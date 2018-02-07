Узбекистан: почему отставка главного чекиста прошла гладко, - В.Волков

15:32 08.02.2018 Председателя СНБ Узбекистана Иноятова наблюдатели сравнивают с Берией. Станет ли отставка главного узбекского чекиста главным символом узбекской оттепели?



В конце января DW выясняла у экспертов, в каких сферах встречает наибольшее сопротивление курс президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на либерализацию страны. Оплотом этого противодействия была названа могущественная Служба национальной безопасности (СНБ), которая при первом президенте страны Исламе Каримове стала государством в государстве, а ее руководитель, Рустам Иноятов - чиновником с широчайшими полномочиями и властью над гражданами.



Оценивая силу противодействия СНБ реформам, проводимым Шавкатом Мирзиеевым, глава Ассоциации "Права человека в Центральной Азии" (AHRCA) Надежда Атаева тогда указала на то, эта служба не хочет уступать свои решающие позиции по кадровой политике, по контролю за валютой и в целом за коммерческой деятельностью в стране, и отметила, что между нынешним президентом и главой СНБ очень сложные отношения. Прошло несколько дней, и узбекский лидер отправил Рустама Иноятова в отставку, а на его место назначил чиновника "извне системы СНБ" - Ихтиера Абдуллаева, занимавшего пост генерального прокурора республики.



Глава СНБ стал сенатором, генпрокурор - председателем спецслужбы



Сам Иноятов становится сенатором и обретает депутатскую неприкосновенность, он назначенсоветником президента по политико-правовым вопросам, но тем, кто знаком с узбекскими реалиями, ясно - эра могущества этого чиновника подошла к концу. Тем более, если принять во внимание заявление президента на заседании коллегии СНБ о том, что в 2018 году будет принят закон, который четко регламентирует - и, как можно понять, - ограничит деятельность спецслужбы.



Что это может означать для Узбекистана и для самого Иноятова? Правозащитница Надежда Атаева, в первую очередь, видит в тенденции на ослабление "каримовского СНБ" возможность усиления структур гражданского общества и облегчения для тех, кто находился под прессом этой организации. "Над СНБ пока нет надзорного органа, который бы определял законность действий ее сотрудников. Из-за отсутствия контроля в следственных изоляторах СНБ, начиная с изолятора на Гвардейской в Ташкенте, пытки вошли в обиход. СНБ имеет возможность вмешиваться фактически во все стороны жизни граждан", - говорит она.



СНБ против МВД



"СНБ контролирует практически все дела, которые могут квалифицироваться как посягательство на конституционный строй, и поэтому эта статья наиболее часто встречается по отношению к лицам, которых Узбекистан объявляет в розыск по линии Интерпола. Это и трудовые мигранты, которые не имеют отношения к каким-либо антигосударственным действиям, а просто живут достаточное время за границей и нарушают паспортный режим, и критики режима и самого СНБ", - указывает глава правозащитной организации, работающей во Франции.



В свою очередь, источник в России, тесно связанный с бизнес-кругами Узбекистана, указал на то, что Иноятов, двадцать два года руководивший СНБ, получил доминирующие позиции по контролю над гражданским обществом, бизнесом, чиновничьим аппаратом не сразу, а в острой конкуренции с МВД. И лишь после кровавого подавления протестов в Андижане в 2005 году он сумел дискредитировать своего соперника, тогдашнего главу МВД Алматова в глазах напуганного Каримова.



Передел бизнеса между силовиками?



Возможно, продолжает источник, Шавкат Мирзиеев, опытный управленец, вернется к двух- или многополярной конкурентной системе взаимного контроля между урезанным СНБ, МВД, прокуратурой, налоговиками. Тем более, продолжает он, передача определенных функций от СНБ к МВД и сокращение возможностей СНБ по контролю над бизнесом и валютной сферой начались еще до отставки Иноятова.



То, что СНБ в нынешнем виде - кость в горле для бизнеса, было уже ясно. Но, утверждает источник, узбекский бизнес после известия об отставке Иноятова пока пребывает в тревожном ожидании, поскольку многие подозревают грядущий передел сфер влияния на бизнес между силовиками. "Хотя есть и надежда на то, что, например, торговля с Афганистаном нефтепродуктами, которая полностью контролировалась людьми Иноятова, станет посвободнее", - сообщает он.



