 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.02.2018
18:48  Ливия. Трамп медлит, Путин - действует, - New York Times
18:38  Премии для бездельников. Как жирует топ-менеджмент КазНацкомпаний
15:43  Назарбаев раздвоился. Елбасы решил создать президента номер два, - В.Половинко
15:32  Узбекистан: почему отставка главного чекиста прошла гладко, - В.Волков
15:16  Транзитом из Женевы. Новым послом России в Казахстане стал Алексей Бородавкин
15:09  Эрдоган пытается выкручивать России руки перед президентскими выборами, - Н.Платошкин
14:35  ВВС США разбомбили 100 солдат армии Асада. Российские ПВО молчат...
13:20  Мирзиеев: Отношения с соседями строит по-новому, - В.Алиев
13:17  ИГИЛ готовится подмять Афганистан под себя, - Н.Мендкович
13:15  "Преданность вере и Отечеству". Прокурор Крыма Наталья Поклонская написала мемуары (анонс презентации 8/02)
11:57  Алматы. Негодяя, обманувшего родных погибшего в Кабуле, задержала полиция
10:53  Елбасы будет всегда возглавлять СовБез страны. КазМинюст одобрил геронтологическую новацию
10:49  "Los Angeles Times" покупает "американский" магнат Синьсян (он же - Сунь-Шон)
10:45  Под-калымил. В Индии арестован молодожен, продавший почку супруги из-за маленького приданого
10:42  Ильхама Алиева выдвинули кандидатом на внеочередных выборах в Азербайджане
10:06  "С гордо поднятыми знаменами...". Экс-министр обороны Украины адмирал Тенюх рассказал, как они сдали Крым
09:57  Россия "успешно проникла" в "избирательные системы некоторых штатов" США, - Джаннет Манфра
09:33  Удушение целлофановым пакетом. Какие пытки чаще применяют в Кыргызстане?
09:14  Ирак зачистит дорогу в Иран. Багдаду пришлось отложить поставки нефти, - "Къ"
09:05  История проституции в Китае
09:02  Союз, да не тот: Китай "перекупает" кандидатов в ЕАЭС, - А.Мехтиев
08:53  Возможен ли марксизм XXI века? - А.Александров
08:30  В КырПарламент вместо осужденной Саляновой придет беглая пресс-секретарша Бакиева, сменившая имя
07:54  Английский суд заработает в Казахстане вахтовым методом
07:22  Выбор Республики. Чеченский ответ Собчак, - Р.Устраханов
07:02  Скончался один из основоположников современного интернета Джон Барлоу
05:36  Российские космонавты Шкаплеров и Мисуркин побили рекорд пребывания в открытом космосе - 8 часов 12 минут!
03:11  О, спорт, ты – война? - Д.Седов
00:41  Грузите учебники самолетами. Русский язык – первый из иностранных в Центральной Азии, - Е.Иващенко
00:37  Парень из Алматы Илай Дягилев прошел в финал женского конкурса красоты (фото)
00:17  Москва и Эр-Рияд замалчивают разногласия ради энергетического пакта, - "Financial Times"
Среда, 07.02.2018
23:11  Экс-аким Карим Кокрекбаев назначен послом Казахстана в Киргизии
23:07  После 2 месяцев споров и склок в Германии сформировали правительство... почти такое, как и было, - "Къ"
23:05  Бесхозный новый губернатор афганского Балха Дауд пригрозил президенту Гани улететь в Лондон
22:48  В Таджикистане возрастной ценз для кандидатов в президенты подогнали под возраст Рахмончика
22:40  В Туркменистане проверяют "невинность" учениц и наличие порнографии на телефонах у школьников
22:36  "Черный понедельник" или рядовая корректировка фондового рынка США? - В.Катасонов
22:22  У кого пипка больше. Транстендеры и трансгендеры КазПравительства, - Сапа Мекебаев
22:20  Кто склоняет каз-учителей к имитации цифровизации? - А.Бекбасова
21:36  Верните родину обратно! В зоне Уз, - Е.Дьяконов
21:27  Кто правит Сирией. Семья Асадов, "внутренний круг" и магнаты, - К.Семенов
19:32  Нефтяная политика Саудовской Аравии меняется, - "Эксперт"
17:52  В Хуаляне набекренилась гостиница. Тайвань сильно трясет
17:44  Экс-глава Агентства Казахстана по статистике Мешимбаева вышла на свободу
16:43  Израильские самолеты атаковали военные объекты армии Асада вблизи Дамаска
12:03  Россия начала высылку северокорейских рабочих. По приказу Трампа?
12:02  Обвал фондовых рынков в США породил катастрофические сценарии
11:59  Продавшие Союз: за джинсы, жвачки и симулякры
11:58  Зернышки Шукеева. Инсайдерские сделки внутри Каз-правительства
11:56  Ролевые игры американского ковбоя: пора менять сценарий, - О.Туханина
11:52  Консервативная мысль. Добрый дикарь на ледяном ветру. Ч. 1, - Егор Холмогоров
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекистан: почему отставка главного чекиста прошла гладко, - В.Волков
15:32 08.02.2018

