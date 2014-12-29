ВВС США разбомбили 100 солдат армии Асада. Российские ПВО молчат...

14:35 08.02.2018 Удар по силам Асада: жертвами атаки возглавляемой США коалиции стали около 100 человек



Сирия считает открытой агрессией авиаудары возглавляемой США коалиции по отрядам народного ополчения в окрестностях Дейр эз-Зора. В результате бомбардировок погибли около 100 человек. Ранее в пресс-службе штаба международной операции "Непоколебимая решимость" эти действия назвали ответом на "неспровоцированное" нападение на штаб Сирийских демократических сил. Генерал-майор армии США в отставке Пол Валлели считает, что, несмотря на заявления о борьбе с ИГ*, главной целью Вашингтона в Сирии остается смещение президента Башара Асада. * "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Источник - russian.rt.com

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