что объявляет на оппозиционера секс-охоту. По ее словам, именно из-за таких как Навальный "люди продолжают воевать".



В инстаграме девушки нашлось очень много личных фото олигарха Олега Дерипаски.



Внимание расследователей привлекло одно из видео с участием олигарха.



Там можно услышать, как Дерипаска и некий Сергей Эдуардович обсуждают отношения России и США. Навальный утверждает, что этот человек - Сергей Эдуардович Приходько, вице-премьер правительства РФ. По словам оппозиционера, он считается специалистом по международным отношениям более влиятелен в этой сфере чем даже Сергей Лавров.



Специалисты ФБК пришли к выводу, что яхта Дерипаски с Приходько и Рыбкой на борту в момент диалога находилась у берегов Норвегии.



"Итак. Важно зафиксировать пару моментов, - пишет Навальный. -

Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга - это взятка.

Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, - это, не поверите, тоже взятка.

Опять же, Приходько должен был как-то добраться до достаточно удаленного норвежского полуострова, где есть только один маленький аэропорт. И в даты нашего путешествия туда одновременно прилетали два частных самолета, оба принадлежащие Дерипаске".



Кроме того оппозиционер рассказал о принадлежащей Приходько недвижимости. По словам Навального. чиновнику принадлежит дом площадью 1500 кв. метров. расположенный на участке площадью в три гектара. Также приходько владеет двумя квартирами в Шведском тупике. Их суммарный метраж - 350 кв. метров. Соседями Приходько являются семья президента Транснефти, глава Ростеха Сергей Чемезов.



"Приходько, по законам жанра, декларирует огромные доходы у жены (да, у него есть жена), но и тут проблема, - отмечает оппозиционер. - Бизнеса у жены нет, на нее записана доля в ничего не зарабатывающем подмосковном яхт-клубе (?!) и больше ничего".



Кроме того Навальный напомнил сообщения СМИ о том, что глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получал миллионы долларов от Дерипаски.



"Доказательств того, что Дерипаска кому-то там что-то передает, не было, никаких эксклюзивных отношений с Путиным у него тоже нет, он не чиновник, не министр, чтобы принимать какие-то решения по поводу того, поддерживать Трампа на выборах или нет.

Зато вот кто принимает эти решения!"Е" - резюмировал Навальный.



Аркадий Бушков Источник - fedpress.ru

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