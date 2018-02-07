|Премии для бездельников. Как жирует топ-менеджмент КазНацкомпаний
18:38 08.02.2018
Какую премию получил зять Кайрата Мами?
Всего топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года было выписано вознаграждений на сумму 3,8 млрд тенге
Согласно финансовым отчетам, общая прибыль нацкомпаний за 2016 год составила 228,8 млрд тенге.
Мы изучили отчеты некоторых институтов развития и квазигосударственных предприятий и обнаружили, что вне зависимости от прибыли или убытков, ведущему персоналу были выписаны солидные бонусы.
Вот, например:
Наименование организации
(первый руководитель на момент выплаты вознаграждений)
Сумма вознаграждения, (тыс. тенге)
Количество управленческого персонала, (ед.)
Среднее годовое вознаграждение одного руководителя, (тыс. тенге)
Прибыль, (тыс. тенге)
АО "НАК "Казатомпром"
(Аскар ЖУМАГАЛИЕВ) - 503 016 - 6 - 83 836 - 80 051 985
АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(Умирзак ШУКЕЕВ) - 293 581 - 5 - 58 716 - 86 037 415
АО "НК "КазМунайГаз"
(Сауат МЫНБАЕВ) - 429 898 - 8 - 53 737 - 33 137 512
АО "KEGOC"
(Бахытжан КАЖИЕВ) - 220 898 - 6 - 36 816 - 27 159 830
АО "НК "СПК "Байконыр"
(Темирхан КЕНЖЕБАЕВ) - 30 327 - 1 - 30 327 - 3 909
АО "Казпочта"
(Сакен САРСЕНОВ) - 146 871 - 6 - 24 478 - 600 810
АО "НУХ "Байтерек"
(Ерболат ДОСАЕВ) - 153 661 - 7 - 21 952 - 8 264 821
АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"
(Ахметжан ЕСИМОВ) - 117 178 - 7 - 16 740 - 10 650 852
АО "НУХ "КазАгро"
(Нурлыбек МАЛЕЛОВ) - 80 195 - 5 - 16 039 - 11 323 553
АО "НИТ"
(Даулет САХИПОВ) - 77 964 - 5 - 15 593 - 1 547 351
АО "НГК "Тау-Кен Самрук"
(Мажит ТУРМАГАМБЕТОВ) - 119 787 - 8 - 14 973 - 14 169 653
АО "НК "Казахстан инжиниринг"
(Ерлан ИДРИСОВ) - 73 948 - 5 - 14 790 - 401 659
АО "НК "Продкорпорация"
(Бакитжан ЖУЛАМАНОВ) - 81 460 - 6 - 13 577 - 2 295 660
АО "НИХ "Зерде"
(Куралай ЕЛЕУСИЗОВА) - 87 535 - 8 - 10 942 - 615 402
АО "НК "АктаускийМорПорт"
(Михаил ЯЛБАЧЕВ) - 52 909 - 5 - 10 582 - 548 686
АО "Холдинг "Кәсіпқор"
(Нургали АРШАБЕКОВ) - 45 706 - 5 - 9 141 - 328 895
АО "НК "КазАвтоЖол"
(Ермек КИЗАТОВ) - 63 108 - 9 - 7 012 - 27 172
АО "НГК "Казгеология"
(Абат ТАСИМОВ) - 18 636 - 4 - 4 659 - 158 935
АО "НК "KAZAKH INVEST"
(Борисбий ЖАНГУРАЗОВ) - 10 077 - 5 - 2 015 - 392 573
АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"
(Ергазы НУРГАЛИЕВ) - 74 - 1 - 74 - 20 733 908
Всего же топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года было выписано вознаграждений на сумму 3,8 млрд тенге.
На первом месте стоит НАК "Казатомпром", который до недавнего времени возглавлял нынешний вице-премьер Аскар ЖУМАГАЛИЕВ (он же зять председателя Конституционного совета РК Кайрата МАМИ).
К сожалению, в отчетах не указано, сколько получил каждый топ-менеджер. Поэтому нам пока неизвестно, как улучшили свое личное благосостояние тот же Умирзак Шукеев, Сауат Мынбаев или Аскар Жумагалиев. Мы можем только констатировать, что, например, в среднем на каждого руководящего сотрудника того же НАК "Казатомпром" приходится бонус, превышающий четверть миллиона долларов.
Необходимо отметить, что прибыль некоторых национальных компаний частично сформировалась за счет выделения правительством Казахстана денег из Национального фонда по ставкам ниже рыночных - 0,01%!
Мы изучаем структуру чистого дохода ряда компаний. С результатами наших изысканий мы непременно поделимся с читателями Ratel.kz.