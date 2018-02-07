 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Премии для бездельников. Как жирует топ-менеджмент КазНацкомпаний
18:38 08.02.2018

Какую премию получил зять Кайрата Мами?

Всего топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года было выписано вознаграждений на сумму 3,8 млрд тенге

Согласно финансовым отчетам, общая прибыль нацкомпаний за 2016 год составила 228,8 млрд тенге.

Мы изучили отчеты некоторых институтов развития и квазигосударственных предприятий и обнаружили, что вне зависимости от прибыли или убытков, ведущему персоналу были выписаны солидные бонусы.

Вот, например:

Наименование организации
(первый руководитель на момент выплаты вознаграждений)
Сумма вознаграждения, (тыс. тенге)
Количество управленческого персонала, (ед.)
Среднее годовое вознаграждение одного руководителя, (тыс. тенге)
Прибыль, (тыс. тенге)

АО "НАК "Казатомпром"
(Аскар ЖУМАГАЛИЕВ) - 503 016 - 6 - 83 836 - 80 051 985

АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(Умирзак ШУКЕЕВ) - 293 581 - 5 - 58 716 - 86 037 415

АО "НК "КазМунайГаз"
(Сауат МЫНБАЕВ) - 429 898 - 8 - 53 737 - 33 137 512

АО "KEGOC"
(Бахытжан КАЖИЕВ) - 220 898 - 6 - 36 816 - 27 159 830

АО "НК "СПК "Байконыр"
(Темирхан КЕНЖЕБАЕВ) - 30 327 - 1 - 30 327 - 3 909

АО "Казпочта"
(Сакен САРСЕНОВ) - 146 871 - 6 - 24 478 - 600 810

АО "НУХ "Байтерек"
(Ерболат ДОСАЕВ) - 153 661 - 7 - 21 952 - 8 264 821

АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"
(Ахметжан ЕСИМОВ) - 117 178 - 7 - 16 740 - 10 650 852

АО "НУХ "КазАгро"
(Нурлыбек МАЛЕЛОВ) - 80 195 - 5 - 16 039 - 11 323 553

АО "НИТ"
(Даулет САХИПОВ) - 77 964 - 5 - 15 593 - 1 547 351

АО "НГК "Тау-Кен Самрук"
(Мажит ТУРМАГАМБЕТОВ) - 119 787 - 8 - 14 973 - 14 169 653

АО "НК "Казахстан инжиниринг"
(Ерлан ИДРИСОВ) - 73 948 - 5 - 14 790 - 401 659

АО "НК "Продкорпорация"
(Бакитжан ЖУЛАМАНОВ) - 81 460 - 6 - 13 577 - 2 295 660

АО "НИХ "Зерде"
(Куралай ЕЛЕУСИЗОВА) - 87 535 - 8 - 10 942 - 615 402

АО "НК "АктаускийМорПорт"
(Михаил ЯЛБАЧЕВ) - 52 909 - 5 - 10 582 - 548 686

АО "Холдинг "Кәсіпқор"
(Нургали АРШАБЕКОВ) - 45 706 - 5 - 9 141 - 328 895

АО "НК "КазАвтоЖол"
(Ермек КИЗАТОВ) - 63 108 - 9 - 7 012 - 27 172

АО "НГК "Казгеология"
(Абат ТАСИМОВ) - 18 636 - 4 - 4 659 - 158 935

АО "НК "KAZAKH INVEST"
(Борисбий ЖАНГУРАЗОВ) - 10 077 - 5 - 2 015 - 392 573

АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"
(Ергазы НУРГАЛИЕВ) - 74 - 1 - 74 - 20 733 908

Всего же топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года было выписано вознаграждений на сумму 3,8 млрд тенге.

На первом месте стоит НАК "Казатомпром", который до недавнего времени возглавлял нынешний вице-премьер Аскар ЖУМАГАЛИЕВ (он же зять председателя Конституционного совета РК Кайрата МАМИ).

К сожалению, в отчетах не указано, сколько получил каждый топ-менеджер. Поэтому нам пока неизвестно, как улучшили свое личное благосостояние тот же Умирзак Шукеев, Сауат Мынбаев или Аскар Жумагалиев. Мы можем только констатировать, что, например, в среднем на каждого руководящего сотрудника того же НАК "Казатомпром" приходится бонус, превышающий четверть миллиона долларов.

Необходимо отметить, что прибыль некоторых национальных компаний частично сформировалась за счет выделения правительством Казахстана денег из Национального фонда по ставкам ниже рыночных - 0,01%!

Мы изучаем структуру чистого дохода ряда компаний. С результатами наших изысканий мы непременно поделимся с читателями Ratel.kz.

Источник - Ratel.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518104280
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