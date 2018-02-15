В Бишкеке проходит конкурс военно-патриотической песни "Жоокер ыры- 2018"

00:07 09.02.2018 В столице проходит конкурс военно-патриотической песни "Жоокер ыры- 2018", сообщает "Мэрия Бишкек".



Управлением образования мэрии города Бишкек в школе-гимназии № 12 проведен отборочный тур городского конкурса военно-патриотической песни "Жоокер ыры -2018" по 2 номинациям: песни военных лет, патриотическая песня.



В конкурсе участвовало 42 учащихся из 28 школ города. Целью конкурса является духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественно-эстетическое воспитание учащихся на лучших образцах музыкально-поэтического творчества.



Городской конкурс военно-патриотической песни "Жоокер ыры -2018" оценивало профессиональное жюри, состоящее из педагогов Кыргызского государственного университета имени Арабаева, специалистов Управления образования мэрии города Бишкек.



По итогам конкурса в номинации "Песни военных лет" 1 место заняла Кылычбекова Зарина (Центр Детского творчества Ленинского района), 2 место – Юсубов Али (средняя общеобразовательная школа № 19) и 3 место – Орозбекова Алтынай (школа-гимназия № 51).



В номинации "Патриотическая песня" победил Майрамбек уулу Ырыскелди (школа-комплекс гимназия № 69), 2 место - Токторова Ранеля (средняя общеобразовательная школа № 56) и 3 место – Басалько Евгения (средняя общеобразовательная школа № 32).



Приза зрительских симпатий удостоено 2 номинанта: Керимова Айзана (школа-гимназия № 39) и Болотбекова Аяна (школа-гимназия № 70).



Поощрительными призами за активное участие и достигнутые успехи будут награждены: Мырзабекова Надира (средняя общеобразовательная школа № 52), Ли Виолетта (школа-гимназия № 9), Лузгин Артем (школа-гимназия № 66), Петровская Валерия (гимназия-комплекс № 26), Аманбек кызы Алтынай (школа-лицей № 74) и Кувандыкова Розайым (школа-гимназия № 72). Источник - ЦентрАзия

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