Венок в память о жертвах Андижана



Ташкентский политолог Юрий Черногаев утверждает, что в самой системе спецслужб отставка Иноятова вызвала шоковую реакцию, хотя уже в течение нескольких лет курсировали слухи о слабом здоровье председателя СНБ и о его желании уйти на покой. По словам Юрия Черногаева, для СНБ как репрессивного органа, действующего внутри страны, в частности, против инакомыслящих, нужна смена ориентиров, которую должен будет осуществить новый руководитель, пришедший из сферы юстиции.



Агентура не в руках генпрокурора



Хотя уже здесь между бывшим судьей Ихтиером Абдуллаевым и офицерами СНБ, скорее всего, будет ощущаться разница в понимании задач и методов работы. Но, продолжает Черногаев, есть и другой аспект деятельности СНБ - это разведка и контрразведка, в том числе на афганском направлении, становящемся очень горячим ввиду концентрации на севере Афганистана ИГИЛ, которому присягнуло на верность Исламское движение Узбекистана (ИДУ).



Специфика деятельности СНБ, считающейся среди спецслужб стран региона наиболее сильной, на этом направлении была связана с тем, что значительная часть агентурной работы замыкалась непосредственно на председателя СНБ, имевшего собственный опыт работы в Афганистане. По мнению Юрия Черногаева, новый глава СНБ, пришедший из другой среды и системы, при всем желании не сможет заменить Иноятова в этой роли. Политолог предполагает, что руководство Узбекистана может пойти по пути России, в свое время разделившей КГБ на несколько независимых организаций, таких как ФСБ, СВР и так далее.



Гарантии шефу СНБ обеспечит компромат?



Вышеупомянутый источник в России, в свою очередь, говорит о том, что Иноятов был очень жестоким, но квалифицированным руководителем, и не во всех вопросах противником реформ как таковых. Не исключено, полагает он, что реформирование самого СНБ будет проходить при его консультативном участии. Иноятов имел налаженные контакты в российском руководстве, и после смерти Каримова именно он способствовал тому, чтобы в Ташкенте при определении кандидатуры следующего главы государства было учтено мнение Кремля и близких к нему бизнесменов, связанных с Узбекистаном. Поэтому сам Шавкат Мирзиеев - в определенном смысле - его кандидатура, рассуждает собеседник DW, попросивший сохранить его анонимность.



"Нынешний уход Иноятова с поста главы СНБ, скорее всего, пройдет гладко с точки зрения опасений, что он сам и его аппарат воспротивятся такому решению. Иноятову будут предоставлены определенные личные гарантии и гарантии сохранности части тех активов и сфер бизнеса, которые находятся под его личным контролем. Тем более, у этого опытного царедворца наверняка в надежном месте имеется компромат на многих нынешних руководителей", - продолжает он. Объективно, считает источник в России, Шавкату Мирзиееву было необходимо раньше или позже отправить в отставку Иноятова, который фактически единственный по степени влияния мог составить конкуренцию ему самому.



То, как последовательно это сейчас сделано, говорит о значительной мере политического опыта и воли у действующего президента. Который, судя по ряду принятых им решений, рассчитывает убрать СНБ из числа посредников в коммуникации между его аппаратом и гражданским обществом. В частности, СНБ обладала решающим словом при выдаче аккредитаций иностранным СМИ, напоминает Юрий Черногаев. Возможно, ожидаемый закон о СНБ освободит службу от этой роли.



Отставка главы СНБ повышает рейтинг команды Шавката Мирзиеева в переговорах с западными экономическими и политическими институтами - ведь имя Иноятова хорошо известно западным политикам, поскольку оно значилось в санкционном списке ЕС после Андижана. И хотя санкции были сняты с Узбекистана в 2009 году, самому бывшему председателю СНБ, по словам Надежды Атаевой, при его появлении в Европе и сегодня может грозить уголовное преследование за те приказы, которые он отдал во время подавления Андижана.

Виталий Волков

7.02.18 Источник - dw.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518093120

Новости Казахстана

