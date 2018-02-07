 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.02.2018
01:27  The Hill: США столкнулись с опасной дилеммой на Ближнем Востоке
00:57  Накостыляв бразильянке Кечоейре кыргызстанская боксерша Валя Шевченко стала №1 в мире в рейтинге UFC
00:42  Что изменится с роспуском Кырпарламента? - Азиза Марат кызы
00:29  Египет: верхи сотрудничают с Израилем, а низы не хотят, - А.Эскин
00:07  В Бишкеке проходит конкурс военно-патриотической песни "Жоокер ыры- 2018"
Четверг, 08.02.2018
23:31  Как надломили Баха. США уже давно доминируют в МОК, - А.Соколов
23:17  Школьники не получили обещанных подарков после президентской елки в Акмолинской области
23:07  28-летний зять Аркадага - Бекдурдыев оказался коллекционером наручных часов на миллион долларов
18:48  Ливия. Трамп медлит, Путин - действует, - New York Times
18:38  Премии для бездельников. Как жирует топ-менеджмент КазНацкомпаний
15:43  Назарбаев раздвоился. Елбасы решил создать президента номер два, - В.Половинко
15:32  Узбекистан: почему отставка главного чекиста прошла гладко, - В.Волков
15:16  Транзитом из Женевы. Новым послом России в Казахстане стал Алексей Бородавкин
15:09  Эрдоган пытается выкручивать России руки перед президентскими выборами, - Н.Платошкин
14:35  ВВС США разбомбили 100 солдат армии Асада. Российские ПВО молчат...
13:20  Мирзиеев: Отношения с соседями строит по-новому, - В.Алиев
13:17  ИГИЛ готовится подмять Афганистан под себя, - Н.Мендкович
13:15  "Преданность вере и Отечеству". Прокурор Крыма Наталья Поклонская написала мемуары (анонс презентации 8/02)
11:57  Алматы. Негодяя, обманувшего родных погибшего в Кабуле, задержала полиция
10:53  Елбасы будет всегда возглавлять СовБез страны. КазМинюст одобрил геронтологическую новацию
10:49  "Los Angeles Times" покупает "американский" магнат Синьсян (он же - Сунь-Шон)
10:45  Под-калымил. В Индии арестован молодожен, продавший почку супруги из-за маленького приданого
10:42  Ильхама Алиева выдвинули кандидатом на внеочередных выборах в Азербайджане
10:06  "С гордо поднятыми знаменами...". Экс-министр обороны Украины адмирал Тенюх рассказал, как они сдали Крым
09:57  Россия "успешно проникла" в "избирательные системы некоторых штатов" США, - Джаннет Манфра
09:33  Удушение целлофановым пакетом. Какие пытки чаще применяют в Кыргызстане?
09:14  Ирак зачистит дорогу в Иран. Багдаду пришлось отложить поставки нефти, - "Къ"
09:05  История проституции в Китае
09:02  Союз, да не тот: Китай "перекупает" кандидатов в ЕАЭС, - А.Мехтиев
08:53  Возможен ли марксизм XXI века? - А.Александров
08:30  В КырПарламент вместо осужденной Саляновой придет беглая пресс-секретарша Бакиева, сменившая имя
07:54  Английский суд заработает в Казахстане вахтовым методом
07:22  Выбор Республики. Чеченский ответ Собчак, - Р.Устраханов
07:02  Скончался один из основоположников современного интернета Джон Барлоу
05:36  Российские космонавты Шкаплеров и Мисуркин побили рекорд пребывания в открытом космосе - 8 часов 12 минут!
03:11  О, спорт, ты – война? - Д.Седов
00:41  Грузите учебники самолетами. Русский язык – первый из иностранных в Центральной Азии, - Е.Иващенко
00:37  Парень из Алматы Илай Дягилев прошел в финал женского конкурса красоты (фото)
00:17  Москва и Эр-Рияд замалчивают разногласия ради энергетического пакта, - "Financial Times"
Среда, 07.02.2018
23:11  Экс-аким Карим Кокрекбаев назначен послом Казахстана в Киргизии
23:07  После 2 месяцев споров и склок в Германии сформировали правительство... почти такое, как и было, - "Къ"
23:05  Бесхозный новый губернатор афганского Балха Дауд пригрозил президенту Гани улететь в Лондон
22:48  В Таджикистане возрастной ценз для кандидатов в президенты подогнали под возраст Рахмончика
22:40  В Туркменистане проверяют "невинность" учениц и наличие порнографии на телефонах у школьников
22:36  "Черный понедельник" или рядовая корректировка фондового рынка США? - В.Катасонов
22:22  У кого пипка больше. Транстендеры и трансгендеры КазПравительства, - Сапа Мекебаев
22:20  Кто склоняет каз-учителей к имитации цифровизации? - А.Бекбасова
21:36  Верните родину обратно! В зоне Уз, - Е.Дьяконов
21:27  Кто правит Сирией. Семья Асадов, "внутренний круг" и магнаты, - К.Семенов
19:32  Нефтяная политика Саудовской Аравии меняется, - "Эксперт"
17:52  В Хуаляне набекренилась гостиница. Тайвань сильно трясет
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
The Hill: США столкнулись с опасной дилеммой на Ближнем Востоке
01:27 09.02.2018

