28-летний зять Аркадага - Бекдурдыев оказался коллекционером наручных часов на миллион долларов

23:07 08.02.2018 Зять президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Ибабекир Бекдурдыев оказался обладателем нескольких наручных часов общей стоимостью более одного миллиона долларов. Об этом сообщает издание "Альтернативные новости Туркменистана".



28-летний Бекдурдыев является мужем одной из дочерей сестры Бердымухамедова Гульнабат. Издание воспользовалось фото и видео, которые Бекдурдыев выкладывал на своих страницах в Instagram и "ВКонтакте" (на данный момент аккаунты уже удалены). На снимках и роликах зять президента Туркмении демонстрирует часы разных марок. Самым дорогим экземпляром являются часы Richard Mille 52-02 Horse Tourbillon, которые выпускались ограниченной серией для Катара. Стоимость таких часов - около 565 тысяч долларов (более 32,6 миллиона рублей).



Издание указывает, что Richard Mille - один из любимых брендов Бекдурдыева. Таких часов у него, как минимум, четверо, самые дешевые стоят 110 тысяч долларов (более 6,4 миллиона рублей - прим. "Ленты.ру").



15 января сообщалось о четырехметровом торте весом в полторы тонны, который подали гостям свадьбы родственницы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Издание "Forbes Казахстан" подсчитало, что кулинарный шедевр обошелся в 3 миллиона 750 тысяч рублей. Источник - lenta.ru

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