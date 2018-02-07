Как надломили Баха. США уже давно доминируют в МОК, - А.Соколов

23:31 08.02.2018 США уже давно доминируют в Международном олимпийском комитете



Нет, как видно, ничего опаснее сегодня на Западе, чем прослыть "другом России". Тут же тебя разделают под орех, лишат работы, денег, разрушат репутацию и, быть может, даже упекут в кутузку. Даже президент США Дональд Трамп, неосторожно объявивший на выборах о намерении "поладить с Путиным", до сих пор никак не может отбиться от яростных нападок. Такие мысли невольно приходят в голову, если проследить за неожиданными пируэтами в поведении нынешнего главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.



Того самого, кто сейчас неожиданно отказался выполнять решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне и допустить на Олимпиаду ни в чем не виновных 13 российских спортсменов. Россиянам в Пхенчхане делать нечего, а суд надо реформировать – заявил Томас Бах. Другими словами, МОК ясно дал понять, что собирается разогнать независимых судей и взять спортивный суд под полный контроль. Вместо того, чтобы подчиниться решению суда, он намерен подчинить суд себе!



Поступок вопиющий. Просто из ряда вон! Тут и нарушение Олимпийской хартии, и нарушения принципа независимости суда и презумпции невиновности, и циничное унижение "чистых" спортсменов. Комментировать такое просто невозможно. Группа никем на то не уполномоченных спортивных чиновников полностью переписывает все существующие законы "под себя", а если им не нравятся судебные решения, они их не только не обязаны исполнять, но еще и заявляют о том, что суд необходимо "реформировать" в соответствии с их представлениями. Но главный вопрос, конечно, к господину Баху, главе организации, один из главных принципов которой – быть вне политики. Как он мог, сам бывший спортсмен, совершить такой позорный поступок и самый святой олимпийский принцип публично растоптать?



Понятно, конечно, что на фоне бушующей на Западе русофобии, все новых санкций, такой шаг вполне, как говориться, в тренде. Но все же… Ведь в 2016 году МОК под его руководством все же допустил российскую сборную на летние Олимпийские игры в Бразилию, вопреки многочисленным требованиям русофобов и настойчивым рекомендациям Вашингтона "не пущать!"



Бах всячески содействовал также проведению Олимпиады в Сочи, и даже открыто заявлял, что у МОК есть "позитивный опыт сотрудничества с Россией и Путиным".



Да и вообще в Сочи в 2014 году он сидел на трибуне рядом с Путиным, и было хорошо видно, что он относится к нашей стране с нескрываемой симпатией. И вдруг – бах-бабах! "Ряд волшебных изменений милого лица!"



Однако ничего удивительного в этом нынешнем пируэте господина Баха нет. Удивительно другое: как он еще так долго продержался в позиции "нейтралитета". У нас об этом как-то мало писали, но после его решения о допуске России на Игры в Бразилию и грандиозного успеха нашей страны на Олимпиаде в Сочи на бедного Баха на Западе, особенно на его родине в Германии, обрушился буквально шквал яростной критики. "Пуделем Путина" назвал его тогда самый популярный немецкий еженедельник "Бильд". "Бах, и это известно многим, – писал "Бильд", – старый друг Кремля. По некоторым данным, русские в Германии весьма поспособствовали избранию Баха на этот пост. Возможно, сейчас он оказал им ответную услугу". А другой немецкий еженедельник "Цайт" обвинил Баха в коррупции и назвал его "высокооплачиваемым спортивным послом России". "Русофил и коррупционер – все как любит Путин", – так озаглавило свою статью это издание.



"Черная метка" из Вашингтона



На визги европейских СМИ еще можно было бы и наплевать, но Бах вскоре получил "черную метку" уже из Вашингтона. Причем от самого тогда уходящего президента США Барака Обамы, которому не понравилось еще, что в качестве столицы летней Олимпиады-2016 был выбран Рио-де-Жанейро, а не Чикаго.



Кстати, случилось это после того, как ранее произошла показательная расправа с президентом ФИФА Зеппом Блаттером. В Вашингтоне, разъяренном грандиозным успехом России в Сочи, приняли решение о "сдерживании" России в спорте.



Еще до скандалов с допингом и вывозом в США провокатора Родченкова, было решено "закрыть вопрос" с благоволящими России или просто нейтрально к ней относящимися спортивными функционерами в Европе. Первым "под раздачу" попал Зепп Блаттер.



Его обвинили в коррупции, завели уголовное дело и вообще отстранили от руководства футболом. "Компромат" раскопали на заре его спортивной биографии. Оказалось, что в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене именно Блаттер был тем самым арбитром-хронометристом, который во время драматического матча СССР-США по баскетболу добавил ко времени игры 3 секунды, что позволило нашим спортсменам победить непобедимую сборную США. Американцы были в ярости, не явились на награждение. За что их, кстати, не дисквалифицировали, что сделали бы с любой другой командой мира. Но самое главное, Блаттер с тех пор попал в американский "черный список". Когда же он, вопреки их желанию, стал главой ФИФА, на него началась настоящая охота. Ну, а когда Блаттер отдал России право на проведение чемпионата мира по футболу, то тем самым подписал себя приговор.



"Решения МОК по выбору городов – хозяев Игр коррумпированы. В этом МОК напоминает ФИФА", – прозрачно намекнул Барак Обама, обрушившись на Баха. "Чикаго был фаворитом в борьбе за право провести Игры 2016, но заявка Рио-де-Жанейро победила в споре с Мадридом, Токио и Чикаго. Решение было подтасовано", – добавил президент США. После этого было ясно, что и Томасу Баху придется не сладко и его ждет печальная судьба Блаттера. Пришлось бывшему чемпиону по фехтованию отложить шпагу в сторону и капитулировать…



Кто в МОК хозяин



А что Томас Бах мог сделать? Ведь он отлично знал, кто в доме, т.е. в МОК хозяин.