В перспективе Белый дом может столкнуться с тем, что Турция, Ливан, Ирак и Катар войдут в альянсы, которые укрепят таких противников США, как Иран и Россия

У Соединенных Штатов есть "замыслы против Турции и Ирана, а может быть, и против России", - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 6 февраля членам своей политической партии. Данное заявление стало последним в серии выпадов со стороны Турции в адрес США за последние шесть недель 2018 года. Несмотря на это, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон продолжает последовательно называть Турцию союзником по НАТО, пишет Сет Дж. Францман в статье для американского издания The Hill.

Данное заявление иллюстрирует проблему, с которой столкнулся Вашингтон: как стабилизировать традиционные союзные отношения в условиях происходящих тектонических процессов на Ближнем Востоке? В перспективе Белый дом может столкнуться с тем, что Турция, Ливан, Ирак и Катар войдут в альянсы, которые укрепят таких противников США, как Иран и Россия. В сложившихся условиях, если США пойдут на ухудшение отношений с этими странами, может случиться так, что перечисленные страны превратятся в угрозу, еще больше сблизившись с Москвой и Тегераном.

На сегодняшний день проблема, с которой США столкнулись в Ливане, заключается в том, что Вашингтон хочет оказать поддержку центральному правительству и ливанским военным, но таким образом, чтобы этой поддержкой не воспользовалось проиранское движение "Хезболла", которое входит в состав правительства Ливана.

В июле 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан находится на переднем краю фронта "в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "Хезболлой", во время пресс-конференции с премьер-министром Ливана Саадом Харири. В октябре конгресс США "взял на прицел правительство Ливана, крупного партнера США в антитеррористической борьбе, поскольку правительство продолжает сотрудничество с "Хезболлой", пишет журнал Foreign Policy. В феврале 2018 года администрация Трампа ввела санкции против шести членов "Хезболлы".

Нет никаких признаков того, что двуликая ливанская администрация планирует что-либо менять. США тратят на поддержку ливанской армии миллионы долларов, а "Хезболла" продолжает вести свою деятельность в стране. В январе 2018 годы высокопоставленный представитель Ирана Сейед Эбрахим Раиси прибыл на ливано-израильскую границу и пригрозил "освободить" Иерусалим от оккупации Израиля. У Вашингтона нет эффективного плана действий в отношении Ливана. Страна оказалась в заложниках у "Хезболлы".

В декабре 2017 года Ливан посетил еще один противник США. Им оказался командир шиитских ополченцев в Ираке Каис аль-Хазали, который ранее сидел в американской тюрьме в Ираке, пока в 2015 году его ополченцы не вошли в состав иракских Сил народной мобилизации. Многие из ополченцев аль-Хазали в прошлом сражались против американских войск. В 2016 году шиитские группировки, ранее противостоящие США, официально вошли в состав военизированных формирований иракского правительства. Однако угроза с их стороны никуда не исчезла.

В октябре 2017 года во время переговоров с государственным секретарем США премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что шиитских ополченцев "необходимо поддерживать, поскольку они являются надеждой для страны и всего региона". Таким образом, США могут столкнуться в Ираке с проблемой, аналогичной ливанской. Любое оборудование США, переданное Ираку в рамках программы поддержки, должно находиться под строгим контролем, чтобы не допустить его передачи в руки иракских сторонников Ирана.

В Катаре Соединенные Штаты сталкиваются с менее прозрачной проблемой. В 2015 году представитель Фонда защиты демократии Дэвид А. Вайнберг пришел к выводу, что Катар является одним из тех союзников США, которых можно назвать "полудрузьями-полуврагами" или заклятыми друзьями, когда речь идет о финансировании терроризма. США продолжают стратегический диалог с Дохой, чтобы сохранить расположенные в Катаре военную базу Эль-Удейд и центральное командование ВС США. Но есть и другие проблемы. Катар все больше сближается с Тегераном и Анкарой. В октябре 2017 года Доха подписала соглашение с Россией о противовоздушной обороне.

Во всех четырех случаях союзники США одновременно поддерживают и Вашингтон, и противников Соединенных Штатов, несмотря на то, что эти действия подрывают интересы Белого дома. Когда Вашингтон начинает проявлять недовольство, каждая из указанных стран начинает угрожать более тесным сближением с Тегераном или Москвой. В обоих случаях эти страны смещаются с орбиты влияния США.

В 2018 году администрация Трампа должна дать понять этим странам, что подобное отдаление от США может иметь свои последствия. США не должны бросать своих союзников в регионе, включая партнеров на востоке Сирии. Вашингтон должен укреплять отношения с Саудовской Аравией, Израилем и курдами на севере Ирака.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518128820
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  