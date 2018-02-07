Накостыляв бразильянке Кечоейре кыргызстанская боксерша Валя Шевченко стала №1 в мире в рейтинге UFC

00:57 09.02.2018 Шевченко после боя с Кечоейра поднялась на первое место в рейтинге UFC



В предыдущих рейтингах кыргызстанка числилась среди бойцов легчайшего веса, теперь она перешла в новую категорию



Кыргызстанский боец смешанных единоборств Валентина Шевченко стоит на первом месте в рейтинге UFC в весовой категории до 57 килограммов, сообщается на официальном сайте организации.



Обновленный рейтинг был опубликован 7 февраля по итогам турнира UFC Fight Night 125, который прошел в бразильском городе Белеме 4 февраля.



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На этих состязаниях отечественная спортсменка провела дебютный бой в новой весовой категории, в которую она перешла после неудачной попытки завоевать чемпионский титул UFC в легчайшем весе. Соперницей кыргызстанки стала Присцила Кечоейра из Бразилии. В середине второго раунда Шевченко применила удушающий прием и выиграла поединок.



В новом списке абсолютной чемпионкой является Никки Монтана (вне рейтинга). Она стала победительницей 26-го сезона турнира The Ultimate Fighter в декабре прошлого года и сейчас восстанавливается после полученной во время поединка травмы. На первом месте значится Валентина Шевченко, на втором - Сияра Юбэнкс (США), замыкает тройку лучших американка Лаурен Мерфи.









После победы над бразильянкой Шевченко бросила вызов Никки Монтана, однако международные СМИ отмечают, что она должна провести еще несколько боев в новом дивизионе, чтобы определилась претендентка на главный титул. Источник - ru.sputnik.kg

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