Ведь в Исполком Международного олимпийского комитета входят 14 человек, причем двое из них представители США, а большинство – из стран их сателлитов. Ни одного представителя от России в Исполкоме нет, хотя почему?



Ведь именно наша страна была не раз победительницей Олимпиад и завоевывала на них львиную долю медалей. Есть сразу два представителя от Швейцарии, которая никакими спортивными достижениями не блещет. Есть там даже представитель Украины, которая совсем недавно стала самостоятельным государством и тоже пока не может похвастаться спортивными успехами.



Чуть ли не полностью от США зависит и бюджет МОК. Семь из тринадцати главных спонсоров МОК – крупные американские компании "Кока-Кола", "Дженерал Электрик", "ВИЗА" и другие, которые приносят больше половины бюджета Международного олимпийского комитета. Чуть что не так, и Бах со товарищи в МОК останутся на бобах. Ведь содержание одного только президента МОК, т.е. господина Баха обходится нынче в 350 тысяч долларов в год. Эта сумма включает как зарплату, так и расходы на его командировки. Предыдущие президенты, кстати, "стоили" намного дешевле, примерно в 190-200 тысяч долларов. Так что немудрено, что под угрозой потерять такой куш, да еще оказаться вообще за бортом спорта, как это уже проделали с Блаттером, Бах вдруг резко поменял ориентацию.



С самого начала Олимпийских игр нового времени США использовали их в далеких от спорта целях. Так в 1904 году организаторы Олимпиады в Сент-Луисе провели в их рамках так называемые "антропологические дни" для эскимосов, филиппинцев, индейцев, чтобы сравнить их спортивные умения с представителями европеоидной расы. Они соревновались в беге, прыжках в высоту, стрельбе из лука и метании копья. Победителям вручался американский флаг вместо золотых медалей.



Последние Игры перед Второй мировой войной состоялись в 1936 году в Берлине. Право проведения Олимпиады столице Германии было предоставлено еще в 1931 году, но два года спустя к власти пришли нацисты. Комиссия МОК, приезжавшая в Берлин с проверкой состояния дел, осталась вполне довольной и попытки переноса и бойкота берлинской Олимпиады сорвались. Во многом это произошло благодаря Соединенным Штатам –президент НОК США Эвери Брендедж сделал публичное заявление о том, что бойкот - это "чуждая духу Америки идея, заговор в целях политизировать Олимпийские игры", а "евреи должны понимать, что они не могут использовать Игры как оружие в их борьбе против нацистов". Олимпийские игры в Берлине состоялись, их лично открывал Адольф Гитлер, а делегации ряда стран на параде участников салютовали главе Третьего рейха нацистским приветствием. В начале 1980 года Соединенные Штаты объявили о бойкоте Олимпиады-1980 в Москве из-за ввода советских войск в Афганистан. США удалось привлечь к бойкоту более 60 стран, однако полностью сорвать Игры так и не удалось. Кстати, так вполне можно было бы объявить о бойкоте Олимпиады из-за вторжения войск США в Ирак!



Ну, а потом против нашей страны стали применять другое оружие – обвинения в допинге. Так на зимней Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити женская команда России по лыжным гонкам не смогла выступить в эстафете, поскольку две ее участницы были обвинены в применении допинга непосредственно перед стартом, когда замены были уже невозможны. У российского биатлониста Павла Ростовцева, одного из фаворитов Олимпиады, забор крови на допинг был произведен непосредственно перед стартом. В результате спортсмен провалил гонку. Ну, что творится с этим делом сейчас – всем уже известно…



Уши ФБР торчат…



В печать уже попали сведения о том, что в политических целях использовалось и созданное МОК Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Недавно участники хакерской группировка Fancy Bears обнародовали открытое письмо бывшего почетного члена МОК и экс-президента Международного союза велосипедистов (UCI) Хейна Вербруггена с обвинениями в адрес ВАДА. По сути, Вербругген обращался к Томасу Баху с просьбой обратить внимание на то, что ВАДА с момента своего основания использовалось не для борьбы с допингом, а сугубо в политических целях.



В документе содержится обвинение в адрес экс-президента ВАДА Ричарда Паунда в использовании ВАДА для борьбы с МОК. Также в нем говорится, что комиссия ВАДА, которой руководит Ричард Макларен, тесно связана с американским ФБР.



Эксперты Fancy Bears установили также, что член исследовательской группы Ричард Янг является партнером международной юридической компании Bryan Cave. Янг отвечает за сотрудничество между Маклареном и научным директором МОК Ричардом Баджеттом, а компания Bryan Cave известна тесным сотрудничеством с ФБР. В этой связи неудивительно, что один из лучших сотрудников Bryan Cave Хэл Голдсмит получил премию директора ФБР. А из сообщений Ричарда Макларена становится понятно, что главный следователь Мартин Дюббей также связан с ФБР.



Вот почему, как заявил сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, необходимо реформировать МОК. Он подчеркнул, что его решение не выдавать приглашения на Игры в Пхенчхан оправданным российским спортсменам "нарушает не только здравый смысл, но и как минимум четыре принципа Олимпийской хартии". В результате, по его словам, имеет место дискриминация и нарушение прав наших спортсменов.



"МОК наделил себя беспрецедентным правом приглашения спортсменов по односторонне сформированным критериям, которые относятся только к российским спортсменам. Это неприемлемо!" "Господин Бах после решения CAS заявил о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда. Мы это решение поддерживаем! Но нужно тогда поднять вопрос и о реформировании самого МОК", – заключил Сергей Степашин.



Андрей Соколов



07.02.2018 Источник - stoletie.ru

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