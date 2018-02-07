The Hill: США столкнулись с опасной дилеммой на Ближнем Востоке

01:27 09.02.2018 В перспективе Белый дом может столкнуться с тем, что Турция, Ливан, Ирак и Катар войдут в альянсы, которые укрепят таких противников США, как Иран и Россия



У Соединенных Штатов есть "замыслы против Турции и Ирана, а может быть, и против России", - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 6 февраля членам своей политической партии. Данное заявление стало последним в серии выпадов со стороны Турции в адрес США за последние шесть недель 2018 года. Несмотря на это, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон продолжает последовательно называть Турцию союзником по НАТО, пишет Сет Дж. Францман в статье для американского издания The Hill.



Данное заявление иллюстрирует проблему, с которой столкнулся Вашингтон: как стабилизировать традиционные союзные отношения в условиях происходящих тектонических процессов на Ближнем Востоке? В перспективе Белый дом может столкнуться с тем, что Турция, Ливан, Ирак и Катар войдут в альянсы, которые укрепят таких противников США, как Иран и Россия. В сложившихся условиях, если США пойдут на ухудшение отношений с этими странами, может случиться так, что перечисленные страны превратятся в угрозу, еще больше сблизившись с Москвой и Тегераном.



На сегодняшний день проблема, с которой США столкнулись в Ливане, заключается в том, что Вашингтон хочет оказать поддержку центральному правительству и ливанским военным, но таким образом, чтобы этой поддержкой не воспользовалось проиранское движение "Хезболла", которое входит в состав правительства Ливана.



В июле 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан находится на переднем краю фронта "в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "Хезболлой", во время пресс-конференции с премьер-министром Ливана Саадом Харири. В октябре конгресс США "взял на прицел правительство Ливана, крупного партнера США в антитеррористической борьбе, поскольку правительство продолжает сотрудничество с "Хезболлой", пишет журнал Foreign Policy. В феврале 2018 года администрация Трампа ввела санкции против шести членов "Хезболлы".



Нет никаких признаков того, что двуликая ливанская администрация планирует что-либо менять. США тратят на поддержку ливанской армии миллионы долларов, а "Хезболла" продолжает вести свою деятельность в стране. В январе 2018 годы высокопоставленный представитель Ирана Сейед Эбрахим Раиси прибыл на ливано-израильскую границу и пригрозил "освободить" Иерусалим от оккупации Израиля. У Вашингтона нет эффективного плана действий в отношении Ливана. Страна оказалась в заложниках у "Хезболлы".



В декабре 2017 года Ливан посетил еще один противник США. Им оказался командир шиитских ополченцев в Ираке Каис аль-Хазали, который ранее сидел в американской тюрьме в Ираке, пока в 2015 году его ополченцы не вошли в состав иракских Сил народной мобилизации. Многие из ополченцев аль-Хазали в прошлом сражались против американских войск. В 2016 году шиитские группировки, ранее противостоящие США, официально вошли в состав военизированных формирований иракского правительства. Однако угроза с их стороны никуда не исчезла.



В октябре 2017 года во время переговоров с государственным секретарем США премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что шиитских ополченцев "необходимо поддерживать, поскольку они являются надеждой для страны и всего региона". Таким образом, США могут столкнуться в Ираке с проблемой, аналогичной ливанской. Любое оборудование США, переданное Ираку в рамках программы поддержки, должно находиться под строгим контролем, чтобы не допустить его передачи в руки иракских сторонников Ирана.



В Катаре Соединенные Штаты сталкиваются с менее прозрачной проблемой. В 2015 году представитель Фонда защиты демократии Дэвид А. Вайнберг пришел к выводу, что Катар является одним из тех союзников США, которых можно назвать "полудрузьями-полуврагами" или заклятыми друзьями, когда речь идет о финансировании терроризма. США продолжают стратегический диалог с Дохой, чтобы сохранить расположенные в Катаре военную базу Эль-Удейд и центральное командование ВС США. Но есть и другие проблемы. Катар все больше сближается с Тегераном и Анкарой. В октябре 2017 года Доха подписала соглашение с Россией о противовоздушной обороне.



Во всех четырех случаях союзники США одновременно поддерживают и Вашингтон, и противников Соединенных Штатов, несмотря на то, что эти действия подрывают интересы Белого дома. Когда Вашингтон начинает проявлять недовольство, каждая из указанных стран начинает угрожать более тесным сближением с Тегераном или Москвой. В обоих случаях эти страны смещаются с орбиты влияния США.



В 2018 году администрация Трампа должна дать понять этим странам, что подобное отдаление от США может иметь свои последствия. США не должны бросать своих союзников в регионе, включая партнеров на востоке Сирии. Вашингтон должен укреплять отношения с Саудовской Аравией, Израилем и курдами на севере Ирака.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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