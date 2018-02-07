|Транзитом из Женевы. Новым послом России в Казахстане стал Алексей Бородавкин
15:16 08.02.2018
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Бородавкина послом в Казахстане. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду.
"Назначить Бородавкина Алексея Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Казахстан", - говорится в тексте указа.
Другим указом президент освободил от этой должности Михаила Бочарникова.
Новый посол РФ в Казахстане ранее трудился постпредом России в Женеве.