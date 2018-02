Школьники не получили обещанных подарков после президентской елки в Акмолинской области

23:17 08.02.2018 Школьники остались без обещанных ноутбуков после президентской елки в Акмолинской области, сообщает Sputnik Казахстан.



Стать обладателями гаджетов перед новогодними праздниками должны были 200 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Но вместо современного девайса они получили бумаги, а точнее сертификаты.



"Ответственность за подарки несем мы. Мы объявили открытый конкурс. Победителем стало ТОО "Tenderlik kompaniya sattilik". Директор – Темирлан Амангосов из Актобе. Однако поставщик оказался недобросовестным", - сказала директор областного учебно-методического центра по работе с творчески одаренными детьми Гульмира Мадиева.



Само торжество проходило в конце декабря в отеле Rixos Borovoe, где дети выслушали обращение президента Нурсултана Назарбаева. Но после зажжения елочки и танцев с аниматорами пришло разочарование: долгожданные подарки так и не были вручены.



По словам Гульмиры Мадиевой, привести лэптопы планировалось до 29 января. Поставщики заверяли: ноутбуки загружены в автомашину и прибудут первоначально в Алматы. Позже Темирлан Амангосов написал, что у компании возникли финансовые проблемы.



"Мы заключили договор с ТОО "SATORY EXCELLENT AND IMPORT CONSULTING CO., LTD". Они сообщили нам, что не могут доставить товар. Нами было перечислено 70% от общей суммы договора. Сейчас мы не имеем возможности выкупить его у других поставщиков", - ответили в "Tenderlik kompaniya sattilik".



Директор областного центра добавила, что в отношении компании Амангосова подано заявление в суд.



"К нам с жалобами обращались родители детей. Мы им все объяснили. Еще раз всем приносим свои извинения", - сказала Гульмира Мадиева.



Мадиева уточнила, что все дети вскоре обязательно получат обещанные ноутбуки. В четверг был объявлен повторный конкурс на закуп товаров на сумму 14 миллионов тенге. Источник - Sputnik Казахстан