Председателя СНБ Узбекистана Иноятова наблюдатели сравнивают с Берией. Станет ли отставка главного узбекского чекиста главным символом узбекской оттепели?

В конце января DW выясняла у экспертов, в каких сферах встречает наибольшее сопротивление курс президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на либерализацию страны. Оплотом этого противодействия была названа могущественная Служба национальной безопасности (СНБ), которая при первом президенте страны Исламе Каримове стала государством в государстве, а ее руководитель, Рустам Иноятов - чиновником с широчайшими полномочиями и властью над гражданами.

Оценивая силу противодействия СНБ реформам, проводимым Шавкатом Мирзиеевым, глава Ассоциации "Права человека в Центральной Азии" (AHRCA) Надежда Атаева тогда указала на то, эта служба не хочет уступать свои решающие позиции по кадровой политике, по контролю за валютой и в целом за коммерческой деятельностью в стране, и отметила, что между нынешним президентом и главой СНБ очень сложные отношения. Прошло несколько дней, и узбекский лидер отправил Рустама Иноятова в отставку, а на его место назначил чиновника "извне системы СНБ" - Ихтиера Абдуллаева, занимавшего пост генерального прокурора республики.

Глава СНБ стал сенатором, генпрокурор - председателем спецслужбы

Сам Иноятов становится сенатором и обретает депутатскую неприкосновенность, он назначенсоветником президента по политико-правовым вопросам, но тем, кто знаком с узбекскими реалиями, ясно - эра могущества этого чиновника подошла к концу. Тем более, если принять во внимание заявление президента на заседании коллегии СНБ о том, что в 2018 году будет принят закон, который четко регламентирует - и, как можно понять, - ограничит деятельность спецслужбы.

Что это может означать для Узбекистана и для самого Иноятова? Правозащитница Надежда Атаева, в первую очередь, видит в тенденции на ослабление "каримовского СНБ" возможность усиления структур гражданского общества и облегчения для тех, кто находился под прессом этой организации. "Над СНБ пока нет надзорного органа, который бы определял законность действий ее сотрудников. Из-за отсутствия контроля в следственных изоляторах СНБ, начиная с изолятора на Гвардейской в Ташкенте, пытки вошли в обиход. СНБ имеет возможность вмешиваться фактически во все стороны жизни граждан", - говорит она.

СНБ против МВД

"СНБ контролирует практически все дела, которые могут квалифицироваться как посягательство на конституционный строй, и поэтому эта статья наиболее часто встречается по отношению к лицам, которых Узбекистан объявляет в розыск по линии Интерпола. Это и трудовые мигранты, которые не имеют отношения к каким-либо антигосударственным действиям, а просто живут достаточное время за границей и нарушают паспортный режим, и критики режима и самого СНБ", - указывает глава правозащитной организации, работающей во Франции.

В свою очередь, источник в России, тесно связанный с бизнес-кругами Узбекистана, указал на то, что Иноятов, двадцать два года руководивший СНБ, получил доминирующие позиции по контролю над гражданским обществом, бизнесом, чиновничьим аппаратом не сразу, а в острой конкуренции с МВД. И лишь после кровавого подавления протестов в Андижане в 2005 году он сумел дискредитировать своего соперника, тогдашнего главу МВД Алматова в глазах напуганного Каримова.

Передел бизнеса между силовиками?

Возможно, продолжает источник, Шавкат Мирзиеев, опытный управленец, вернется к двух- или многополярной конкурентной системе взаимного контроля между урезанным СНБ, МВД, прокуратурой, налоговиками. Тем более, продолжает он, передача определенных функций от СНБ к МВД и сокращение возможностей СНБ по контролю над бизнесом и валютной сферой начались еще до отставки Иноятова.

