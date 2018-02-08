 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган пытается выкручивать России руки перед президентскими выборами, - Н.Платошкин
15:09 08.02.2018

Президент Турции имитирует бурную деятельность, и в случае чего обратится за помощью к американцам, напоминает эксперт

"Реалист": Активно обсуждается вопрос, связанный с гибелью в сирийском Идлибе российского истребителя Су-25. Ранее наши военные также были атакованы в Дамаске. Погибли два человека. Кто объявил нам войну?

Николай Платошкин: Надо немножко еще назад открутить. Вспомним недавний конгресс сирийского народа в Сочи, который протурецкая и просаудовская оппозиция фактически сорвали. Причем, если просаудовская вообще не приехала, то протурецкая нахамила еще больше - не приехали, не стали участвовать. Видимо, Эрдоган считает, что в преддверии президентских выборов в России с нами можно обращаться как угодно, что русские все стерпят.

Давайте будем честными: Турция контролирует Идлиб. Она сама утверждает, что это зона деэскалации, которую контролируют ВС Турции. Оттуда постоянно происходят атаки наших военных баз, наши все протесты "принимаются к сведению", и все.

Турции надо умерить свой пыл, аппетит и помнить одну поговорку: "Русские медленно запрягают, но быстро едут".

Эрдогану нужно помнить, что было после первого самолета. Тогда реакция последовала незамедлительно. Этот "выдающийся" лидер, как Вы помните, там тоже что-то поверещал полгода, а потом извинился - после того, как против Турции были введены совершенно конкретные санкции, которые стоили Анкаре несколько миллиардов долларов. Знаете, у нас песня была такая в Советской армии, там был такой припев: "Если надо, повторим".

"Реалист": Что означает ослабление наших позиций в Сирии?

Николай Платошкин: Эрдоган пытается нам выкручивать руки перед президентскими выборами. Он считает, что раз мы объявили о победе в Сирии, то он может шантажировать российское руководство всеми совершенно вопиющими действиями. Считая, что русские все это стерпят, но еще раз говорю, он ошибается, сильно ошибается.

"Реалист": Какова в этом роль американцев? Что они сейчас делают с курдами?

Николай Платошкин: Все эти сказочные истории о том, что курды - какие-то проамериканские наймиты, работают на империалистов янки, - это все смешно. Ведь как только турки начали операцию в Африне и потом заявили, что они вообще там, где хотят, там и закончат, американцы сразу же заявили, что Турция – их союзник. Пентагон сказал, что не допустит переброски сил Иракского Курдистана в Сирию для того, чтобы они могли противостоять турецким войскам.

То есть показные перепалки между Эрдоганом и американцами быстренько заканчиваются, когда дело доходит до каких-то реальных действий. Я уверен, что Трампу не сильно симпатичен Эрдоган, хотя вообще сложно сказать, кому он там очень сильно симпатичен. Ладно, это дело турецкого народа, они его избрали, но как только дело доходит до союзнических обязательств по НАТО и всего такого, они оперативно находят общий язык.

Кстати, это обстоятельство должно здесь иллюзии развеять. Ранее я слышал, что Турция чуть ли не из НАТО выходит, что у них там с Америкой какой-то серьезнейший кризис. Ничего подобного. Эрдоган имитирует бурную деятельность, и в случае чего, знаете, если ему там сильно припрет, конечно, обратится за помощью к американцам. Впрочем, как всегда.

"Реалист": Российские эксперты уже года полтора говорят о треугольнике Россия - Иран – Турция. Как вы считаете, это вообще жизнеспособная тема или просто пропагандистский трюк?

Николай Платошкин: Вы знаете, я Вам ромб могу нарисовать, параллелепипед и все остальное. Если по фактам судить, Иран, проиранские формирования, назовем их так, и "Хезболла", и прочие отряды, они сыграли большую роль в том, что дружественный России режим Башара Асада остался у власти. Потом мы уже включились. Турция все это время, которая якобы с нами в треугольнике, поддерживала джихадистов. То "Исламское государство", то так называемую "Сирийскую свободную армию".

Вы вдумайтесь, турки официально заявили, что в наступлении на Африн участвует "Сирийская свободная армия", они сами об этом сказали. Дальше - "Сирийская свободная армия" взяла на себя ответственность за наш сбитый штурмовик Су-25. У кого здесь должны оставаться какие-то сомнения?! Все понятно, по-моему.

То есть в этом треугольнике Россия и Иран - на одной стороне, на стороне законного правительства Сирийской Арабской Республики, а Турция - на другой. И с ней надо договариваться, никто не спорит, надо пытаться, но пока из этого видите, как показал конгресс в Сочи, что-то ничего особо не выходит.

"Реалист": Турция заявляет, что действует в интересах восстановления новой Османской империи. Но мы с Вами видим, что ее имперская ткань разорвана. Если 100 лет назад они воевали в районе Басры, то теперь уже воюют на севере Сирии. Что дальше? Может ли новая война перекинуться на турецкую территорию?

Николай Платошкин: Война там давным-давно уже идет. То, что делают турецкие силы все это время против курдов в Турции, не пускают туда иностранных журналистов, это еще ждет своей оценки со стороны правозащитных организаций. Мой простой совет турецкому народу - прекратите вмешиваться в дела Ирака и Сирии. Оставьте их в покое, потому что в противном случае, как пишется в Библии: "Тот кто посеял ветер, пожнет бурю". Так и случится.

Николай Платошкин - доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, специально для ИА "Реалист"
Москва, 08.02.2018,

Источник - realtribune.ru
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