Что изменится с роспуском Кырпарламента? - Азиза Марат кызы

00:42 09.02.2018 В общественности не стихают слухи о возможном роспуске парламента. Что потеряет и что приобретет действующая власть при роспуске этого созыва парламента?



Роспуск парламента никому не выгоден?



Самое проблемное при проведении выборов – расходы. И депутаты, и политологи говорят, что привод нового парламента не оправдает затраченных расходов.



Депутат фракции "Республика - Ата-Журт" Алтынай Омурбекова отмечает, что нет никакой гарантии, что в парламент придут настоящие образованные профессионалы, как ждет народ.



Поэтому, вместо того чтобы распускать парламент, необходимо дать время действующим депутатам на исправление ошибок и закалку. До следующих выборов избиратели также должны созреть и научиться делать правильный выбор, считает парламентарий.



"До следующих выборов в обществе должны возникнуть дискуссии на эту тему. Требования партиям надо выставлять сейчас. Парламент изменится, когда народ научится делать правильный выбор, проводя анализ деятельности каждой партии. Тогда придут не только бизнесмены, но и представители интеллигенции, которых желает видеть народ. Если избиратели возьмут на себя ответственность, откажутся голосовать за человека в списке с темной биографией, то это тоже немного воспитает партии", - сказала Омурбекова.



Гражданский активист Рита Карасартова – одна из тех, кто недоволен работой действующего парламента. Однако она считает, что так как чиновники работают только на выборы, правильнее будет их не проводить, а лучше требовать результата.



Как отметила Карасартова, необходимо обратить внимание на тенденцию последних выборов в горкенеши, когда победили партия власти и ее "клоны" с видоизмененным названием:



"Если будут выборы, то в парламент от оппозиции никто не пройдет, пройдут только люди власти. Власть давно продумала эту схему. Будет фальшивая оппозиция от той же власти. На глазах народа будет выступать с громкими заявлениями, критиковать. Будут устраивать такие шоу. Но системных изменений не будет, потому что приходят к власти только с помощью денег, после чего их цель – оправдать затраченные средства, вся игра в этом".



По мнению Риты Карасартовой, чем проводить выборы, лучше направить усилия на активизацию действующего созыва.



Гражданский активист в рядах тех, кто считает необходимым изменить систему отбора при проведении парламентских выборов, без этого изменений в качественном составе депутатского корпуса не будет.



"Оснований для роспуска парламента нет"



Депутат фракции "Республика - Ата-Журт" Таабалды Тиллаев заявил, что нет ни одного указанного в законе основания для роспуска парламента:



"Во-первых, нет ни одного противоречия между правительством и парламентом. Парламент четко исполняет свои функции. Помогает и правительству, и новому президенту. С приходом нового парламента ничего не изменится. Поэтому сейчас таких оснований нет, если только Жогорку Кенеш не пойдет на самороспуск".



Аналогичного мнения придерживается депутат СДПК Рыскелди Момбеков. Он согласился, что действительно звучат слухи о самороспуске парламента, однако им он не доверяет.



Он считает, что новые выборы негативно скажутся не только в экономическом плане, но и в аспекте стабильности и безопасности:



"Например, в следующие парламентские выборы могут вмешаться внешние силы, потому что у нас имеется амбиция построить парламентскую республику, в связи с чем будут попытки усилить влияние, провести свои интересы на парламентских выборах. Тогда возможны столкновения между кандидатами, партиями, может последовать оспаривание итогов голосования. В этом аспекте новые выборы несут определенную угрозу безопасности".



Лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов сказал, что по повестке дня не значится роспуск парламента, поэтому отсутствует четкая позиция по данному вопросу.



"Распустится – будут новые выборы, придут новые партии. Не распустится – действующий парламент будет исполнять свою миссию до 2020 года. Этот парламент тоже избирал народ, они не пришли самовольно. Парламент – зеркало общества. Какое общество, такой парламент. Каким будет следующий парламент – это тоже зависит от народа. На следующих выборах увидим, выросло ли сознании народа. Люди голосуют за деньги, за 1000 сомов", - сказал Шыкмаматов Би-Би-Си.



В адрес Жогорку Кенеша шестого созыва звучит много критики, главным образом по уровню образованности народных избранников, их непрофессионализму, олигархам, озабоченным исключительно своими корыстными интересами. В последние времена часто высказывается мнение, что парламент работает не на интересы народа, а прислуживает высшей власти и ее партии.



Автор: Азиза Марат кызы, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке

BBC. Кыргыз кызматы



8 февраля 2018 Источник - BBC. Кыргыз кызматы

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