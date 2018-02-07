Транзитом из Женевы. Новым послом России в Казахстане стал Алексей Бородавкин

15:16 08.02.2018 Президент России Владимир Путин назначил Алексея Бородавкина послом в Казахстане. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду.



"Назначить Бородавкина Алексея Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Казахстан", - говорится в тексте указа.



Другим указом президент освободил от этой должности Михаила Бочарникова.



Новый посол РФ в Казахстане ранее трудился постпредом России в Женеве. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - forbes.kz

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