То, что СНБ в нынешнем виде - кость в горле для бизнеса, было уже ясно. Но, утверждает источник, узбекский бизнес после известия об отставке Иноятова пока пребывает в тревожном ожидании, поскольку многие подозревают грядущий передел сфер влияния на бизнес между силовиками. "Хотя есть и надежда на то, что, например, торговля с Афганистаном нефтепродуктами, которая полностью контролировалась людьми Иноятова, станет посвободнее", - сообщает он.

Венок в память о жертвах Андижана

Ташкентский политолог Юрий Черногаев утверждает, что в самой системе спецслужб отставка Иноятова вызвала шоковую реакцию, хотя уже в течение нескольких лет курсировали слухи о слабом здоровье председателя СНБ и о его желании уйти на покой. По словам Юрия Черногаева, для СНБ как репрессивного органа, действующего внутри страны, в частности, против инакомыслящих, нужна смена ориентиров, которую должен будет осуществить новый руководитель, пришедший из сферы юстиции.

Агентура не в руках генпрокурора

Хотя уже здесь между бывшим судьей Ихтиером Абдуллаевым и офицерами СНБ, скорее всего, будет ощущаться разница в понимании задач и методов работы. Но, продолжает Черногаев, есть и другой аспект деятельности СНБ - это разведка и контрразведка, в том числе на афганском направлении, становящемся очень горячим ввиду концентрации на севере Афганистана ИГИЛ, которому присягнуло на верность Исламское движение Узбекистана (ИДУ).

Специфика деятельности СНБ, считающейся среди спецслужб стран региона наиболее сильной, на этом направлении была связана с тем, что значительная часть агентурной работы замыкалась непосредственно на председателя СНБ, имевшего собственный опыт работы в Афганистане. По мнению Юрия Черногаева, новый глава СНБ, пришедший из другой среды и системы, при всем желании не сможет заменить Иноятова в этой роли. Политолог предполагает, что руководство Узбекистана может пойти по пути России, в свое время разделившей КГБ на несколько независимых организаций, таких как ФСБ, СВР и так далее.

Гарантии шефу СНБ обеспечит компромат?

Вышеупомянутый источник в России, в свою очередь, говорит о том, что Иноятов был очень жестоким, но квалифицированным руководителем, и не во всех вопросах противником реформ как таковых. Не исключено, полагает он, что реформирование самого СНБ будет проходить при его консультативном участии. Иноятов имел налаженные контакты в российском руководстве, и после смерти Каримова именно он способствовал тому, чтобы в Ташкенте при определении кандидатуры следующего главы государства было учтено мнение Кремля и близких к нему бизнесменов, связанных с Узбекистаном. Поэтому сам Шавкат Мирзиеев - в определенном смысле - его кандидатура, рассуждает собеседник DW, попросивший сохранить его анонимность.

"Нынешний уход Иноятова с поста главы СНБ, скорее всего, пройдет гладко с точки зрения опасений, что он сам и его аппарат воспротивятся такому решению. Иноятову будут предоставлены определенные личные гарантии и гарантии сохранности части тех активов и сфер бизнеса, которые находятся под его личным контролем. Тем более, у этого опытного царедворца наверняка в надежном месте имеется компромат на многих нынешних руководителей", - продолжает он. Объективно, считает источник в России, Шавкату Мирзиееву было необходимо раньше или позже отправить в отставку Иноятова, который фактически единственный по степени влияния мог составить конкуренцию ему самому.

То, как последовательно это сейчас сделано, говорит о значительной мере политического опыта и воли у действующего президента. Который, судя по ряду принятых им решений, рассчитывает убрать СНБ из числа посредников в коммуникации между его аппаратом и гражданским обществом. В частности, СНБ обладала решающим словом при выдаче аккредитаций иностранным СМИ, напоминает Юрий Черногаев. Возможно, ожидаемый закон о СНБ освободит службу от этой роли.

Отставка главы СНБ повышает рейтинг команды Шавката Мирзиеева в переговорах с западными экономическими и политическими институтами - ведь имя Иноятова хорошо известно западным политикам, поскольку оно значилось в санкционном списке ЕС после Андижана. И хотя санкции были сняты с Узбекистана в 2009 году, самому бывшему председателю СНБ, по словам Надежды Атаевой, при его появлении в Европе и сегодня может грозить уголовное преследование за те приказы, которые он отдал во время подавления Андижана.
Виталий Волков
7.02.18

Источник - dw.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518093120
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  